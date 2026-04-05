Pradeep Ranganathan: ఏఐ వల్ల ఎన్ని ఇబ్బందులో.. 2040 నాటికి పరిస్థితి ఏమౌతుందో?
ఏఐ వల్ల ఎదురవుతున్న ప్రమాదాలపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ప్రస్తుతం మనం ఒక వింత ప్రపంచంలో బతుకుతున్నాం. ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ చేస్తే చాలు, ఎంతోమంది హీరోయిన్ల మార్ఫింగ్ ఫోటోలు కనిపిస్తున్నాయని.. అవి ఎంత రియలిస్టిక్గా ఉంటున్నాయంటే చూసి మనమే షాక్ అవుతున్నామని.. ఇదే ఏఐ విప్లవం తెచ్చిన అనర్థం. మనం క్రమంగా వాస్తవికతకు దూరమవుతున్నాం.
ఫోటో చూసినా, వీడియో చూసినా అది నిజమో కాదో నమ్మలేకపోతున్నాం. భవిష్యత్తులో ఈ పరిస్థితి ఇంకా ఎంత దారుణంగా ఉంటుందోనని తనకు ఆందోళనగా ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. టెక్నాలజీపై మనకున్న అతి నమ్మకంపై మాట్లాడుతూ.. మనుషుల కంటే ఎక్కువ ప్రస్తుతం చాట్బాట్లను నమ్మడం మొదలెట్టాం.
ఇంటర్నెట్లో దొరికే సమాచారం అంతే నిజమేనని గుడ్డిగా నమ్ముతున్నామని.. సెలబ్రిటీల నుంచి సామాన్యుల వరకు అందరి ఫోటోలను మార్ఫింగ్ చేసి ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని తెలిపారు.
ఇది కేవలం 2026 నాటి పరిస్థితి మాత్రమే. మరి 2040 నాటికి ఈ టెక్నాలజీ ఎక్కడికి చేరుతుందని చెప్పారు. రేపు మనం ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలో కూడా ఈ యంత్రాలే నిర్ణయించే స్థాయికి వస్తామేమో.. సరిగ్గా ఇలాంటి అంశాల చుట్టూనే మా లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ సినిమా తిరుగుతుందని క్లారిటీ ఇచ్చారు.