Infosys: ఒక్క వారం రోజుల లోపే రూ. 2 లక్షల కోట్లు ఆవిరి, ఏం జరిగింది?
ఐటీ కంపెనీలకు ఒక రకంగా గడ్డుకాలం నడుస్తున్నట్లే చెప్పాలి. AI రావడంతో ఐటీ కంపెనీలకు ఎదురుగాలి వీస్తోంది. దానికితోడు ఎన్నో ఇతర కారణాలు అన్నీ కలిసి ఇన్ఫోసిస్ (Infosys) షేర్ మార్కెట్లో భారీగా పతనం చెందింది. మార్చి 2026తో ముగిసిన నాల్గవ త్రైమాసిక ఫలితాల తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ షేర్లు ఏప్రిల్ 24, 2026న సుమారు 6 శాతం నుండి 9 శాతం వరకు పడిపోయాయి. ఒకే వారంలో ఈ కంపెనీ మార్కెట్ విలువ దాదాపు ₹2 లక్షల కోట్లకు పైగా ఆవిరైపోయింది.
పతనానికి ప్రధాన కారణాలు ఏమిటన్నది పరిశీలిస్తే... 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆదాయ వృద్ధి కేవలం 1.5 శాతం నుండి 3.5 శాతం మధ్య ఉండవచ్చని ఇన్ఫోసిస్ అంచనా వేసింది. ఇది మార్కెట్ నిపుణులు ఆశించిన దానికంటే చాలా తక్కువగా ఉండటంతో పెట్టుబడిదారులు నిరాశ చెందారు. మరోవైపు గ్లోబల్ మార్కెట్ అనిశ్చితి. అమెరికా, ఐరోపా దేశాల్లోని క్లయింట్లు తమ ఐటీ ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం, ప్రాజెక్టుల నిర్ణయాల్లో ఆలస్యం చేయడం వల్ల వృద్ధి నెమ్మదించింది.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(AI) ప్రభావం తీవ్రంగా వుంది. ఏఐ వల్ల ఐటీ సేవల రంగంలో వస్తున్న మార్పులు, పెరిగిన పోటీ కూడా ఇన్ఫోసిస్ ఆదాయంపై ప్రభావం చూపుతాయనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తగ్గిన హెడ్కౌంట్ కూడా మరో కారణంగా నిలిచింది. మునుపటి త్రైమాసికంతో పోలిస్తే కంపెనీలో ఉద్యోగుల సంఖ్య తగ్గడం కూడా ప్రతికూల సంకేతంగా మారింది.
ఆర్థిక ఫలితాల ముఖ్యాంశాలు చూస్తే... నికర లాభం ₹8,501 కోట్లు.. అంటే గతేడాది కంటే 21% పెరుగుదల కనిపించింది. ఆదాయం ₹46,402 కోట్లు. లాభాల్లో పెరుగుదల కనిపించినప్పటికీ, భవిష్యత్తు ఆదాయ వృద్ధిపై మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చిన తక్కువ అంచనాలే ఈ భారీ పతనానికి ప్రధాన కారణం. ప్రస్తుతం ఇన్ఫోసిస్ షేరు ధర సుమారు ₹1,170 వద్ద ట్రేడవుతోంది.