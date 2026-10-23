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  4. Cyclone alert: A cyclone is heading towards the Kakinada coast
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Friday, 23 October 2026 (22:45 IST)

cyclone alert, కాకినాడ తీరం వైపు దూసుకొస్తున్న తుఫాన్

cyclone alert
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (22:47 IST)
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కోస్తాంధ్రకు తుఫాన్ ముప్పు పొంచి వున్నది. అక్టోబరు 27 నాటికి తుఫానుగా మారి అక్టోబరు 28కి పెను తుఫానుగా కాకినాడ సముద్ర తీరాన్ని తాకే అవకాశం వున్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తూర్పు-మధ్య, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఈ అల్పపీడనం బలపడి తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ శుక్రవారం వెల్లడించింది. 
 
ఈ అల్పపీడనం సోమవారం ఉదయానికి పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా మారి, తదుపరి రెండు రోజుల్లో ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కాకినాడ-మచిలీపట్నం మధ్య తీరం దాటే అవకాశం వున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ప్రజలు, రైతులు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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