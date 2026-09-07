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  4. Scattered Thunderstorms Likely Across Telangana From Afternoon
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (10:22 IST)

తెలంగాణ, ఏపీల్లో వాతావరణం ఎలా వుంది..

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (10:22 IST)
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తెలంగాణలో వాతావరణం తేమతో కూడి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం వేళల్లో అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి. సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, రంగారెడ్డి, నల్గొండ, యాదాద్రి-భువనగిరి, మెదక్, సిద్దిపేట, జనగామ, కామారెడ్డి, హన్మకొండ, వరంగల్, మహబూబాబాద్‌తో సహా పలు జిల్లాల్లో మధ్యాహ్నం నుండి అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు పడవచ్చు. 
 
ఈ వాతావరణ పరిస్థితులు రాత్రి వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. రంగారెడ్డి, సూర్యాపేట, ఖమ్మం, యాదాద్రి-భోంగిర్, భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్ సహా తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం అక్కడక్కడ ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. 
 
ఉదయం 8:30-9 గంటల తర్వాత వర్షపాతం తగ్గే అవకాశం ఉంది. నాగర్‌కర్నూల్, వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల్, మహబూబ్‌నగర్, రంగారెడ్డి, నారాయణపేట, నల్గొండ, సూర్యాపేట, ఖమ్మం, భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్ వంటి జిల్లాల్లో రాత్రిపూట ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మరో రౌండ్ వర్షం పడే అవకాశం ఉంది. కార్యాచరణ మరుసటి రోజు ఉదయం వరకు కొనసాగవచ్చు. 
 
తెలంగాణలోని మిగిలిన ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్‌లో మధ్యాహ్నం నుండి రాత్రి వరకు అక్కడక్కడ ఉరుములతో కూడిన వర్షం కురుస్తుంది. ఇదిలావుండగా, యాదాద్రి-భోంగిర్, రంగారెడ్డి, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, జనగాం (కొడకండ్ల)తో పాటు మరికొన్ని జిల్లాల్లో ఉదయం 7 గంటల వరకు భారీ వర్షం కురిసింది.
 
మరోవైపు.. ఆదివారం మధ్యాహ్నం నగరాన్ని భారీ వర్షాలు ముంచెత్తిన నేపథ్యంలో, విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (వీఎంసీ) తన వర్షాకాల ప్రతిస్పందన బృందాన్ని రంగంలోకి దించింది. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని నీటిని తొలగించేందుకు యంత్రాలు, సిబ్బందిని మోహరించింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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