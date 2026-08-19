20-08-2026 గురువారం నాటి మీ రాశి ఫలితాలు - మీ ఓర్పుకు పరీక్షా సమయం
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
Today Astro
మీ అభిరుచికి తగ్గ వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఖర్చులు అధికం, కానీ ప్రయోజనకరం. చేపట్టిన పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. ఇతరుల బాధ్యతలు చేపట్టవద్దు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.
వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. మీ చొరవతో ఒక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. వివాహ ప్రయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవచ్చు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త.
మిథునం: మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది. ఒత్తిడి తగ్గి కుదుటపడతారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. వాయిదా వేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. సన్నిహితులకు సాయం అందిస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు. ఆధ్యాత్మికత పెంపొందుతుంది. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు.
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. సమస్యను ఇట్టే పరిష్కరిస్తారు. మీ సమర్థతపై ఎదుటివారికి నమ్మకం కుదురుతుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. సావకాశంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. కీలక పత్రాలు అందుతాయి. కొత్త యత్నాలు మొదలుపెడతారు.
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. గౌరవ మర్యాదలు పెంపొందుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. గృహోపకరణాలు మరమ్మతుకు గురవుతాయి. పనుల్లో ఒత్తిడి అధికం. అవకాశాలు దక్కించుకుంటారు. ప్రయాణంలో జాగ్రత్త.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. ఆశావాదంతో మెలగండి. ఊహించని ఖర్చు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. సన్నిహితులను కలుసుకుంటారు. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు నిర్ధిష్ట ప్రయత్నంతో లభిస్తాయి.
తుల: చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మీ ఓర్పుకు పరీక్షా సమయం. ఎదుటివారి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. విమర్శించిన వారే మీ సమర్థతను గుర్తిస్తారు. పెద్ద ఖర్చు తగిలే అవకాశం ఉంది. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తవుతాయి.
వృశ్చికం: విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ఠ 1, 2, 3, 4 పాదములు
ప్రతికూలతలను అనుకూలంగా మలుచుకుంటారు. మీ నిజాయితీ ప్రశంసనీయమవుతుంది. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఖర్చులు సాధారణం. వేడుకకు హాజరవుతారు. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. నిర్లక్ష్యంగా వదిలి వెళ్లకండి. పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు.
ధనస్సు: మూల, పూర్వాషాడ 1, 2, 3, 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
వ్యవహారాలను సమర్థంగా నడిపిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. దంపతుల మధ్య అవగాహన లోపిస్తుంది. ఇంటి విషయాలు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. మీ సాయంతో ఒకరికి సదవకాశం లభిస్తుంది.
మకరం: ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ఆలోచనలు పలు విధాలుగా ఉంటాయి. బంధువులతో విభేదిస్తారు. మీ మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పత్రాల రెన్యూవల్లో అలక్ష్యం తగదు. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు.
కుంభం: ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
అన్ని విధాలా అనుకూలం. లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం. పనులు త్వరితగతిన పూర్తవుతాయి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. ఆప్తులను సంప్రదిస్తారు. మీ శ్రీమతి సలహా పాటించండి. ఆధ్యాత్మికత పెంపొందుతుంది.
మీనం: పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. అనవసర జోక్యం తగదు. నమ్మకస్తులే తప్పుదారి పట్టిస్తారు. పనులు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. ఖర్చులు సామాన్యం. విదేశాల్లోని ఆత్మీయుల క్షేమం తెలుసుకుంటారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.