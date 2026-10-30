Weather forecast: అక్టోబర్ 31, 2026 నాటి తెలంగాణ- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
తెలంగాణ వాతావరణ సూచన: చాలా జిల్లాల్లో పగటిపూట వెచ్చని ఉష్ణోగ్రతలు, ఆకాశం నిర్మలంగా లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది.
weather forecast
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 31°C – 32°C (87°F – 90°F) వరకు చేరుతాయి. రాత్రిపూట 21°C – 22°C (70°F)కి పడిపోతాయి.
వర్షపాతం: లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసే అవకాశం చాలా తక్కువ.
హైదరాబాద్: వెచ్చని, పొడి వాతావరణం ఉంటుంది. పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు గరిష్టంగా 32°C, రాత్రిపూట సుమారు 21°C వరకు ఉంటాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ సూచన
తీరప్రాంత, రాయలసీమ జిల్లాల్లో ఎక్కువగా ఎండగా లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. తొలినాళ్ల ఈశాన్య రుతుపవనాల ప్రభావంతో దక్షిణ తీరప్రాంతాల్లో తేలికపాటి, చెదురుమదురు జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 30°C – 34°C (86°F – 93°F) మధ్య, రాత్రి కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 22°C – 23°C (71°F – 74°F) మధ్య ఉంటాయి.
తీరప్రాంతాలు (విశాఖపట్నం, కాకినాడ): పగటిపూట వెచ్చని వాతావరణం, మితమైన తేమతో ఉంటుంది; తీర ప్రాంతాల సమీపంలో అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
రాయలసీమ (తిరుపతి, అనంతపురం): పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 33°C – 34°C ఉండి, రాత్రికి 23°C కి పడిపోతాయి. అక్కడక్కడా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది.