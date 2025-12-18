మద్యం మత్తులో ఇద్దరు వ్యక్తుల గొడవ.. 19సార్లు కత్తితో పొడిచి హత్య.. ఎక్కడ?
హైదరాబాద్లో మద్యం మత్తులో జరిగిన గొడవలో ఒక రోహింగ్యా వ్యక్తిని మరో రోహింగ్యా వ్యక్తి కత్తితో పొడిచి చంపినట్లు పోలీసులు గురువారం తెలిపారు. డిసెంబర్ 17వ తేదీ తెల్లవారుజామున 1.30 గంటల ప్రాంతంలో బాలాపూర్లోని వారి శిబిరంలో నిందితుడు బాధితుడిపై కత్తితో దాడి చేసి 19 సార్లు పొడిచాడని, దీంతో అతను అక్కడికక్కడే మరణించాడని పోలీసులు చెప్పారు.
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసు బృందం సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుంది. సంఘటన జరిగిన సమయంలో ఇద్దరూ మద్యం మత్తులో ఉన్నారు. ఏదో కారణంపై గొడవపడ్డారు. నిందితుడు బాధితుడిని కత్తితో పలుమార్లు పొడవడంతో అతను అక్కడికక్కడే మరణించాడని బాలాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు.
పోస్టుమార్టం నివేదికను ఉటంకిస్తూ, మృతుడి శరీరంలోని వివిధ భాగాలపై 19 కత్తిపోట్లు ఉన్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని, అతను మైనరా కాదా అనే వివరాలను ధృవీకరిస్తున్నామని ఆ అధికారి తెలిపారు. ఈ ఘటనపై హత్య కేసు నమోదు చేశారు.