ఏపీలో డ్రైవర్లేని మెట్రో రైళ్లను తయారీ.. 14 నెలల్లోనే పూర్తీ.. నారా లోకేష్ హర్షం
భారతదేశం రైల్వే రంగం గణనీయ అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఈ క్రమంలో ఏపీలో రూపొందించి, తయారు చేసిన డ్రైవర్లేని మెట్రో క్యాబిన్ల సెట్ను ఇప్పుడు రోజువారీ కార్యకలాపాల కోసం ముంబైకి ఎగుమతి చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ రికార్డు సమయంలో పూర్తయింది.
Driverless Metros
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఆల్స్టోమ్ శ్రీ సిటీ ప్లాంట్, ముంబై కోసం నెక్స్ట్-జెన్ డ్రైవర్లేని మెట్రో రైళ్లను తయారు చేస్తోంది. 14 నెలల కాల వ్యవధిలోనే వాటిని అప్పగించారు. శ్రీ సిటీలో కేవలం 14 నెలల్లోనే లైన్ 4 అండ్ 4A కోసం నిర్మించిన ఆల్స్టోమ్ యొక్క 39 డ్రైవర్లేని మెట్రోపాలిస్ రైళ్లలో మొదటి రైలును ముంబైకి రవాణా చేశారు.
అవి త్వరలోనే కార్యకలాపాలు ప్రారంభిస్తాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, రాష్ట్రాన్ని భారతదేశ తయారీ కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని ఆకాంక్షిస్తోంది. ఇప్పుడు, ఇంత పెద్ద మెట్రో ప్రాజెక్టును సకాలంలో పూర్తి చేయడం సహా ఇలాంటి అత్యంత సానుకూల పరిణామాలు భవిష్యత్తుకు ఖచ్చితంగా సహాయపడతాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో తయారైన డ్రైవర్లెస్ కోచ్లు ముంబై మెట్రోకు రావడం చూసి చాలా సంతోషంగా ఉంది. భారతదేశంలో తయారైన ఉత్పత్తులు మన పట్టణ మౌలిక సదుపాయాల ప్రస్థానాన్ని ఎలా ముందుకు నడిపిస్తున్నాయో చెప్పడానికి ఇది ఒక గొప్ప ఉదాహరణ.. అని ఐటీ మంత్రి లోకేష్ ఎక్స్ ద్వారా పోస్ట్ చేశారు.