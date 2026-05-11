సోమవారం, 11 మే 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 11 మే 2026 (21:52 IST)

త్రిష ఓ పరాన్నజీవి, ఆమె అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు: సుచిత్ర

సుచిత్ర లీక్స్ తో ఆమధ్య కోలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీని ఓ కుదుపు కుదిపిన సుచిత్ర మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు వార్తల్లోకి వచ్చేసింది. ఏకంగా త్రిష పైనే వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇవి కాస్తా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ సుచిత్ర చేసిన కామెంట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
 
త్రిష అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు. త్రిష ఓ పరాన్నజీవి. ఎందుకంటే... విజయ్ ప్రస్తుతం తన భార్యాపిల్లలకు దూరమై ఒంటరిగా వున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఈ పారసైట్స్ వంటి వ్యక్తులు విజయ్ జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తారంటూ ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇంకా ఆమె పేర్కొంటూ... విజయ్ ఒంటరితనాన్ని వాడుకుని కొంతమంది ఆయనకు భారంగా మారుతున్నారని త్రిషపై పరోక్ష వ్యాఖ్యలు చేసింది.

మే 13న బిగ్ ట్విస్ట్.. విజయ్‌కు అసెంబ్లీలో బలపరీక్ష.. అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు అందుకు సిద్ధం?నాలుగు రోజుల తీవ్రమైన రాజకీయ చర్చల అనంతరం, తమిళనాడు అసెంబ్లీలో తన పార్టీకి మెజారిటీని నిరూపించుకోవడానికి అవసరమైన సంఖ్యను అతి కష్టం మీద సాధించడంతో, నటుడు, టీవీకే చీఫ్ విజయ్ చివరకు ప్రతిష్టాత్మకమైన ముఖ్యమంత్రి కుర్చీని దక్కించుకోగలిగారు. ఆయనకు ఇప్పుడు సభలో మొత్తం 120 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు లభించింది. ఇది మ్యాజిక్ ఫిగర్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ.

Modi Effect: బంగారం కొనొద్దు.. ప్రయాణాలొద్దు.. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్‌ చేయాలన్న మోదీ..స్టాక్స్ ఢమాల్వర్క్ ఫ్రం హోమ్‌ను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రోత్సహించారు. వీలైనంత వరకు ఇంటి నుంచే పని చేసే సంస్కృతిని మళ్లీ ప్రోత్సహించాలని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. భౌతిక సమావేశాల కంటే వర్చువల్ మీటింగ్‌లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని తెలిపారు. అత్యవసరం కాని ప్రయాణాలను తగ్గించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రస్తుతం దేశం ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక సవాళ్లే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. పశ్చిమ ఆసియా ప్రాంతంలో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతల కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. చమురు దిగుమతుల కోసం దేశం భారీగా విదేశీ మారకద్రవ్యాన్ని ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది.

బీస్ట్ మూవీ గెటప్‌పై తమిళనాడు సీఎం సి.జోసెఫ్ విజయ్రాజకీయాల్లో మార్పు రావాలి. తాను గత ముఖ్యమంత్రుల కంటే భిన్నమని చెబుతూ వస్తున్న సినీ హీరో విజయ్.. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుండి దానిని చేతల్లో చూపించడం మొదలుపెట్టారు. ముఖ్యమంత్రి గెటప్‌లో వచ్చిన మొదటి మార్పు ఇది. తమిళనాడులో ఇంతకుముందు ఎందరో ముఖ్యమంత్రులు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. రాజకీయ ఉద్ధండులైన రాజాజీ, కామరాజ్, అన్నాదురై, ఎంజీఆర్, కలైంజర్, జయలలిత మొదలుకుని మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్ వరకు అందరూ మన సాంప్రదాయ వస్త్రధారణ అయిన ధోతీ-చొక్కా, చీర ధరించి పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. మొదటిసారిగా, విజయ్ కోట్-సూట్ ధరించి ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. విదేశాల్లో నాయకులు అలాంటి దుస్తులు ధరించడం చూసిన వారు, ఆదివారం విజయ్ కూడా కోట్-సూట్‌లో రావడం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.

కానిస్టేబుల్‌ను హత్య చేసిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు.. కత్తితో దాడిఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కాకినాడ నగరంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఒక కానిస్టేబుల్‌ను హత్య చేశారని పోలీసులు సోమవారం తెలిపారు. ఈ ఘటన ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత కాకినాడలోని గాంధీ నగర్ ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నాగేశ్వరరావుపై కత్తితో దాడి చేశారు. వారు ఆయన గొంతు కోయడంతో, ఆయన అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మద్యం మత్తులో ఉన్న కొందరు యువకులు రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తిపై దాడి చేశారని స్థానికులు పోలీసులకు తెలిపారు.

ఆ సర్టిఫికేట్ తేలేదు.. తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన కీర్తన (video)తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభలో ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి తప్పనిసరి అర్హత అయిన ఎన్నికల ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించలేకపోవడం వల్ల, తమిళనాడు మంత్రి ఎస్. కీర్తన ప్రమాణ స్వీకారం చేయలేకపోయారని ఒక అధికారి తెలిపారు. సోమవారం నాడు అసెంబ్లీ ప్రధాన కార్యదర్శి కె. శ్రీనివాసన్ మైక్రోఫోన్‌లో ఆమె పేరును ప్రకటిస్తూ, ప్రమాణ స్వీకారం చేయాల్సిందిగా కీర్తనను ఆహ్వానించినప్పుడు, ఆమె వేదిక వైపు నడిచారు.

క్యారెట్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?క్యారెట్లలో పోషకాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి తీసుకుంటుంటే కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తహీనత ఉన్నవారు క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే రక్తహీనత తగ్గిపోతుంది. క్యారెట్ రసం, టమోటా రసం, చీనీపండ్ల రసాన్ని కలిపి కనీసం ఇరవై ఐదు గ్రాములు సేవించాలి. ఈ మూడింటిని కలిపిన రసాన్ని రెండు నెలలపాటు సేవిస్తే నోటి అల్సర్, ముఖంపై ముడుతలు మాయమవుతాయి. నిద్రలేమితో బాధపడుతుంటే ప్రతి రోజు ఉదయం-సాయంత్రం రెండుపూటలా క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తే ఫలితం వుంటుంది. క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తుంటే ఉదర సంబంధమైన రోగాలు, పిత్తం, కఫం మరియు మలబద్దకం దూరమవుతాయి.

డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్‌లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.

10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ నీటిని తాగితే?వేప ఓ ఔషధ మూలిక. భారతీయ ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ పదార్థాలలో ఒకటి. ఆయుర్వేదంలో, వేప చెట్టులోని ఆకులు, పండ్లు, నూనె, వేర్లు, బెరడు, వేప రసం వంటి ప్రతి భాగాన్ని ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వేప నీరు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిని వడగట్టుకుంటే వేప నీరు సిద్ధమవుతుంది. ఉదయం లేవగానే ఈ తాజా వేప రసాన్ని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌ వైద్య సేవలకు అవంతెల్ వ్యవస్థాపకుడి రూ. 90 కోట్ల భారీ విరాళంఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వైద్య సదుపాయాలను మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు, సామాన్యులకు మెరుగైన వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఉన్నత లక్ష్యంతో.. ప్రముఖ సంస్థ అవంతెల్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అబ్బూరి విద్యాసాగర్ గారు లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌కు సుమారు రూ. 90 కోట్ల విలువైన తమ కంపెనీకి చెందిన 60 లక్షల ఈక్విటీ షేర్లను విరాళంగా అందించారు. విజయవాడ కేంద్రంగా ఒక భారీ మల్టీ-స్పెషాలిటీ హెల్త్‌కేర్ ఎకోసిస్టమ్‌ను నిర్మించడానికి ఫౌండేషన్ చేస్తున్న కృషికి ఈ సహకారం ఎంతగానో దోహదపడుతుంది.

వేసవిలో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే?పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, మీకు చాలా చెమటను కలిగిస్తే, మీరు నిర్జలీకరణం(dehydrated) కావచ్చు, ఇది గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరగడానికి దారితీస్తుంది. కనుక ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా పాటించాల్సిన ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తీయనైన శీతల పానీయాలు కాకుండా మంచినీరు తాగుతూ శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవాలి. గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా వున్నటువంటి గింజధాన్యాలు, పండ్లు, కూరగాయలు తీసుకోవాలి. షుగర్ స్థాయిలు సాధారణ స్థితిలో వుండాలంటే మద్యపానాన్ని వదులుకోవాలి. వేసవి ఎండలో కాకుండా కాస్త చల్లగా వున్నప్పుడే వ్యాయామం పూర్తి చేసుకోవాలి. ప్రోటీన్, కాంప్లెక్స్ కార్బొహైడ్రేట్లు వున్నటువుంటి ఆహారం తీసుకుంటుంటే షుగర్ స్థాయిలు క్రమబద్ధంగా వుంటాయి.
