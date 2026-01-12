Malavika: స్టంట్స్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం, మాళవికా మోహనన్
ప్రభాస్ కథానాయకుడి నటించిన ది రాజా సాబ్ లో ముగ్గురు కథానాయికలలో మాళవిక మోహనన్ ఒకరు, ఇప్పుడు సినిమాలో తన ఫైట్ సీక్వెన్స్కు సంబంధించిన ఒక తెర వెనుక వీడియోను పంచుకుంటూ తనకు స్టంట్స్ చేయడం చాలా ఇష్టమని వెల్లడించారు.
తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలలో, మాళవిక మోహనన్ సినిమాలో తన ఫైట్ సీక్వెన్స్కు సంబంధించిన ఒక తెర వెనుక వీడియో క్లిప్ను పంచుకున్నారు. ఆమె ఇలా రాశారు, "అమ్మాయిలుగా మాకు సినిమాల్లో యాక్షన్ చేసే అవకాశం చాలా అరుదుగా వస్తుంది, కానీ నాకు స్టంట్స్ చేయడం చాలా ఇష్టం మరియు ఈ సన్నివేశం చేయడం నాకు చాలా సరదాగా అనిపించింది! మీకు ఈ సన్నివేశం నచ్చిందా?"
Xలో ఆమె అడిగిన ప్రశ్నకు ఆమె ఫాలోవర్లు మరియు అభిమానుల నుండి అనేక స్పందనలు వచ్చాయి, చాలా మంది అభిమానులు సినిమాలో ఆమె చేసిన స్టంట్స్కు ప్రశంసలు కురిపించారు. ఒక ఫాలోవర్ ఆమె ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, బాడీ లాంగ్వేజ్ను మరియు స్టంట్లో ఆమె చూపిన తీవ్రతను ప్రశంసిస్తూ, అన్నీ పరిపూర్ణంగా కుదిరాయని అన్నారు. మరొకరు బాడీ డబుల్ను ఉపయోగించకుండా స్వయంగా స్టంట్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చినందుకు ఆమెను ప్రశంసించారు. ఈ స్టంట్ సీక్వెన్స్కు కూడా నటి ప్రశంసలు అందుకున్నారు, ఇది సినిమాలో అత్యంత ఆకట్టుకునే సన్నివేశాలలో ఒకటి అని ఆమె అభిమానులు అన్నారు.
సినిమా షూటింగ్ కోసం తాము రెండు భారీ సెట్లను నిర్మించినట్లు నిర్మాతలు గత సంవత్సరం వెల్లడించిన విషయం గుర్తుచేసుకోవచ్చు. వాటిలో ఒకటి కథలో ఎక్కువ భాగం జరిగే రాజభవనం సెట్ కాగా, మరొకటి పాత్రలు తలక్రిందులుగా కనిపించే కొన్ని ముఖ్యమైన సన్నివేశాలను చిత్రీకరించడానికి రాజభవనం యొక్క తలక్రిందుల నమూనాలో నిర్మించిన సెట్.
నిజానికి, నిర్మాతలు విడుదల చేసిన ట్రైలర్లో, ప్రభాస్ ఒక రాక్షసుడిగా కనిపించే సన్నివేశం ఉంది. "నీ సమస్య ఏమిటి? నువ్వు పుట్టలో చెయ్యి పెడితే కుట్టడానికి నేను చీమనా? నేను రాక్షసుడిని," అని అతను పైకప్పు నుండి వేలాడుతున్నట్లు కనిపించే సింహాసనంపై తలక్రిందులుగా కూర్చుని స్టైలిష్గా సిగార్ తాగుతూ అంటాడు. ఇది కూడా హైలైట్ అని చెబుతోంది.