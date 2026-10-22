రోడ్డు ప్రమాదం... భవానీ భక్తులను ఢీకొన్న స్కార్పియో.. నలుగురు మృతి
కాకినాడ జిల్లాలో జరిగిన ఒక విషాదకర రోడ్డు ప్రమాదంలో, విజయవాడకు అమ్మవారి దర్శనానికి వెళ్తున్న భవానీ దీక్షా భక్తులను అతివేగంగా వచ్చిన ఒక స్కార్పియో వాహనం ఢీకొట్టింది. ప్రతిపాడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధిలోని కత్తిపూడి సమీపంలో జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు భక్తులు మరణించారు.
విజయనగరం జిల్లా, దెంకాడకు చెందిన సుమారు 40 మంది భవానీ భక్తులు ఒక ప్రైవేట్ బస్సులో విజయవాడకు బయలుదేరారు. బస్సు కాకినాడ జిల్లాలోని కత్తిపూడికి చేరుకున్నప్పుడు, అకస్మాత్తుగా సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. డ్రైవర్ బస్సును రోడ్డు పక్కన సురక్షితంగా నిలపగా, మరమ్మతులు జరుగుతున్న సమయంలో కొంతమంది భక్తులు విరామం కోసం బస్సు దిగారు.
కొందరు భక్తులు టీ తాగేందుకు రోడ్డు దాటి సమీపంలోని దుకాణానికి వెళ్తుండగా, వేగంగా వచ్చిన ఒక స్కార్పియో వాహనం వారిని బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు భక్తులు తీవ్ర గాయాలపాలై అక్కడికక్కడే మరణించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన మరో భక్తుడిని గమనించిన స్థానికులు, సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే, మార్గమధ్యంలోనే అతని పరిస్థితి విషమించడంతో అతను కూడా మరణించాడు.
మృతులను చిరిగెడి ఎర్రయ్య (38), లింగాల సీతారాం (45), బొనెలా సత్తిబాబు (40) మరియు తాటిపూడి శివప్రసాద్ (40)గా గుర్తించారు. కాకినాడ డీఎస్పీ తిలక్ ప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.