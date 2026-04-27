వాకింగ్కు వెళ్లినా వదలరా? హైదరాబాదులో మహిళకు వేధింపులు.. వీడియో
మహిళలకు ఎక్కడపడితే అక్కడ వేధింపులు జరుగుతున్నాయి. వయోబేధం లేకుండా.. ఎక్కడపడితే అక్కడ మహిళలపై అకృత్యాలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా హైదరాబాద్లో జరిగిన ఓ ఘటన సభ్య సమాజాన్ని తలదించుకునేలా చేసింది.
నానక్రామ్గూడ సమీపంలోని సైకిల్ ట్రాక్పై రన్నింగ్ చేస్తుండగా ఓ మహిళకు వేధింపులు ఎదురయ్యాయి. ఈ సంఘటన నగర భద్రతపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది. రన్నింగ్ చేస్తూండగా ఓ యువకుడు బాధితురాలిని వెంబడించి అసభ్యంగా ప్రవర్తించబోయాడు. అప్రమత్తమైన యువతి నిందితుడిని వీడియో తీయబోగా అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని వెళ్లిపోయాడు.
నగరం సురక్షితమని భావించిన తనకు ఇలాంటి అనుభవం ఎదురవడం షాక్గా ఉందని తెలిపింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. మహిళల భద్రతపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.