తిరుమల వార్తలు: మోకాళ్ల మెట్టు వద్ద చిరుతపులి.. శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శిఖర్ ధావన్
భారత మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ సోమవారం తిరుమల ఆలయాన్ని సందర్శించి, శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు పొందారు. దర్శనం అనంతరం మాట్లాడిన ధావన్, తిరుమలకు రావడం ఇదే మొదటిసారని పేర్కొంటూ, స్వామివారి దర్శనం తనకు అద్భుతమైన అనుభూతినిచ్చిందని చెప్పారు.
Shikhar Dhawan
"స్వామివారి దర్శనం చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. ఇక్కడి యంత్రాంగం చాలా చక్కని ఏర్పాట్లు చేసింది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని ఇంత బాగా దర్శించుకునే అవకాశం లభించినందుకు నేను ఎంతో కృతజ్ఞుడను..." అంటూ ధావన్ పేర్కొన్నారు. తన పర్యటనకు తగిన ఏర్పాట్లు చేసినందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) యంత్రాంగానికి కూడా ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
మరోవైపు తిరుమల సమీపంలోని మోకాళ్ల మెట్టు వద్ద చిరుతపులి కనిపించడంతో భక్తులలో ఆందోళన నెలకొంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) సూచించింది. భక్తులు గుంపులుగా నడవాలని, ముఖ్యంగా పిల్లలతో వెళ్లేవారు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరింది.
Leopard
ఆ చిరుతపులి ఆచూకీ కోసం టీటీడీ, అటవీ శాఖ అధికారులు గస్తీని ముమ్మరం చేశారు. తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి దారితీసే సంప్రదాయ అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో మోకాళ్ల మెట్టు అనేది చివరి, అత్యంత ఏటవాలుగా ఉండే భాగం కావడం గమనార్హం.
Former #Indian #cricketer #ShikharDhawan performs Suprabhata Seva at #Tirumala temple of #LordVenkateswara with his family. He says, "I came here and had a very good darshan. The administration here took very good care of everything. I am very grateful. Best wishes to everyone." https://t.co/ltlyjX7RaK— Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) October 5, 2026