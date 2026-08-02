ప్రధాని మోడీ ఫోటోలు మార్ఫింగ్.. మెటా హెడ్పై కేసు నమోదు. డీసీపీపై టి సర్కారు చర్యలు
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీకి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలను మార్ఫింగ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన వారిపై కేసులు నమోదు చేసిన హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్స్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ వి. అరవింద్ బాబుపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. ఆయనను బాధ్యతల నుంచి తప్పించింది. తక్షణమే రాష్ట్ర పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలయంలో రిపోర్టు చేయాలని ఆదేశాలు జారీచేసింది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ శాఖలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్స్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీసీపీ) వి.అరవింద్ బాబును ప్రభుత్వం బాధ్యతల నుంచి తప్పించింది. ఆయనను తక్షణమే రాష్ట్ర పోలీస్ హెడ్క్వార్టర్స్ లో రిపోర్ట్ చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి సంబంధించిన అభ్యంతరకర వీడియోల వ్యవహారంలో మెటా ఇండియా హెడ్పైకేసు నమోదు చేసిన రెండు రోజులకే ఈ బదిలీ రాష్ట్ర రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఇటీవల నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారానికి సంబంధించి 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ)' పేరుతో నిర్వహించిన నిరసనల క్రమంలో, ప్రధాని మోదీకి సంబంధించిన మార్ఫింగ్ చేసిన అభ్యంతరకర వీడియోలు, చిత్రాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. దీనిపై బీజేపీ సానుభూతిపరుడు ఎస్. అరవింద్ రెడ్డి, పార్టీ కార్యకర్త టి. సాయికిరణ్ గౌడ్ : ఇచ్చిన ఫిర్యాదుల మేరకు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు గురువారం ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశారు. మెటా ఇండియా హెడ్ అరుణ్ శ్రీనివాస్తో పాటు సుమారు 20 అభ్యంతరకర లింకులకు సంబంధించిన ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలపై భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్), ఐటీ చట్టం కింద కేసులు నమోదు చేశారు.
ఈ పరిణామం చోటుచేసుకున్న రెండు రోజులకే డీసీపీ అరవింద్ బాబుపై బదిలీ వేటు పడటాన్ని తెలంగాణ బీజేపీ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ కక్ష సాధింపు చర్య అని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్. రాంచందర్ రావు ఆరోపించారు. చట్ట ప్రకారం తన విధిని నిర్వర్తించిన అధికారిపై ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవడం సరికాదని, ప్రధాని మోదీపై ఉన్న ద్వేషంతోనే ప్రభుత్వం ఇలా వ్యవహరించిందని ఆయన విమర్శించారు. దీనిని ఆయన 'తుగ్లక్ తరహా పాలన"గా అభివర్ణించారు. ప్రధానిని దూషించే వారిని కాపాడుతూ, నిజాయతీగా పనిచేసే అధికారులను ప్రభుత్వం భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తోందని బీజేపీ నేతలు మండిపడ్డారు.