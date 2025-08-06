ఉత్తరాదిన ఉప్పొంగిన నదులు.. భారీ వర్షాలతో లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు భయం భయం

అస్సాం, బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, జార్ఖండ్, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, పశ్చిమ బెంగాల్ అంతటా అనేక నదులు ప్రమాద స్థాయిని మించి ప్రవహిస్తున్నాయి. ఇది లోతట్టు ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజలకు ముప్పును కలిగిస్తోంది. పర్వత రాష్ట్రాలలో కుండపోత వర్షాల కారణంగా నదులు మరింత ఉప్పొంగిపోయాయి.
ఉత్తరాఖండ్లోని రుద్రప్రయాగ్, తెహ్రీ, హరిద్వార్ జిల్లాల్లో అలకనంద, మందాకిని, భాగీరథి వంటి నదులు ప్రమాద స్థాయిని మించి ప్రవహిస్తున్నాయి. రుద్రప్రయాగ్లో, మందాకిని సరిగ్గా 1976.8 మీటర్ల ప్రమాద స్థాయి వద్ద ఉంది. అలకనంద ప్రమాద స్థాయి కంటే 0.6 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది.
ఉత్తరకాశి, రుద్రప్రయాగ్, చమోలి, బాగేశ్వర్, పిథోరగఢ్, ఉధమ్ సింగ్ నగర్, డెహ్రాడూన్, నైనిటాల్, చంపావత్, పౌరి గర్హ్వాల్ సహా అనేక జిల్లాల్లోని ఏకాంత ప్రదేశాలలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది.దీని వలన ప్రాంతీయ వాగులు, నదులు మరింత ఉప్పొంగిపోతాయి.
హిమాచల్ ప్రదేశ్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తూనే ఉన్నాయి. దీనివల్ల కొండచరియలు విరిగిపడటం, ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. బుధవారం ఉదయం 6.00 గంటలకు కేంద్ర జల కమిషన్ వరద సూచన పర్యవేక్షణ డైరెక్టరేట్ తాజా డేటా ప్రకారం, గంగా నది మరియు దాని ఉపనదులు అనేక ప్రదేశాలలో, ముఖ్యంగా బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్లలో ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ప్రాంతాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేయడం జరిగింది.
బీహార్లో, పాట్నా, భాగల్పూర్, బక్సర్, వైశాలి, భోజ్పూర్ జిల్లాలతో సహా 20 కి పైగా ప్రదేశాలలో గంగా నది తీవ్ర వరద పరిస్థితిలో ఉంది. పాట్నాలోని గాంధీ ఘాట్ వద్ద, గంగా నది ప్రమాద స్థాయి కంటే 1.27 మీటర్ల ఎత్తులో 49.87 మీటర్ల ఎత్తులో ప్రవహిస్తుండగా, కహల్గావ్లో నది ప్రమాద స్థాయి కంటే 0.69 మీటర్ల ఎత్తులో ప్రవహిస్తోంది. బుర్హి గండక్, బయా, కోసి, బాగ్మతి, గండక్ మరియు పున్పున్ సహా రాష్ట్రంలోని అనేక ఇతర నదులు కూడా తీవ్రమైన వరద పరిస్థితిలో ఉన్నాయి.
గోపాల్గంజ్లో, గండక్ నది ప్రమాద స్థాయి కంటే 70.05 మీటర్ల ఎత్తులో, గంటకు 0.45 మీటర్ల ఎత్తులో ప్రవహిస్తోంది.పాట్నాలోని మానేర్ వద్ద ఉన్న సోన్ నది కూడా తీవ్రమైన స్థితిలో ఉంది.
అస్సాంలో, హైలకండిలోని ఘోర్మురా నది ప్రమాద స్థాయి కంటే 1.69 మీటర్ల ఎత్తులో ప్రవహిస్తుండటంతో పరిస్థితి ఇంకా భయంకరంగా ఉంది. అదేవిధంగా, అదే జిల్లాలోని కతఖల్ నది, టిన్సుకియాలోని బురిదేహింగ్ నది కూడా తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలకు ముప్పు కలిగిస్తున్నాయి.
ఉత్తరప్రదేశ్లోని వారణాసి వద్ద గంగా నది ప్రమాద స్థాయి కంటే 0.94 మీటర్ల ఎత్తులో 72.2 మీటర్ల ఎత్తులో ప్రవహిస్తుండగా, ఘాజీపూర్లో నది ప్రమాద స్థాయి కంటే 1.59 మీటర్ల ఎత్తులో ప్రవహిస్తోంది. ప్రయాగ్రాజ్లోని యమునా నది ప్రమాద స్థాయి కంటే 0.73 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది.
బల్లియా, మీర్జాపూర్, అలహాబాద్ మరియు ఫాఫమౌ కూడా నీటి మట్టాలు ప్రమాదకరంగా పెరుగుతున్నాయి. చిత్రకూట్లోని పైసుని నది దాని ప్రమాద స్థాయి కంటే 1.25 మీటర్ల ఎత్తులో ప్రవహిస్తోంది.