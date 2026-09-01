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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (12:59 IST)

krishna Jayanti 2026 worship: శ్రీ కృష్ణుని జయంతి రోజున ఈ ఐదు విషయాలు పాటిస్తే...?

Lord Krishna
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (12:59 IST)
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శ్రీ మహావిష్ణువు ఎనిమిదవ అవతారమైన శ్రీకృష్ణుడు జన్మించిన రోజును మనం ప్రతి సంవత్సరం కృష్ణాష్టమి (కృష్ణ జయంతి)గా జరుపుకుంటాం. పురాణాల ప్రకారం, శ్రావణ మాసంలో బహుళ పక్ష అష్టమి, రోహిణి నక్షత్రం కలిసిన రాత్రి వేళలో, మధురలోని చెరసాలలో భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు అవతరించాడని చెప్పబడింది. అందువల్ల, ఈ మాసంలో వచ్చే కృష్ణ పక్ష అష్టమి రోజున సాయంత్రం వేళలో కృష్ణాష్టమి పూజలు నిర్వహిస్తారు.
 
ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 04, శుక్రవారం నాడు కృష్ణాష్టమి జరుపుకోనున్నారు. ఈ రోజున సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత శ్రీకృష్ణుడిని పూజించాలి. ప్రత్యేకించి, నిశిత కాల పూజ సమయమైన రాత్రి 11:57 నుండి అర్ధరాత్రి దాటాక 12:43 వరకు ఉన్న సమయంలో శ్రీకృష్ణుడిని ఆరాధించడం చాలా విశేషమైనది. కృష్ణాష్టమి పూజ సమయంలో 5 ముఖ్యమైన విషయాలను తప్పనిసరిగా ఆచరించడం ద్వారా శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు. ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండలేకపోయినా, ఈ ఐదు విషయాలను మరచిపోకుండా చేయడం శ్రేయస్కరం.
 
కృష్ణాష్టమి (కృష్ణ జయంతి) నాడు తప్పక చేయవలసిన ఐదు పనులు:
 
 
కృష్ణాష్టమికి ముందు రోజైన సెప్టెంబరు 03, గురువారం నాడు ఇంటిని బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. శ్రీకృష్ణుని చిత్రం లేదా విగ్రహాన్ని తుడిచి శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.
 
 కృష్ణాష్టమి రోజు సాయంత్రం బియ్యపు పిండితో ఇంటి తలుపు (వాకిలి) నుండి పూజా గది వరకు చిన్నపిల్లల పాదాల మాదిరిగా కృష్ణుడి పాదాలు ముగ్గు వేయాలి. దీనివల్ల శ్రీకృష్ణుడే స్వయంగా మన ఇంటిలోకి అడుగుపెడతాడని నమ్మకం.
 
పసుపు రంగు పువ్వులు లేదా లభించే ఏ పువ్వులతోనైనా శ్రీకృష్ణుడిని అలంకరించుకోవాలి. వాటితో పాటు తప్పనిసరిగా రెండు తులసి ఆకులను సమర్పించి పూజించాలి. శ్రీకృష్ణుని చిత్రం లేదా విగ్రహం ముందు నెయ్యి దీపం వెలిగించాలి.
 
 
 
శ్రీకృష్ణునికి ఇష్టమైన వెన్న, అటుకుల పాయసం లేదా పాలు అన్నంలను నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. వరలక్ష్మి వ్రతం కలశంలో ఉపయోగించిన బియ్యాన్ని ఉపయోగించి నెయ్యితో చేసిన మురుకులు, పిండివంటలను కూడా నైవేద్యంగా పెట్టవచ్చు. పూజ పూర్తయిన తర్వాత ఆ ప్రసాదాన్ని ముందుగా చిన్న పిల్లలకు తినిపించిన తర్వాతే మనం తినాలి. దీనివల్ల శ్రీకృష్ణుడే స్వయంగా వచ్చి ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తాడని నమ్మకం.
 
కృష్ణ జయంతి రోజున కృష్ణునికి చాలా ఇష్టమైన శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తర శతనామావళి, శ్రీ కృష్ణ సహస్రనామం, విష్ణు సహస్రనామం వంటి మంత్రాలను జపిస్తూ పూజించాలి. భగవాన్ కృష్ణుని జీవితం, కృష్ణ లీలలకు సంబంధించిన కథలను ఈ రోజున వినడం, చదవడం వలన చాలా విశేషమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది.
 
 
 
కృష్ణ జయంతి రోజున సంతానం కోసం చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్నవారు సంతాన గోపాల కృష్ణుడిని మనసారా ప్రార్థించి, ఉపవాస వ్రతం ఉండవచ్చు. మిగిలినవారు పూర్తి ఉపవాసం ఉండాలనే నిబంధన ఏమీ లేదు. ఈ రోజున సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకుని, ఆనందంగా, భక్తితో బాల కృష్ణుడిని ఇంటికి ఆహ్వానించి, ఆయన మనస్సు మెప్పించేలా పూజలు చేసి ఆరాధించాలి. దీనివల్ల శ్రీ కృష్ణుని పరిపూర్ణ అనుగ్రహం లభిస్తుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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