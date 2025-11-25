Isha Rebba: AI-ఆధారిత చికిత్సా శరీర ఆకృతి కోసం భవిష్యత్ : ఈషా రెబ్బా
నటి ఈషా రెబ్బా మహిళల అందం శరీరాక్రుతి గురించి తెలియజేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ లోని గచ్చిబౌలిలో బహుళ క్లినిక్ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న ఆమె ఇలా తెలియజేస్తున్నారు. బహుళ క్లినిక్లను సందర్శించిన తర్వాత, ఇది నిజంగా భిన్నంగా ఉందని నేను నమ్మకంగా చెప్పగలను. ఇక్కడ పురోగతి మరియు సాంకేతికత స్థాయి నేను ఇంతకు ముందు చూసిన వాటికి భిన్నంగా ఉంది.
ఇది చాలా సాంకేతికతతో కూడుకున్నది. చర్మాన్ని బిగుతుగా చేయడం, కొల్లాజెన్ మెరుగుదల మరియు శరీర ఆకృతి కోసం భవిష్యత్, AI-ఆధారిత చికిత్సా ఎంపికలతో, ఈ స్థలం ముఖ్యంగా ఉత్తమమైన వాటిని కోరుకునే నటులు మరియు నిపుణులతో సహా వెలుగులో ఉన్నవారికి అనువైనది. ఇది కేవలం ఒక క్లినిక్ కాదు; ఇది సౌందర్య మరియు వెల్నెస్ సంరక్షణ యొక్క భవిష్యత్తు, అన్నీ ఒకే పైకప్పు కింద ఉన్నాయి అని పేర్కొన్నారు.