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Written By పి.ప్రసూనా రామన్

02-09-2026 బుధవారం రాశి ఫలితాలు... సమయపాలన అవసరం

Weather forecast
Written By: పి.ప్రసూనా రామన్
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (20:35 IST)
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Weather forecast
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదాలు, కృత్తిక 1వ పాదం
కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించాల్సి వచ్చినా వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించే సామర్థ్యం మీకు వుంటుంది. ఆర్థికంగా వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఆదాయాన్ని క్రమంగా పెంచుకునే అవకాశం వుంటుంది.
 
వృషభం: కృత్తిక 2,3,4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1,2 పాదాలు
వ్యాపారంలో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడి భవిష్యత్తు లాభాలకు మార్గం సుగమమవుతుంది. కుటుంబ అవసరాలకు ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చినా ఆర్థిక ప్రణాళికను పాటించడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
 
మిథునం: మృగశిర 3,4 పాదాలు, ఆరుద్ర, పునర్వసు 1,2,3 పాదాలు
ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. సహచరులతో సమన్వయంగా పనిచేస్తే క్లిష్టమైన పనులను కూడా సులభంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు.
 
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ప్రయాణాలు లేదా బయటి పనుల సందర్భాల్లో సమయపాలన పాటించడం అవసరం. 
 
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
వృత్తిలో మీకు అనుకూలమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఆర్థికంగా వచ్చిన లాభాన్ని పూర్తిగా ఖర్చు చేయకుండా కొంత మొత్తాన్ని భద్రపరచడం మంచిది.
 
కన్య: ఉత్తర 2,3,4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1,2 పాదాలు
పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు ఒక్కొక్కటిగా పూర్తవుతాయి. ఆరోగ్య విషయంలో ఆహారం, విశ్రాంతిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలి. 
 
తుల: చిత్త 3,4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1,2,3 పాదాలు
వ్యాపార సంబంధిత చర్చలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి లభించే ప్రోత్సాహం మీలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. 
 
వృశ్చికం: విశాఖ 4వ పాదం, అనురాధ, జ్యేష్ఠ 1,2,3,4 పాదాలు
ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. కుటుంబంలో చిన్నపాటి అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినా ప్రశాంతంగా మాట్లాడటం ద్వారా పరిష్కరించవచ్చు. 
 
ధనుస్సు: మూల, పూర్వాషాఢ 1,2,3,4 పాదాలు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే సమాచారం మీకు ప్రయోజనం కలిగించే అవకాశం ఉంది. 
 
మకరం: ఉత్తరాషాఢ 2,3,4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ఠ 1,2 పాదాలు
గతంలో చేసిన ప్రయత్నాలకు ఇప్పుడు మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ అవసరాలకు సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన పని విజయవంతంగా పూర్తవుతుంది. 
 
కుంభం: ధనిష్ఠ 3,4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1,2,3 పాదాలు
కొత్త వ్యక్తులతో ఏర్పడే పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయి. వృత్తిలో మార్పు గురించి ఆలోచిస్తున్న వారు అన్ని అంశాలను పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
 
మీనం: పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
శుభకార్యానికి సంబంధించిన సమాచారం అందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి గడిపే సమయం మీకు మానసిక ఆనందాన్ని ఇస్తుంది.
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పి.ప్రసూనా రామన్
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