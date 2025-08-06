కౌగిలింత, ఆలింగనంతో అంత మంచిదా.. ప్రేమ, ఓదార్పు కోసం హగ్ చేసుకుంటే?

కౌగిలింత అనేది ప్రేమ, ఓదార్పును వ్యక్తపరచడానికి శక్తివంతమైన మార్గం. ప్రియమైన వ్యక్తి నుండి వెచ్చని ఆలింగనం అయినా, స్నేహితుడి నుండి భరోసా ఇచ్చే కౌగిలింత అయినా, లేదా కష్ట సమయాల్లో ఓదార్పునిచ్చే ఆలింగనం అయినా చాలా గొప్పది.
కౌగిలింతలు మానవ సంబంధాలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. కౌగిలింత అనేది సైన్స్ ప్రకారం ఇది మన మానసిక స్థితి, ఆరోగ్యం, మానసిక శ్రేయస్సుపై మంచి ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కౌగిలింతల వెనుక ఉన్న శాస్త్రాన్ని, వాటి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అన్వేషిద్దాం.
మీ ప్రియమైన వ్యక్తి నుండి వెచ్చని కౌగిలింత తర్వాత మీ ఒత్తిడి బాగా తగ్గుతున్నట్లు మీరు ఎప్పుడైనా భావించారా? ఎందుకంటే కౌగిలింత లోతైన జీవసంబంధమైన ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. మనం ఒకరిని కౌగిలించుకున్నప్పుడు, మన శరీరాలు ఆక్సిటోసిన్ను విడుదల చేస్తాయి.
దీనిని తరచుగా "ప్రేమ హార్మోన్" అని పిలుస్తారు. ఆక్సిటోసిన్ నమ్మకం, బంధం, వెచ్చదనం యొక్క భావాలను పెంపొందించడానికి బాధ్యత వహిస్తుంది. ఈ హార్మోన్ కౌగిలింతలు, కౌగిలించుకోవడం, చేతులు పట్టుకోవడం వంటి వివిధ రకాల శారీరక స్పర్శలలో విడుదల అవుతుంది.
కౌగిలింతల ద్వారా ఆక్సిటోసిన్ విడుదల ఒత్తిడి స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది. సామాజిక బంధాన్ని పెంచుతుంది. మెరుగైన మానసిక ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుందని అధ్యయనాలు చూపిస్తున్నాయి.
కౌగిలింతలు మన మానసిక స్థితిని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయి. కౌగిలింతలు ప్రతికూల మానసిక స్థితిని మారుస్తాయి. ఎందుకంటే డోపమైన్ అనేది ఒక వ్యక్తికి మంచి అనుభూతిని కలిగించే హ్యాపీ హార్మోన్.
సెరోటోనిన్ అనేది మానసిక స్థితిని పెంచే, ఆందోళనను నియంత్రించే, ఒంటరితనం యొక్క అనుభూతిని తగ్గించే యాంటీ-డిప్రెసెంట్ హార్మోన్. కౌగిలింతలు, ఒత్తిడి ఉపశమనం ఒకదానికొకటి ముడిపడి ఉంటాయి. ఎందుకంటే అవి తక్షణ ఓదార్పు, భరోసాను అందిస్తాయి.
ఎవరైనా నిరాశకు గురైనప్పుడు, హృదయపూర్వక కౌగిలింత వారి మానసిక స్థితి, భావోద్వేగ స్థితిని మెరుగుపరచడంలో అద్భుతాలు చేస్తుంది. కౌగిలింత యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కౌగిలింత ఆత్మకు మాత్రమే కాదు. శరీరానికి కూడా గొప్పది.
కౌగిలింతలతో ఆశ్చర్యకరమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది. కౌగిలింతలు ఒత్తిడితో సంబంధం ఉన్న హార్మోన్ అయిన కార్టిసాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. దీని అర్థం క్రమం తప్పకుండా కౌగిలింతలు ఆందోళనను తగ్గించడానికి,ప్రశాంతతను ప్రోత్సహించడంలో సహాయపడతాయి.
ఎక్కువ కౌగిలింతలు పొందే వ్యక్తులు బలమైన రోగనిరోధక శక్తిని కలిగి ఉంటారని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే కౌగిలింతలు తెల్ల రక్త కణాల ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహిస్తాయి. ఇది ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది.
కౌగిలించుకోవడం వల్ల రక్తపోటు స్థాయిలు తగ్గుతాయి. ఇంకా గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఒక సాధారణ కౌగిలింత హృదయనాళ ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటుంది. క్రమం తప్పకుండా శారీరక స్పర్శలో పాల్గొనే వ్యక్తులు తక్కువ హృదయ స్పందన రేటును అనుభవిస్తారని, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని పరిశోధన చూపిస్తుంది.
మన దైనందిన జీవితంలో మరిన్ని కౌగిలింతలను చేర్చుకోవాలని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. కౌగిలింతల శక్తిని స్వీకరించడానికి ఇక్కడ కొన్ని సాధారణ మార్గాలు ఉన్నాయి:
మీ ప్రియమైన వారిని ప్రతిరోజూ కౌగిలించుకోండి
రోజువారీ కౌగిలింత సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తుంది
భావోద్వేగ శ్రేయస్సును మెరుగుపరుస్తుంది
ఓదార్పు రూపంగా కౌగిలింతలను అందించండి.
ఎవరైనా నిరాశకు గురైనప్పుడు లేదా ఒత్తిడికి గురైతే, ఒక సాధారణ కౌగిలింత మీరు అందించగల ఉత్తమ మద్దతు కావచ్చు.