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నాకర్థమవుంది... ఈ సినిమాతో ఒక్కొక్కరిని కొడతాను చూడు.... : సమంత (వీడియో)
ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంత ప్రధాన పాత్రను పోషించిన చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. ఈ నెల 19వ తేదీన విడుదలకానుంది. దీన్ని పురస్కరించుకుని ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులోభాగంగా, హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన ఈవెంట్లో సమంత పాల్గొని కీలక వ్యాఖ్యలు చేయగా, అవి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఈ సినిమాతో మనం ఒక్కొక్కరిని కొడతాను చూడు.. నాకు అర్థమవుతుంది. సంవత్సరానికి రెండు సినిమాలు చేయాలి. గత ఐదు రోజులుగా ప్రొడ్యూసర్కి ఉండే టెన్షన్ అంతా నాకు తెలిసివచ్చింది. ప్రతిసారి క్రెడిట్స్ యాక్టర్స్కే వెళ్లిపోతాయి. టెక్నీషియన్స్కి రావు అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. మరి ఈ సినిమాతో ఆమె ఎవరిని కొడతారో అని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మా ఇంటి బంగారం చిత్రానికి నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు.
స్టార్డమ్ మత్తులో అహంకారం పెరిగింది : సమంత
స్టార్డమ్ మత్తులో తనకు అహంకారం పెరిగిందని ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంత అన్నారు. వరుస విజయాలు తనలో అహంకారాన్ని పెంచాయని చెప్పుకొచ్చారు. పైగా, అనారోగ్యం వల్ల ఇటీవల తీసుకున్న విరామం తన జీవితాన్ని, సినీ కెరీర్ను కొత్త కోణంలో చూసేలా చేసిందన్నారు.
ఆమె నటించిన తాజా చిత్రం 'మా ఇంటి బంగారం' మూవీ ఈ నెల 19వ తేదీన విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా సమంత మాట్లాడుతూ, చిన్నపట్టణం నుంచి వచ్చిన ఓ అమ్మాయిగా స్టార్డమ్ను అనుభవించడం నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిచింది. ప్రేక్షకులు నా పేరును అరుస్తూ, నా సినిమాల కోం ఎదురు చూడటం చూసి మరింత కష్టపడ్డాను.
ఓ దశలో స్టార్డమ్ అనే మాటకు బానిసయ్యాను. యేడాదిలో ఐదు సినిమాలు చేశాను. అవన్నీ హిట్స్ కావడంతో నాకో గోల్డెన్ ఉందని అందరూ అనేవారు. ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఉండాలనే ఒత్తిడిని నేనే నాపై పెట్టుకున్నా అని చెప్పారు.
అపుడు నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను. ఇంకా ఎక్కువ సినిమాలు చేయాలనుకునేదాన్ని. నటింగా నాకు ముగింపు ఉండదనుకున్నాను. అదే ఒక రకమైన అహంకారం. కానీ ఆ విరామం తర్వాత నా కెరీర్కూ ఓ ముగింపు ఉంటుందనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నా. అది నా ఆలోచనా విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చివేసింది. తిరిగి సినిమాల్లోకి వస్తే కొన్ని పాత అలవాట్లు మార్చుకోవాలని అపుడే నిర్ణయించుకున్నా అని తెలిపారు.
“ఈ సినిమాతో మనం ఒక్కొక్కరిని కొడతాను చూడు..— iDream Media (@iDreamMedia) June 16, 2026
నాకు అర్థమవుతోంది... సంవత్సరానికి 2 సినిమాలు చేయాలి.
గత 5 రోజులుగా ప్రొడ్యూసర్కి ఉండే టెన్షన్ అంతా నాకు తెలిసి వచ్చింది.
ప్రతిసారి క్రెడిట్స్ యాక్టర్స్కే వెళ్లిపోతాయి... టెక్నీషియన్స్కి రావు.”
– #Samantha's #MIB Speech Highlights pic.twitter.com/fzn1SuM8tC
బిడ్డ చనిపోయాడని తెలిసినా సీపీఆర్ చేస్తూ 'లే నాన్నా. నా కోసం లే' అంటూ తండ్రి కన్నీరు (వీడియో)
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం, మధురలోని బృందావనంలో తాజాగా విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. బృందావనం చూసేందుకు తన కుటుంబ సభ్యులతో వెళ్లిన ఓ యువకుడు.. విద్యుదాఘాతానికి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. తన బిడ్డ చనిపోయాడని తెలిసినా కన్నతండ్రి సీపీఆర్ చేస్తూ 'లే నాన్నా... నా కోసం లే' అంటూ కన్నీటిపర్యంతమయ్యాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్ నిందితుడు రీనీట్ రాసేందుకు అనుమతి... ఎలా?
గత మే నెలలో జరిగిన నీట్ ప్రవేశ పరీక్ష ప్రశ్నపత్రాన్ని లీక్ చేసిన నిందితుడికి ఈ నెల 21వ తేదీన జరుగనున్న రీనీట్ ప్రవేశ పరీక్ష రాసేందుకు ఢిల్లీ హైకోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్ వ్యవహారంలో యశ్ యాదవ్ అనే నిందితుడిని సీబీఐ అధికారులు మే 13న జైపూర్లో అరెస్టు చేశారు. అనంతరం జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు. అయితే, రీటెస్టుకు హాజరయ్యేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలంటూ అతడు ఢిల్లీ కోర్టులో మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు.
కార్పొరేట్ ఉద్యోగానికి కాదని ఉబెర్ డ్రైవర్గా మారిన హైదరాబాద్ వ్యక్తి...
అమెజాన్లో కార్పొరేట్ ఉద్యోగాన్ని హైదరాబాద్ వ్యక్తి వదిలేశాడు. ఆ తర్వాత ఉబెర్ డ్రైవరుగా జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఆనందం, అభిరుచి కోసమే తాను ఉబెర్ డ్రైవరుగా మారినట్టు వెల్లడించారు. అతని గురించి ఓ ప్రయాణికురాలు ఓ వీడియోను షేర్ చేయడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. గత పదేళ్ల కాలంలో 23600 ట్రిప్పులు పూర్తి చేసినట్టు వెల్లడించారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
నీట్ రీ-టెస్ట్ భద్రత ఏర్పాట్లపై అన్నామలై మండిపాటు.. పరీక్షా సమయం పెంపుపై అభ్యంతరం
ఇటీవల భారతీయ జనతా పార్టీకి రాజీనామా చేసిన 'ఉయ్ ది లీడర్స్' పేరుతో కొత్త రాజకీయ వేదికను ప్రారంభించిన మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి కె.అన్నామలై.. తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ నెల 21వ తేదీన నిర్వహించనున్న నీట్ రీ-టెస్ట్ కోసం చేపట్టిన భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు విద్యార్థుల్లో విశ్వాసం పెంచడం కంటే ఒత్తిడికి గురిచేసే ప్రమాదం ఉందని ఆయన ఆరోపించారు.
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పిస్తా పప్పులు ఎందుకు తినాలి?
పిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.
యూరిక్ యాసిడ్: తగ్గించుకునే మార్గాలు
యూరిక్ యాసిడ్. ఇటీవలి కాలంలో ఈ సమస్యతో సతమతం అయ్యేవారు ఎక్కువవుతున్నారు. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించవచ్చో తెలుసుకుందాము. ఒక గ్లాసు నీటిలో అర టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా కలిపి త్రాగాలి ఆహారంలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను చేర్చాలి. ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్ను వేగంగా బయటకు పంపుతాయి ఎక్కువ ఫైబర్ తినడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది అధిక ప్రోటీన్ ఆహారం మానుకోవాలి. తక్కువ కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలి.
కేన్సర్ను నిరోధించే మామిడి పండ్లు, ఎలాగ?
పండ్లలో రారాజు మామిడి. ప్రస్తుతం మామిడి పండ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పండును తింటే కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్, లుకేమియా, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి. మామిడిలో ఉండే విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్ కంటి ఆరోగ్యం, దృష్టిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి పండ్లలోని విటమిన్ సి, ఫైబర్, పెక్టిన్ అధిక కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి గుజ్జును ముఖానికి అప్లై చేస్తుంటే చర్మరంధ్రాలు చర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేస్తాయి, మొటిమలు తగ్గుతాయి. మామిడి పండ్లలోని ఎంజైమ్లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...
సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ మహిళలో అధికంగా వస్తుంది. కానీ, ఇపుడు పురుషుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు గుర్తించారు. హాలీవుడ్ నటుడు, మాజీ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ టైలర్ మేన్ తనకు రొమ్ము కేన్సర్ ఉందని వెల్లడించి, ప్రతి ఒక్కరినీ షాక్కు గురిచేశారు. ప్రస్తుతం తాను కీమోథెరఫీ చికిత్స చేయించుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని తన ఉదంతం నిర్ధారణ అయిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
పనస విత్తనాలులో దాగి వున్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
తొలకరి జల్లులు ప్రారంభం కాగానే మార్కెట్లలోకి క్రమంగా మామిడి పళ్ల స్థానంలో పనస కాయలు వచ్చేస్తాయి. పనస పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటితో పాటు పనస తొనల్లో వుండే పనస విత్తనాలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ వుంటాయి. పనస విత్తనాలు తింటుంటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు వున్నాయో తెలుసుకుందాము. పనస విత్తనాల్లో వుండే అధిక ఫైబర్ స్థాయిలు జీర్ణ సమస్యలను నివారించి ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తుంది. పనస విత్తనాలు తింటుంటే దీర్ఘ కాలిక వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకోగల వ్యాధినిరోధక శక్తి ఒనగూరుతుంది. వీటిలో వుండే పొటాషియం, ఫైబర్ వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.