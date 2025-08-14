గురువారం, 14 ఆగస్టు 2025
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 14 ఆగస్టు 2025 (14:44 IST)

Heavy Rains: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. కరీంనగర్ జిల్లాలో ఇద్దరు మృతి

Telangana Rains
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అనేక జిల్లాల్లో బుధవారం భారీ వర్షాలు కురిశాయి. సరస్సులు, కాలువలు పొంగిపొర్లడంతో సాధారణ జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి. వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కుండపోత వర్షాల కారణంగా కరీంనగర్ జిల్లాలో ఇద్దరు మరణించినట్లు సమాచారం. 
 
భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) గురువారం (ఆగస్టు 14, 2025) మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. అతి భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు, వరదలకు గురయ్యే ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా ఉండాలని ఐఎండీ ప్రజలకు సూచించింది. 
 
కొత్తగూడెం, భూపాలపల్లి, కామారెడ్డి, మహబూబాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజ్‌గిరి, ములుగు, నిర్మల్, నిజామాబాద్ మరియు సూర్యాపేట జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేయబడింది, దీని వలన భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని సూచించగా, మిగిలిన 21 జిల్లాలకు భారీ వర్షానికి పసుపు అలర్ట్ జారీ చేయబడింది. 
 
అన్ని జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రదేశాలలో ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 40-50 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ బులెటిన్ పేర్కొంది. మంచిర్యాల జిల్లా భీమినిలో అత్యధికంగా 23.8 సెం.మీ, తాండూరు (మంచెరియా) 17.4 సెం.మీ, చిటాయాల్ (భూపాలపల్లి) 16.8 సెం.మీ, బెల్లంపల్లె (మంచెరియా) 16.5 సెం.మీ, రేగొండ (భూపాలపల్లి) 13.5 సెం.మీ (ఏ.3 సెం.మీ.) కాగజ్‌నగర్‌లో 1 సెం.మీ. భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భావించి మేడ్చల్‌-మల్కాజిగిరి జిల్లా యంత్రాంగం అన్ని పాఠశాలలకు గురువారం సెలవు ప్రకటించింది. 
 
సాకరాసి కాసికుంట గ్రామంలో వరద నీరు ఇంట్లోకి ప్రవేశించి నిద్రలో మునిగిపోవడంతో విషాదం అలుముకుంది. మిల్స్ కాలనీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

War 2 review : దేశం కోసం పనిచేసే రా ఏజెంట్ల కథతో వార్ 2 రివ్యూఈరోజు రజనీకాంత్ కూలీ తోపాటు బాలీవుడ్ సినిమా వార్ 2 కూడా విడుదలైంది. ఇందులో ఎన్టీఆర్ బాలీవుడ్ లో పరిచయం అవుతుండగా, హృతిక్ రోషన్ తెలుగులో పరిచయం అవుతున్నారు. ఈ సినిమా లో ఎన్.టి.ఆర్. ది నెగెటివ్ పాత్ర అయి, రోబో తరహాలో వుంటుందని విడుదలకుముందు కథనాలు వచ్చాయి. మరి అందులో నిజమెంతో తెలుసుకోవాలంటే వార్ 2 రివ్యూ చూడాల్సిందే.

Coolie Review: రొటీన్ యాక్షన్ డ్రామాగా రజనీకాంత్ కూలీ రివ్యూ రిపోర్ట్సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చి 50 సంవత్సరాలయిన సందర్భంగా వచ్చిన చిత్రం కూలి. ఈ 50 ఏళ్ళలోనూ ఆయన హీరోగా నటించడం విశేషం. హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చి అక్కినేని నాగార్జున విలన్ గా చేయడం ఓ భాగమైతే, బాలీవుడ్ హీరో అమీర్ ఖాన్ విలన్ కు బాస్ గా చేయడం విశేషం. పూజా హెగ్డే, శ్రుతిహాసన్, ఉపేంద్ర వీళ్ళంతా వున్నారంటే ఏదో విశేషమం వుంటుందని ముందుగానే పబ్లిసిటీ ఇచ్చేశారు. నేడు విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందా.

Shah Rukh Khan: డూప్ షారూఖ్ లుక్ అదుర్స్: బ్రౌన్ టీ-షర్ట్ మీద డెనిమ్ జాకెట్ ధరించి? (video)బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో షారూఖ్ ఖాన్ తాజా లుక్ వైరల్ అవుతోంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షారూఖ్ లుక్ అదుర్స్ అనిపించేలా వుంది. బ్రౌన్ టీ-షర్ట్ మీద డెనిమ్ జాకెట్ ధరించి, బాలీవుడ్ సూపర్‌స్టార్ ఒక చిన్న వేదికపై నిలబడి మైక్రోఫోన్‌లో మాట్లాడుతాడు. ముదురు గోధుమ రంగు జుట్టుతో షారూఖ్ లుక్ బాగా వుంది. ఈ లుక్‌కు సంబంధించిన ఇన్‌స్టా రీల్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అయితే ఇక్కడో ఓ ట్విస్ట్.. అది ఒరిజినల్ షారూఖ్ ఖాన్ కాదు.. డూప్ షారూఖ్‌. షారూఖ్ ఖాన్‌ను పోలిన వ్యక్తికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

తగ్గెదేలే అంటూ పుష్ప 2 పాటకు డాన్స్ చేసిన బాలక్రిష్ణ, అల్లు అరవింద్అల్లు అరవింద్, నందమూరి బాలక్రిష్ణ కలిసిన వేదిక మాల్దీవ్స్ లో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కుటుంబవేడుకలో భాగంగా బాలయ్యను పలువురు స్టేజీ మీదకు దండలతో ఆహ్వానించారు. అక్కడే వున్న కొందరు అల్లు అర్జున్ నటించిన పుష్ప 2 లోని జాతర పాటను ప్లే చేశారు. ఈ సందర్భంగా అందరూ కోరిక మీరకు బాలయ్య తన ఎనర్జీ చూపించి ఆకట్టుకున్నాడు. ఆ పక్కనే వున్న అల్లు అరవింద్ మరింత ఆనందపడిపోతూ తనూ డాన్స్ లో కలిశారు. ఆఖరికి బాలయ్య మార్క్ తొడ కొట్టడంతో డాన్స్ ముగిసింది.

మేం పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం వచ్చింది- మోతెవరి లవ్ స్టోరీ హీరో అనిల్ గీలాగ్రామీణ తెలంగాణ ప్రాంతంలోని మూలాల్ని ప్రతిబింబించేలా ‘మోతెవరి లవ్ స్టోరీ’ని ఆడియెన్స్ ముందుకు తీసుకు వచ్చింది. అనిల్ గీలా, వర్షిణి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సిరీస్ ఆగస్టు 8న ప్రీమియర్ అయిన సంచలనాత్మక స్పందనను దక్కించుకుంది. శివ కృష్ణ బుర్రా రచన, దర్శకత్వం వహించిన ఈ సిరీస్‌లో మురళీధర్, సదన్న, విజయ లక్ష్మి, సుజాత ఇతరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

వేరుశనగ పల్లీలు తింటున్నారా?వేరుశనగ పల్లీలు మన ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. వాటిలో ప్రొటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని పేదవారి బాదం అని కూడా పిలుస్తారు. వేరుశనగలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపరుస్తుంది: వేరుశనగల్లో మోనోఅన్‌శాచురేటెడ్, పాలీఅన్‌శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచడానికి సహాయపడతాయి. తద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.

బత్తాయి రసం వర్షాకాలంలో తాగితే.. సీజనల్ వ్యాధులు దూరంవర్షాకాలంలో బత్తాయి రసాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్లను దూరం చేసుకోవచ్చు. బత్తాయి జ్యూస్ లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు ఉండటంతో కంటి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. బత్తాయిలో విటమిన్ సీ, ఫాస్పరస్, పొటాషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటివల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. తద్వారా సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. బత్తాయి జ్యూస్‌ని క్రమం తప్పకుండా తాగడం వల్ల అజీర్ణ సమస్యలు, ప్రేగు కదలికలు వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. బత్తాయి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.

పెరుగుతో వీటిని కలిపి తినకూడదు, ఎందుకంటే?పెరుగుతో కొన్ని పదార్థాలను తినకూడదు. తింటే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఆ పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చేపలతో పెరుగు కలపడం వల్ల జీర్ణక్రియ దెబ్బతింటుంది, అసౌకర్యం కలుగుతుంది. నారింజ, నిమ్మకాయలు లేదా ఉష్ణమండల పండ్లు (పైనాపిల్, కివి) వంటి పండ్లు జీర్ణ సమస్యలను కలిగిస్తాయి కాబట్టి పెరుగుతో తినకూడదు. పరాఠాలు, పకోడాలు వంటి వేయించిన, నూనెతో కూడిన ఆహారాలు పెరుగుతో కలిపి తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మందగించి, అజీర్ణం వచ్చే అవకాశం ఉంది. రైతాలో సాధారణంగా ఉపయోగించే ఉల్లిపాయలు, పెరుగును విరుద్ధంగా భావిస్తారు. వాటి కలయిక మంచిది కాదు.

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానంసత్తెనపల్లి: తెలుగునాట నాట్స్ సేవా కార్యక్రమాలను ముమ్మరంగా చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే నాట్స్ అధ్యక్షుడు శ్రీహరి మందాడి ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లిలోని మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో అన్నదానం చేశారు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా వృద్ధాశ్రమం నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకులను శ్రీహరి మందాడి ప్రశంసించారు. మొల్లమంబ వృద్ధాశ్రమానికి నాట్స్ తన వంతు చేయూత అందిస్తుందని శ్రీహరి భరోసా ఇచ్చారు. కన్న తల్లిదండ్రులను ఎవరూ విస్మరించకూడదని శ్రీహరి అన్నారు. పేద వృద్ధులకు మానవత్వంతో సాయం చేయడం అందరి బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. అమెరికాలో నాట్స్ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుందని, ముఖ్యంగా పేదల ఆకలి బాధలు తీర్చేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తుందని శ్రీహరి తెలిపారు.

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?టమోటాలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇవి జీర్ణక్రియకు బాగా ఉపయోగపడుతాయి. ఉదరానికి సంబంధించిన రోగాలుంటే టమోటాలు దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. త్రేన్పులు, కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండటం, నోట్లో పొక్కులు రావడంలాంటివి ఉంటే టమోటా సూప్ తయారు చేసుకుని అల్లం, నల్ల ఉప్పు కలుపుకుని సేవించండి. దీంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది. టమోటా సూప్‌ను సేవిస్తుంటే శరీరంలో కొత్త శక్తి పుట్టుకొస్తుంది. కడుపు తేలికగా ఉంటుంది. టమోటా సూప్ సేవిస్తే జలుబు సంబంధిత వ్యాధులు దరిచేరవు. రక్తలేమితో బాధపడేవారు నిత్యం టమోటాలు తింటుంటే మంచి ఫలితాలుంటాయి. మధుమేహం వ్యాధితో బాధపడేవారు సరిపడ మోతాదులో టమోటాలు తింటే మేలు చేస్తాయి.
