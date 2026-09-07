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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (11:08 IST)

Telangana: చికెన్ ధరలతో పోటీ పడుతున్న నిమ్మకాయలు.. రూ.250కి చేరిన కిలోధర

Lemon
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (11:08 IST)
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హైదరాబాద్‌లోని రిటైల్ మార్కెట్లలో నిమ్మకాయల ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగి కిలోకు రూ.220-రూ.250కి చేరాయి. దీంతో ఇవి దాదాపు చికెన్ ధరతో సమాన స్థాయికి వచ్చాయి. అదే సమయంలో ఇతర కూరగాయల ధరలు మాత్రం పెద్దగా మారలేదు. ఆన్‌లైన్ డెలివరీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో నిమ్మకాయల ధర కిలోకు సుమారు రూ.320- రూ.340 వరకు ఉండగా, సూపర్ మార్కెట్లలో కూడా ధరలు అధికంగానే ఉన్నాయి. 
 
మరోవైపు, చికెన్ ధర కిలోకు సుమారు రూ.250గా ఉంది, అంటే రిటైల్ మార్కెట్లలో నిమ్మకాయల ధర దాదాపు చికెన్ ధరతో సమానంగా మారింది. నిమ్మకాయల ధరల పెరుగుదల తమ కొనుగోళ్లపై ప్రభావం చూపిందని వినియోగదారులు పేర్కొన్నారు. 
 
సికింద్రాబాద్‌లోని మోండా మార్కెట్‌లో నిమ్మకాయలు కిలోకు రూ.220-రూ.250 చొప్పున అమ్ముడయ్యాయి. ప్రధానంగా కర్ణాటక, మహారాష్ట్రల నుంచే సరఫరా వస్తుండటంతో ధరలు పెరిగాయని విక్రేత సునీల్ తెలిపారు. గత కొన్ని వారాలుగా ధరలు పెరిగాయని వ్యాపారి సయ్యద్ ఖదీర్ చెప్పారు. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి సరఫరా తక్కువగా ఉంది, అందుకే తాము మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక నుండి నిమ్మకాయలను తెప్పిస్తున్నామని ఆయన చెప్పారు. రూ.10 లేదా రూ.20కి రెండు నిమ్మకాయలు ఇవ్వాలని వినియోగదారులు అడుగుతున్నారని, అయితే ప్రస్తుత ధరల వద్ద అది సాధ్యం కాదని విక్రేత లత పేర్కొన్నారు. 
 
బీన్స్ కూడా కిలో రూ.100 చొప్పున అమ్ముడవుతున్నాయని ఆమె తెలిపారు. బోయిన్‌పల్లి మార్కెట్‌లో బెండకాయ కిలో రూ.40, టమోటా రూ.20, దొండకాయ రూ.50, దోసకాయ రూ.20, పచ్చిమిర్చి రూ.40, బీట్‌రూట్ కిలో రూ.50 చొప్పున విక్రయించబడ్డాయి. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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