కాకినాడ - యానాం తీరాల మధ్య అర్నాబ్ తీరం దాటే ఛాన్స్
కాకినాడ - యానాం తీరాల మధ్య అర్నాబ్ తుపాను తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ సూచించడంతో, కాకినాడ, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాల యంత్రాంగాలు ఈ ప్రాంతంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాయి. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతాలకు ఎస్డిఆర్ఎఫ్, ఎన్డిఆర్ఎఫ్ బృందాలు చేరుకున్నాయి.
ఏలూరు, కాకినాడ, కోనసీమ, పోలవరం, తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లోని కలెక్టరేట్లు, రెవెన్యూ డివిజనల్ కార్యాలయాలు, తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో కంట్రోల్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేశారు. తుపాను వల్ల కలిగే ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రభుత్వం మంగళవారం, బుధవారాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించింది.
విద్యుత్ శాఖ ఈ క్లిష్ట పరిస్థితిని ఎదుర్కొనేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది. ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తోంది. కాకినాడ తీరంలోని హోప్ ఐలాండ్లో నివసిస్తున్న సుమారు 130 మందిని ప్రత్యేక పడవల ద్వారా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించి, కాకినాడ రూరల్ మండలం తురంగిలోని ఐలాండ్ కాలనీకి చేర్చారు.
అర్నాబ్ తుపాను మంగళవారం రాత్రికి అత్యంత తీవ్రమైన తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని, ఇది బుధవారం నాడు కాకినాడ-యానాం తీరాల మీదుగా బాపట్ల, విశాఖపట్నం మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ తుపాను కాకినాడపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ హరింధర ప్రసాద్ కోరారు.
తుపాను వల్ల కలిగే ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టారు. జిల్లాలో ఆరు తుపాను పునరావాస కేంద్రాలు (సైక్లోన్ షెల్టర్లు) సిద్ధంగా ఉన్నాయని, తీర ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలను మంగళవారం ఉదయానికి అక్కడికి తరలిస్తామని ఆయన చెప్పారు. మత్స్యకారులను అప్రమత్తం చేస్తూ, సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని సూచించారు.
ఇప్పటికే సముద్రంలోకి వెళ్లిన మత్స్యకారులు వెంటనే ఒడ్డుకు తిరిగి రావాలని ఆదేశించారు. తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. కాకినాడ జిల్లాలో సహాయక చర్యలు మరియు అత్యవసర స్పందన కార్యకలాపాలను సమన్వయం చేయడానికి 24 గంటల కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రజలు 0884-356801 లేదా 9849903879 నంబర్లలో కంట్రోల్ రూమ్ను సంప్రదించాలని సూచించారు.
ప్రజలు అనవసర ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాలని, త్రాగునీరు, ఆహారం, టార్చ్లైట్లు వంటి నిత్యావసర వస్తువులను ముందుగానే సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని యంత్రాంగం కోరింది. కోనసీమ కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు.
గంటకు 115-120 కిలోమీటర్ల వేగంతో పెనుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, అత్యవసర పరిస్థితులు మినహా మంగళవారం, బుధవారాల్లో ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రాకూడదని ఆయన, కోనసీమ ఎస్పీ రాహుల్ మీనాతో కలిసి తెలిపారు. జిల్లా యంత్రాంగం ప్రత్యేకంగా 67 తీరప్రాంత గ్రామాలపై దృష్టి సారిస్తోంది.
తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి నివాసితులను సహాయక కేంద్రాలకు తరలించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటోంది. సహాయక కేంద్రాలలో ఆహారం, త్రాగునీరు, విద్యుత్తు సౌకర్యాలు కల్పించారు. జిల్లాలో దాదాపు 2,000 యంత్ర పడవలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.
వచ్చే వారంలో ప్రసవించనున్న 88 మంది గర్భిణీ స్త్రీలను ఆసుపత్రులకు తరలించారు. అమలాపురంలో ఎన్డిఆర్ఎఫ్ బృందాలను, కొత్తపేటలో ఎస్డిఆర్ఎఫ్ బృందాలను మోహరించారు. తుఫాను సహాయక చర్యలలో స్థానిక బృందాలకు సహాయపడటానికి ఇతర జిల్లాల నుండి 1500 మంది విద్యుత్ సిబ్బంది వచ్చారు. ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి, తూర్పు గోదావరి, పోలవరం కలెక్టర్లు కూడా తుఫానుపై ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.