సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. ఐటీ
  3. ఐటీ వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026 (23:44 IST)

Infosys: ఒక్క వారం రోజుల లోపే రూ. 2 లక్షల కోట్లు ఆవిరి, ఏం జరిగింది?

ఐటీ కంపెనీలకు ఒక రకంగా గడ్డుకాలం నడుస్తున్నట్లే చెప్పాలి. AI రావడంతో ఐటీ కంపెనీలకు ఎదురుగాలి వీస్తోంది. దానికితోడు ఎన్నో ఇతర కారణాలు అన్నీ కలిసి ఇన్ఫోసిస్ (Infosys) షేర్ మార్కెట్‌లో భారీగా పతనం చెందింది. మార్చి 2026తో ముగిసిన నాల్గవ త్రైమాసిక ఫలితాల తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ షేర్లు ఏప్రిల్ 24, 2026న సుమారు 6 శాతం నుండి 9 శాతం వరకు పడిపోయాయి. ఒకే వారంలో ఈ కంపెనీ మార్కెట్ విలువ దాదాపు ₹2 లక్షల కోట్లకు పైగా ఆవిరైపోయింది.
 
పతనానికి ప్రధాన కారణాలు ఏమిటన్నది పరిశీలిస్తే... 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆదాయ వృద్ధి కేవలం 1.5 శాతం నుండి 3.5 శాతం మధ్య ఉండవచ్చని ఇన్ఫోసిస్ అంచనా వేసింది. ఇది మార్కెట్ నిపుణులు ఆశించిన దానికంటే చాలా తక్కువగా ఉండటంతో పెట్టుబడిదారులు నిరాశ చెందారు. మరోవైపు గ్లోబల్ మార్కెట్ అనిశ్చితి. అమెరికా, ఐరోపా దేశాల్లోని క్లయింట్లు తమ ఐటీ ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం, ప్రాజెక్టుల నిర్ణయాల్లో ఆలస్యం చేయడం వల్ల వృద్ధి నెమ్మదించింది.
 
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(AI) ప్రభావం తీవ్రంగా వుంది. ఏఐ వల్ల ఐటీ సేవల రంగంలో వస్తున్న మార్పులు, పెరిగిన పోటీ కూడా ఇన్ఫోసిస్ ఆదాయంపై ప్రభావం చూపుతాయనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తగ్గిన హెడ్‌కౌంట్ కూడా మరో కారణంగా నిలిచింది. మునుపటి త్రైమాసికంతో పోలిస్తే కంపెనీలో ఉద్యోగుల సంఖ్య తగ్గడం కూడా ప్రతికూల సంకేతంగా మారింది.
 
ఆర్థిక ఫలితాల ముఖ్యాంశాలు చూస్తే... నికర లాభం ₹8,501 కోట్లు.. అంటే గతేడాది కంటే 21% పెరుగుదల కనిపించింది. ఆదాయం ₹46,402 కోట్లు. లాభాల్లో పెరుగుదల కనిపించినప్పటికీ, భవిష్యత్తు ఆదాయ వృద్ధిపై మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చిన తక్కువ అంచనాలే ఈ భారీ పతనానికి ప్రధాన కారణం. ప్రస్తుతం ఇన్ఫోసిస్ షేరు ధర సుమారు ₹1,170 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

మా అమ్మానాన్నా వివాహ తేదీని ఇందిరా గాంధీ నిర్ణయిచారు : అమీషా పటేల్బాలీవుడ్ నటి అమీషా పటేల్ ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా తన కుటుంబానికి గాంధీ కుటుంబానికి మధ్య ఉన్న దశాబ్దాల నాటి అనుబంధంతో పాటు మరో ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు. తన తల్లిదండ్రుల వివాహ తేదీని మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ స్వయంగా నిర్ణయించారని, పైగా, తాను జన్మించినపుడు ఆస్పత్రికి వచ్చి చూసిన తొలి వ్యక్తి ఇందిరా గాంధేనని అమీషా పటేల్ వెల్లడించారు.

NTR: ఊసరవెల్లి 4K విడుదలలో బెంగుళూరు, తిరుపతిలో కార్యక్రమాలుఎన్టీఆర్ 43వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఊసరవెల్లి 4K విడుదల. సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో, తమన్నా భాటియాతో పాటు టోనీ పాత్రలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన 2011 యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ఊసరవెల్లి', విడుదల సమయంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద మిశ్రమ స్పందన పొందినప్పటికీ, దాని స్టైలిష్ ఫైట్స్ మరియు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ హిట్ సంగీతంతో అభిమానుల ఆదరణ పొందింది.

Chiranjeevi: చిరంజీవి, బాబీ సినిమా కోసం నిర్మాత మార్పు ?మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కాంబినేషన్ లో సినిమా ఇదిగో అదిగో అంటూ రెండు పర్యాయాలు వాయిదా పడింది. త్వరలో సినిమా సెట్ పైకి వెళ్ళనుందని వార్తలు వినిపిస్తున్నా అందులో నిజం కనిపించడంలేదు. అందుకు కారణం తమిళ నటుడు విజయ్ సినిమా ఆగిపోవడమే కారణం. కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడితో రిలీజ్ చేయాలనుకున్న విడుదలకు నోచుకోక ఆన్ లైన్ విడుదల కావడంతో నిర్మాతలు చాలా నష్టపోయినట్లు తెలుస్తోంది. KVN ప్రొడక్షన్స్‌తో రూపొందిన ఆ సినిమా ప్రభావం చిరంజీవి సినిమాపై పడింది.

Kajal: రసాయనాల దుర్వినియోగం నేపథ్యంగా కాజల్ అగర్వాల్.. ది ఇండియా స్టోరీకాజల్ అగర్వాల్ మరియు శ్రేయాస్ తల్పడే నటించిన 'ది ఇండియా స్టోరీ' చిత్రం జూలై 24, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్బంగా చిత్ర టీమ్ సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించింది. చెట్టన్ డి.కె. దర్శకత్వంలో, సాగర్ బి. షిండే నిర్మించి, రచించిన 'ది ఇండియా స్టోరీ' చిత్రాన్ని జీ స్టూడియోస్, ఎంఐజి ప్రొడక్షన్ & స్టూడియోస్ సహకారంతో సమర్పిస్తోంది.

ఇందులో ప్రభాస్, మహేష్ బాబు, సిద్ధార్థ, యష్, అర్జున్ రెడ్డిని కూడా వున్నారు : దిల్ రాజుతరుణ్ భాస్కర్ గాయపడ సింహం'తో అలరించబోతున్నారు. కశ్యప్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో మే 1న థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. పవన్ సాదినేని సమర్పణ. కళ్యాణ చక్రవర్తి మంథిన, భాను కిరణ్ ప్రతాప, విజయ్ కృష్ణ లింగమనేని, ఉమేష్ బన్సల్ నిర్మించారు. తాజాగా విడుదలైన థియేట్రికల్ ట్రైలర్ ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచింది. వెర్సటైల్ స్టార్ దుల్కర్ సల్మాన్ ఈ ట్రైలర్‌ను లాంచ్ చేశారు.

Watch More Videos

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం- గర్భధారణ సమయంలో మలేరియా.. గుర్తించకపోతే...?ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం (ఏప్రిల్ 25) సందర్భంగా, సీజనల్ కేసులు ప్రజారోగ్యానికి ముప్పుగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, గర్భధారణ సమయంలో వచ్చే మలేరియాను ముందుగా గుర్తించకపోతే తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరికీ తీవ్రమైన సమస్యలు తలెత్తవచ్చని హైదరాబాద్ వైద్యులు హెచ్చరించారు. గర్భధారణ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం వల్ల మలేరియా బారిన పడే అవకాశం పెరుగుతుందని, కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్యులు తెలిపారు.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్‌ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com