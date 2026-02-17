గచ్చిబౌలి.. ఒకే జంక్షన్లో మూడు ఫ్లైఓవర్లు.. ట్రాఫిక్కు చెక్.. రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు సన్నాహాలు
గచ్చిబౌలిలోని ఐఐఐటీ జంక్షన్ వద్ద, ఒకే జంక్షన్లో ఐటీ కారిడార్ ట్రాఫిక్ను సులభతరం చేయడానికి మూడు ఫ్లైఓవర్లను నిర్మించనున్నారు. సిగ్నల్-రహిత డిజైన్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, మెహదీపట్నం, కొండాపూర్ వైపు రాకపోకలను మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది కోకాపేట, ఓఆర్ఆర్లకు కూడా సున్నితమైన ప్రాప్యతను అందిస్తుంది.
పిల్లర్ పనులు ఇప్పటికే పురోగతిలో ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ నగరంగా నివసించడానికి ఉత్తమ నగరాలు జాబితాలో చోటు దక్కించుకోలేకపోయింది. అధిక స్థాయి కాలుష్యం, ఎక్కువగా వాహన రద్దీ, అధిక జీవన వ్యయం కారణంగా జీవన ప్రమాణాలు తగ్గడం వల్ల హైదరాబాద్ అత్యంత కావాల్సిన నగరం నుండి చివరి ఎంపికకు దిగజారింది.
పొరుగున ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్తో సహా భారతదేశం అంతటా టైర్-2 నగరాలు, టైర్-3 నగరాల అభివృద్ధి ఫలితంగా అధిక ఆదాయ సంపాదకులు మంచి జీవన నాణ్యత కలిగిన నగరాలను ఎంచుకుంటున్నారు. ట్రాఫిక్ సమస్యను తగ్గించడానికి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం నగరంలో అనేక ఫ్లైఓవర్లు, అండర్పాస్లను ప్రకటించింది.
అయితే, ఇతర రాష్ట్రాల మాదిరిగా కాకుండా, అన్ని అభివృద్ధి హైదరాబాద్లో కేంద్రీకృతమై ఉంది. దీని ఫలితంగా శివార్లలో కూడా అధిక జనాభా సాంద్రత ఏర్పడుతుంది. ఫలితంగా నగరంలో మౌలిక సదుపాయాల సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. చివరి మైలు కనెక్టివిటీ, సరైన మెట్రో, బస్సు సర్వీసులు లేకపోవడం వల్ల కాలుష్యం, ప్రయాణ సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని సామాజిక నిపుణులు అంటున్నారు.