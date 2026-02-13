Valentines Day: వాలెంటైన్స్ డే.. ఎర్ర గులాబీల ఔచిత్యం.. సెయింట్ వాలెంటైన్ గౌరవార్థం..
వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఎర్ర గులాబీల ఔచిత్యం గురించి తెలుసుకుందాం. వాలెంటైన్స్ డే అంటేనే రోజా పువ్వే గుర్తుకువస్తుంది. ఎరుపు రంగు గులాబీలు ప్రేమికులకు విలువైన కానుకగా మారిపోయింది. ప్రేమికుల దినోత్సవంతో దాని అనుబంధం చాలా కాలంగా ఉంది.
గులాబీ, ప్రేమికుల దినోత్సవం శాశ్వత కలయిక. వాలెంటైన్స్ డే మూలం ఇప్పటికీ ఒక రహస్యంగానే ఉంది. అనేక ఇతిహాసాలు నిజమైన మూలం అని చెబుతున్నాయి. అలాంటి ఒక కథ ఈ పండుగ మూలాన్ని పురాతన రోమ్లో గుర్తించింది. ముఖ్యంగా, లూపెర్కాలియా పండుగ. ఆ సమయంలో రోమన్ చర్చి ఇష్టానికి విరుద్ధంగా జంటలను రహస్యంగా వివాహం చేసుకున్నందుకు ఒక పురాణగాథగా పరిగణించబడే సెయింట్ వాలెంటైన్ గౌరవార్థం ఈ రోజును ఒక విందుగా జరుపుకున్నారు. ఆ రోజు త్వరలోనే ప్రేమికుల రోజుగా మారడం ప్రారంభమైంది.
గులాబీలు వాలెంటైన్స్ డేలో ఎలా భాగమయ్యాయి?
ప్రేమను లేదా నిజమైన భావాలను ప్రకటించడం అనేది వాట్సాప్ సందేశం లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్ డీఎం పంపడం లాంటిది కాని సమయం అది. ఇప్పుడు స్మార్ట్ఫోన్లు, ఎస్ఎంఎస్ లేదా ఏదైనా రకమైన టెలిఫోన్ సంభాషణ కూడా ప్రశ్నార్థకం కాని సమయం గురించి ఆలోచించండి.
అంతకు ముందు చాలా కాలం క్రితం లేఖలు, గ్రీటింగ్ కార్డుల యుగం. అంతకుముందు, ప్రేమికులు తమ ప్రేమను ప్రకటించడానికి బహుమతులు ఇచ్చిపుచ్చుకునేవారు. అంతకు ముందే గులాబీలు సీన్లోకి వచ్చాయి. అందువల్ల, దీనిని వాలెంటైన్స్ డేలో రోజా పువ్వులు భాగం అయ్యాయి.
విక్టోరియన్ యుగంలో మృదువైన రేకులతో కూడిన ఎర్ర గులాబీ ప్రేమకు కేంద్రంగా మారింది. ఆ అనుభూతిని మాటల్లో పెట్టకుండానే, ఆ పువ్వును ఎవరికైనా ఇచ్చి వారి అభిమానాన్ని వ్యక్తపరచవచ్చు. గులాబీలకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. రోమన్ పురాణాలలో, గులాబీలు ప్రేమ, అందానికి దేవతలైన ఆఫ్రొడైట్, వీనస్లతో దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. పువ్వు లక్షణాల సాన్నిహిత్యం ప్రేమకు ప్రతిబింబం అంటారు.