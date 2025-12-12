Cold Wave Grips Hyderabad: తెలంగాణలో ఏడేళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత ఉష్ణోగ్రతలు
శుక్రవారం నగరంలో తీవ్రమైన చలిగాలులు వీచాయి. ఏడు సంవత్సరాలలో ఎన్నడూ లేనంత తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలకు ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయాయి. డిసెంబర్ 12వ తేదీ ప్రారంభంలో నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో అసాధారణంగా చలిగాలులు నమోదయ్యాయి. దీంతో దినచర్యలకు అంతరాయం కలిగించింది.
స్థానిక వాతావరణ పరిశీలనల ప్రకారం, హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంతం అత్యంత చలిగా ఉంది. 6.3°Cకి పడిపోయింది. తరువాత మౌలాలి 7.1డిగ్రీలు, రాజేంద్ర నగర్ 7.7డిగ్రీలు వద్ద ఉన్నాయి.
అనేక ఇతర పరిసరాలు కూడా సింగిల్-డిజిట్ ఉష్ణోగ్రతలతో వణికిపోయాయి: శివరాంపల్లె: 8.8 డిగ్రీలు అల్వాల్: 9.0 డిగ్రీలు, గచ్చిబౌలి: 9.1డిగ్రీలు బొల్లారం: 9.3డిగ్రీలు మారేడ్పల్లి: 10.1డిగ్రీలు, కుత్బుల్లాపూర్: 10.2డిగ్రీలు జీడిమెట్ల: 11డిగ్రీలు, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మరిన్ని ఉష్ణోగ్రతల నవీకరణలు త్వరలో వెలువడే అవకాశం ఉందని అధికారులు గుర్తించారు.