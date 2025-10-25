జనం బాట పాదయాత్ర ప్రారంభించిన రోజే.. కవిత, భర్త అనిల్లపై భూ కబ్జా ఆరోపణలు
ఇటీవలే బీఆర్ఎస్ నుంచి వైదొలిగి, తెలంగాణ జాగృతి ద్వారా చురుగ్గా పనిచేస్తున్న కవిత, శనివారం తన జనం బాట పాదయాత్రను ప్రారంభించారు. రాబోయే నాలుగు నెలల్లో, ఆమె తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాల్లో పర్యటించి, అట్టడుగు స్థాయిలోని ప్రజలతో నేరుగా కనెక్ట్ అవ్వాలని యోచిస్తున్నారు. ఆమె తన రాజకీయ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించినప్పటికీ, కవిత, ఆమె భర్త అనిల్ తీవ్రమైన భూ కబ్జా ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్నారు.
నివాసితుల బృందం మల్కాజ్గిరి ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ను కలిసి వేల కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూమిని దంపతులు కబ్జా చేశారని ఆరోపిస్తూ పత్రాలను సమర్పించింది. కూకట్పల్లి ఎమ్మార్వో పరిధిలోని బాలానగర్ సమీపంలోని సర్వే నంబర్ 2010/4 కింద ఉన్న 20 ఎకరాల ఐడీపీఎల్ భూమిని కవిత, అనిల్ కబ్జా చేశారని ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.
దాదాపు రూ.2వేల కోట్ల విలువైన ఈ భూమిని అతివ్యాప్తి చెందుతున్న సర్వే నంబర్లను ఉపయోగించి సేకరించారని ఆరోపించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సన్నిహితుడు ఏవీ రెడ్డి కూడా ఈ కేసులో ప్రమేయం ఉన్నట్లు ఆ బృందం పేర్కొంది. ఫిర్యాదుదారుల ప్రకారం, ఈ భూమి ఇప్పుడు అనిల్ పేరుతో రిజిస్టర్ చేయబడిందని, ఫ్లాట్ల నిర్మాణం జరుగుతోందని తెలిపారు. ఈ ఆస్తి మొదట పాఠశాల, ఆసుపత్రి కోసం ఉద్దేశించబడిందని .. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టిన తర్వాత యాజమాన్యం మారిందని వారు ఆరోపిస్తున్నారు.
హైడ్రాకు వారు చేసిన విజ్ఞప్తులకు సమాధానం రాలేదని వారు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ భూమి అతని నియోజకవర్గం పరిధిలోకి వస్తుంది కాబట్టి, ఈటెల మద్దతుదారులు అతని తరపున ప్రాతినిధ్యాన్ని దాఖలు చేసి ఉండవచ్చని సంఘటనల మరొక వెర్షన్ సూచిస్తుంది.
ఈటెల, కవిత తరచుగా ఒకరినొకరు తీవ్రంగా విమర్శించుకుంటున్నారు. ఈ ఆరోపణలు ఊపందుకుంటున్నందున, రాబోయే రోజుల్లో భూమి సమస్య కవితకు ప్రధాన రాజకీయ సవాలుగా మారవచ్చు.