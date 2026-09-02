Tirumala: సర్వ దర్శన్ టోకెన్ల జారీని రద్దు చేసిన టీటీడీ
తిరుమలలోని మూడు కేంద్రాల్లో భక్తులకు స్లాటెడ్ సర్వ దర్శన్ టోకెన్ల జారీని బుధవారం రద్దు చేయడంతో అనేకమంది యాత్రికులు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, శుక్రవారం నాటి దర్శనం కోసం ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లను గురువారం జారీ చేస్తారు.
టోకెన్ల జారీ రద్దు కావడం వల్ల భక్తులు, ముఖ్యంగా దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చి తమ యాత్ర కోసం ముందుగానే ఏర్పాట్లు చేసుకున్న వారు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నట్లు సమాచారం. ఈ రద్దు తమకు తీవ్ర అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తోందని భక్తులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ప్రయాణం, వసతి ఏర్పాట్లను చాలా ముందుగానే చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని, టోకెన్ల జారీలో అకస్మాత్తుగా వచ్చే మార్పులు తమను ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టవచ్చని చాలామంది యాత్రికులు పేర్కొన్నారు.
ఈ నెల చివరలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నందున, తిరుమలను సందర్శించే భక్తుల సంఖ్య కూడా గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇదిలావుండగా, ఆగస్టు నెలలో తిరుమలకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. ఈ నెలలో మొత్తం 24.56 లక్షల మంది భక్తులు కొండపై ఉన్న ఆలయాన్ని సందర్శించగా, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల (టీటీడీ) హుండీ ఆదాయం రూ.137.44 కోట్లుగా నమోదైంది.
బ్రహ్మోత్సవాలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో, భక్తుల రద్దీని నిర్వహించడానికి, వారికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా దర్శన ఏర్పాట్లు కల్పించడానికి అధికారులు తగిన చర్యలు చేపడతారని భావిస్తున్నారు.