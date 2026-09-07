తిరుమలలో కలకలం సృష్టించిన నెంబర్ లేని బుల్లెట్ బైక్
తిరుమలలోని ఒక కాఫీ షాప్ దగ్గర సరైన నంబర్ ప్లేట్ లేని బుల్లెట్ మోటార్సైకిల్ కనిపించడం భక్తులు, సందర్శకులలో భద్రత, వాహన గుర్తింపుకు సంబంధించిన ఆందోళనలను రేకెత్తించింది. రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ప్లేట్కు బదులుగా, ఆ వాహనం నంబర్ ప్లేట్ ఉండే చోట ఆర్టీసీ టికెట్ వివరాలు ఉన్న ఒక కరపత్రాన్ని ఉంచినట్లు సమాచారం. సరైన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ లేకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
Bullet Bike
ఎందుకంటే ఏదైనా ప్రమాదం లేదా అవాంఛనీయ సంఘటన జరిగినప్పుడు, అధికారులు ఆ వాహనాన్ని గుర్తించడం లేదా దాని యజమానిని కనుగొనడం కష్టమవుతుంది. సాధారణంగా తిరుమలకు వచ్చే వాహనాలను అలిపిరి వద్ద తనిఖీ చేస్తారు.
అయితే, కట్టుదిట్టమైన భద్రత మరియు తనిఖీ ఏర్పాట్లు ఉన్నప్పటికీ, సరైన నంబర్ ప్లేట్లు లేని వాహనాలు తిరుమలలో కనిపిస్తుండటంపై భక్తులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రతిరోజూ వేలాది మంది సందర్శించే రద్దీగా ఉండే ఈ పుణ్యక్షేత్రంలో, రిజిస్ట్రేషన్ ప్లేట్లు లేని వాహనాలు భద్రతాపరమైన ముప్పును కలిగించవచ్చని వారు పేర్కొన్నారు. అధికారులు క్రమం తప్పకుండా తనిఖీలు నిర్వహించాలని, నిబంధనలను ఉల్లంఘించే వాహన యజమానులపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరారు.