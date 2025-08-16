ధర్మశాల వంటి ఒరిజనల్ లొకేషన్ లో పరదా చిత్రించాం : డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ కాండ్రేగుల

Parada - Director Praveen Kandregula
నేను చిన్నప్పుడు నుంచి మాస్ కమర్షియల్ సినిమాలు చూస్తూనే పెరిగాను.అలాంటి సినిమాలు చేయడం నాకు ఇష్టం. అలాంటి సినిమాలు తీసే అవకాశం రావాలని కోరుకుంటున్నాను. నాకు సినిమాలంటే ఇష్టం. అన్ని రకాల సినిమాలు చేయాలని ఉంది. ముఖ్యంగా కమర్షియల్ సినిమా అంటే పిచ్చి అని డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ కాండ్రేగుల అన్నారు.
ఇప్పుడు 'పరదా' అనే మరో ఎక్సయిటింగ్ ప్రాజెక్ట్ తో వస్తున్నారు. 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్' సిరీస్ మేకర్స్ రాజ్, డికె మద్దతు ఇస్తున్నారు. అనుపమ పరమేశ్వరన్ కథానాయికగా, దర్శన రాజేంద్రన్తో పాటు, సంగీత ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఆనంద మీడియా బ్యానర్పై శ్రీనివాసులు పివి, శ్రీధర్ మక్కువతో కలిసి విజయ్ డొంకడ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్ ట్రైలర్ పాటలు మంచి బజ్ క్రియేట్ చేశాయి. ‘పరదా’ ఆగస్ట్ 22న థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ కాండ్రేగుల విలేకరులు సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
ఈ ప్రాజెక్టు ఆలోచన ఎప్పుడు మొదలైంది ?
-ఈ కథ ఆలోచన నాకు ఎప్పటినుంచో ఉంది. నేను దుల్కర్ గారితో ఒక సినిమా చేయాలి. కానీ కొన్ని కారణాల వలన సినిమా కుదరలేదు. విజయ్ గారు సినిమా బండి సినిమాకి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్. ఆయన ఒక కొత్త బ్యానర్ స్టార్ట్ చేయాలని అనుకున్నారు. అప్పుడు ఆయనకి పరదా కథ చెప్పాను. ఆయన చాలా ఎక్సైట్ అయ్యారు. అనుపమ గారికి ఈ కథ చెప్పాము. కథ వినగానే అనుపమ గారు చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు.
-ఇది సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరుగుతాయి. చాలా విషయాలు రిలేట్ అవుతారు. తెలుగులో ఈ సినిమా చాలా స్పెషల్ ఫిల్మ్ అవుతుందని నమ్మకం ఉంది.
-ఈ సినిమా కోసం చాలా వర్క్ చేసాము. దాదాపు మూడేళ్లు పట్టింది మనాలి, ధర్మశాల ఇలా ఎన్నో అద్భుతమైన లొకేషన్ లో వందమంది క్రూ తో కలిసి ఈ సినిమాని షూట్ చేశాము. గౌతమ్ మేనన్, రాజేంద్రప్రసాద్, రాగ్ మయూర్ ఇలా చాలా పెద్ద కాన్వాస్ ఉంది. వరకు ఇది బాహుబలి లాంటి ప్రాజెక్టు. ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు మీకు ప్రతిసారి సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి.
రివ్యూస్ నచ్చితేనే సినిమాకి వెళ్ళమని చెప్పారు. అంత నమ్మకం ఏమిటి?
-సినిమాకి ఆడియన్స్ న్యాయ నిర్ణీతలు. రివ్యూస్ ఎలా వచ్చిన సరే వాటిని మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తాము. సినిమాలో ఏముందో జెన్యూన్ గా అదే చెప్తారని నమ్ముతున్నాను. రివ్యూస్ చూసే థియేటర్స్ కి రండి. మాకు సినిమా మీద పూర్తి నమ్మకం ఉంది. సినిమా చూసినవారు నచ్చితే తప్పకుండా మీ రెస్పాన్స్ ని షేర్ చేయండి.
-ఎక్కడ గ్రీన్ మ్యాట్ వాడకుండా రియల్ లొకేషన్ లోకి వెళ్లి షూట్ చేసినసినిమా ఇది. ప్రేక్షకులకి గ్రేట్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలని ప్యాషన్ తో చేసిన సినిమా. ఈ సినిమా చూసి నేను విజువల్ గా పెద్ద సినిమాలు కూడా హ్యాండిల్ చేయగలనని నమ్మకాన్ని ప్రేక్షకులు కల్పిస్తే చాలా హ్యాపీగా ఫీలౌతాను.
పరదా ప్రమోషన్స్ని చాలా యూనియ్ గా చేస్తున్నారు.. ఈ ఆలోచన ఎవరిది ?
-ఈ సినిమాని కొత్తగా ప్రమోట్ చేయాలని ఆలోచన ఎప్పటినుంచో ఉండింది. అనుపమ థియేటర్స్ కి వెళ్లి పరదా వేసుకుని రీల్స్ చేసి రిలీజ్ చేయడం, అలాగే వైజాగ్ లో ర్యాలీ చేయడం ఇవన్నీ కూడా తన భుజాన వేసుకుని నడిపిస్తుంది. సినిమా మాకు అంత నమ్మకాన్ని ఇచ్చింది. చాలా మంచి సినిమా తీశాం. జనాల్లోకి తీసుకువెళ్తే కచ్చితంగా ఆదరిస్తారు అనే నమ్మకంతో ముందుకు వెళుతున్నాం.
ఇది నిజంగా జరిగిన కథ అలాంటి ఊరు ఉందా?
ఇది ఫిక్షనల్ స్టొరీ. కానీ రియల్ లైఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఒక విషయాన్ని దాచాం. అది మీరు సినిమా చూస్తున్నప్పుడే తెలుస్తుంది. మేము ఒక ఫిక్షనల్ ఊరుని క్రియేట్ చేసినప్పటికీ సమాజంలో జరిగిన సంఘటనల ఇన్స్పిరేషన్స్ మీకు తెరపై కనిపిస్తుంది ఆడవాళ్ళలోనే కాదు మగవాళ్లలో కూడా ఒక పరదా ఉంటుందని ఈ సినిమా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంది. ఈ సినిమా ఒక చర్చకు తావిస్తోంది. జనం మాట్లాడుకునే సినిమా అవుతుంది.
గోపిసుందర్ మ్యూజిక్ గురించి ?
గోపి సుందర్ గారు ఈ సినిమా కోసం ప్రాణం పెట్టి పనిచేశారు. ఆయన ఈ కథ విని చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యారు.ఈ సినిమాని మలయాళం లో కూడా ప్రమోట్ చేస్తున్నాము అక్కడ చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మలయాళం ఆడియన్స్ తెలుగు సినిమాలు కంటెంట్ సినిమాలు అంటారని భావిస్తున్నాను. గోపీసుందర్ గారి మ్యూజిక్ ఈ సినిమాకి బిగ్ ఎసెట్.
పరదా సినిమాకి అవార్డ్స్ ఆశిస్తున్నారా?
-ముందు పరదా సినిమాకి డబ్బులు రావాలి. డబ్బులు వస్తే చాలామంది ఫిలిం మేకర్స్ కి ఒక హోప్ వస్తుంది. పేరు వచ్చి అవార్డులు వస్తే సరిపోదు. ఇలాంటి సినిమాకి డబ్బులు వస్తేనే మరొక నిర్మాత ఇలాంటి సినిమాలు తీయాలని ముందుకు వస్తారు.
