మా అన్న సూర్య 'గాడ్ మోడ్'లో ఉన్నారు.. హీరో కార్తి (Video)
కోలీవుడ్ నటుడు కార్తి తన అన్న సూర్య నటించిన 'వీరభద్రుడు' చిత్రం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు వివాదాస్పదమయ్యాయి. తన అన్న 'గాడ్ మోడ్'లో ఉన్నారని, ఆయన తప్ప మరెవరూ ఈ తరహా పాత్రలు చేయలేరని అన్నారు.
ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వంలో సూర్య తాజా చిత్రం వీరభద్రుడు (కరుప్పు). ఈ నెల 14వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ సోమవారం రాత్రి హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగింది. ఇందులో హీరో కార్తి పాల్గొని మాట్లాడుతూ, సూర్య 'గాడ్ మోడ్'లో ఉన్నారని చెప్పారు. ఈ తరహా పాత్రను ఆయన తప్ప మరెవరూ చేయలేరని ప్రశంసించారు. శివలింగాన్ని మోస్తున్న 'బాహుబలి' ప్రభాస్ తరహాలో తన అన్నయ్య సూర్య ఎంతటి బరువైన పాత్రనైనా అద్భుతంగా మోయగలరని కొనియాడారు.
ఈ సినిమాను తాను తెలుగు వెర్షన్లో చూసేందుకు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎదురు చూస్తున్నట్టు కార్తి తెలిపారు. ప్రస్తుతం తాను హైదరాబాద్లోనే ఉన్నానని, అందువల్ల వీరభద్రుడు చిత్రాన్ని తెలుగు ప్రేక్షకులతో కలిసి చూసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్టు చెప్పారు. అయితే, కార్తి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇపుడు వైరల్గా మారాయి.