21-08-2026 శుక్రవారం నాటి మీ రాశి ఫలితాలు - అనవసర విషయాలకు దూరంగా ఉండండి
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
Daily Astrology
పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. సమయస్ఫూర్తిగా మెలుగుతారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. స్వశక్తితో అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు. గృహ మరమ్మతులు చేపడతారు. వాహనం, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త.
వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2 పాదాలు
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. ఆప్తులకు ముఖ్య సమాచారం అందిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. నిలిపివేసిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి.
మిథునం: మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
సమర్థతను చాటుకుంటారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. నగదు డ్రా చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త. కొత్త వ్యక్తులను ఒక కంట కనిపెట్టండి. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభిస్తాయి.
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
సంతోషకరమైన వార్త వింటారు. మీ శ్రమ ఫలిస్తుంది. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఖరీదైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు ఒక పట్టాన పూర్తి కావు. నోటీసులు అందుకుంటారు.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
అనవసర విషయాలకు దూరంగా ఉండండి. మీ గౌరవానికి భంగం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం. చీటికిమాటికి అసహనం చెందుతారు. వివాదాలు జటిలమవుతాయి.
తుల: చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. ఎదుటివారి అంతర్యం అవగతమవుతుంది. సందర్భానికి తగ్గట్టుగా వ్యవహరిస్తారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు.
వృశ్చికం: విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ఠ 1, 2, 3, 4 పాదములు
వ్యవహార పరిజ్ఞానంతో నెట్టుకొస్తారు. కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఎవరినీ అతిగా విశ్వసించవద్దు. పత్రాలు, వస్తువులు జాగ్రత్త. కొత్త వ్యక్తులతో మితంగా సంభాషించండి.
ధనస్సు: మూల, పూర్వాషాడ 1, 2, 3, 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఆటంకాలను అధిగమిస్తారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. సంప్రదింపులకు అనుకూలం. ఆప్తుల సలహా పాటించండి. పిల్లల విజయం సంతోషాన్నిస్తుంది. కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు.
మకరం: ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
పట్టుదలతో శ్రమించండి. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. కొత్త పనులు చేపడతారు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. ఖర్చులు విపరీతం. ఒక అవసరానికి ఉంచిన ధనం మరొకదానికి వ్యయం చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు.
కుంభం: ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
అన్ని విధాలా కలిసివచ్చే సమయం. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ఆహ్వానం అందుకుంటారు.
మీనం: పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
ఆశించిన ఫలితం దక్కుతుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. పెద్ద మొత్తంలో సహాయం తగదు. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. స్థిరాస్తి కొనుగోలుపై దృష్టి పెడతారు. సేవ, సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.