Heavy Rains: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. కరీంనగర్ జిల్లాలో ఇద్దరు మృతి
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అనేక జిల్లాల్లో బుధవారం భారీ వర్షాలు కురిశాయి. సరస్సులు, కాలువలు పొంగిపొర్లడంతో సాధారణ జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి. వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కుండపోత వర్షాల కారణంగా కరీంనగర్ జిల్లాలో ఇద్దరు మరణించినట్లు సమాచారం.
భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) గురువారం (ఆగస్టు 14, 2025) మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. అతి భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు, వరదలకు గురయ్యే ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా ఉండాలని ఐఎండీ ప్రజలకు సూచించింది.
కొత్తగూడెం, భూపాలపల్లి, కామారెడ్డి, మహబూబాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజ్గిరి, ములుగు, నిర్మల్, నిజామాబాద్ మరియు సూర్యాపేట జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేయబడింది, దీని వలన భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని సూచించగా, మిగిలిన 21 జిల్లాలకు భారీ వర్షానికి పసుపు అలర్ట్ జారీ చేయబడింది.
అన్ని జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రదేశాలలో ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 40-50 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ బులెటిన్ పేర్కొంది. మంచిర్యాల జిల్లా భీమినిలో అత్యధికంగా 23.8 సెం.మీ, తాండూరు (మంచెరియా) 17.4 సెం.మీ, చిటాయాల్ (భూపాలపల్లి) 16.8 సెం.మీ, బెల్లంపల్లె (మంచెరియా) 16.5 సెం.మీ, రేగొండ (భూపాలపల్లి) 13.5 సెం.మీ (ఏ.3 సెం.మీ.) కాగజ్నగర్లో 1 సెం.మీ. భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భావించి మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా యంత్రాంగం అన్ని పాఠశాలలకు గురువారం సెలవు ప్రకటించింది.
సాకరాసి కాసికుంట గ్రామంలో వరద నీరు ఇంట్లోకి ప్రవేశించి నిద్రలో మునిగిపోవడంతో విషాదం అలుముకుంది. మిల్స్ కాలనీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.