వైజాగ్లో ఇన్ఫోసిస్ శాశ్వత క్యాంపస్: భూ కేటాయింపుపై తుది నిర్ణయం.. ఎప్పుడు?
భారతీయ టెక్ దిగ్గజం ఇన్ఫోసిస్ విశాఖపట్నంలో శాశ్వత క్యాంపస్ను ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ సంస్థ యెండడ కొండపై 20 ఎకరాల భూమిని కేటాయించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. ఈ ప్రతిపాదన ప్రస్తుతం పరిశీలనలో ఉంది.
యెండడ రాబోయే ఐటీ, నివాస కేంద్రాలకు సమీపంలో ఒక ప్రధాన ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. భూ కేటాయింపుపై తుది నిర్ణయం జనవరి నెలాఖరులోగా వెలువడే అవకాశం ఉంది. ఇది ఆమోదం పొందితే, విశాఖపట్నం ఐటీ పర్యావరణ వ్యవస్థను గణనీయంగా బలోపేతం చేయగలదు.
ప్రతిపాదిత క్యాంపస్ ప్రదేశం పాత NH-16 రహదారి వెంబడి ఉంది. ఇది మధురవాడలోని అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియానికి సమీపంలో ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు మౌలిక సదుపాయాల మద్దతు కోరుతూ ఇన్ఫోసిస్ నివేదికలను కూడా సమర్పించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎకరాకు రూ. 0.99 చొప్పున భూమిని కేటాయించడాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
గతంలో టీసీఎస్, కాగ్నిజెంట్కు కూడా ఇలాంటి నిబంధనలే వర్తింపజేశారు. ఈ చర్య ఈ ప్రాంతానికి మరిన్ని ఐటీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించగలదు. ఇన్ఫోసిస్ అధికారులు యెండడ, పరదేశిపాలెంలోని రెండు ప్రదేశాలను పరిశీలించారు. అందుబాటులో ఉన్న ఎంపికలలో, యెండడ ప్రాధాన్యత గల ప్రదేశంగా కనిపిస్తోంది.
ఈ ప్రాధాన్యతలో అక్కడి సుందరమైన పరిసరాలు కీలక పాత్ర పోషించాయి. ప్రస్తుతం, ఇన్ఫోసిస్ రుషికొండ ఐటీ ప్రాంతంలోని అద్దె భవనంలో తాత్కాలిక క్యాంపస్ను నిర్వహిస్తోంది. యెండడలో శాశ్వత క్యాంపస్ ఏర్పాటు సమీపంలోని నివాస అభివృద్ధికి ఊతమివ్వగలదు. బీచ్కు సమీపంలో ఉండటం దీని ఆకర్షణను మరింత పెంచుతుంది.