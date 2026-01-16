ఫిబ్రవరి 14న వివాహం చేసుకోబోతున్న ధనుష్, మృణాల్ ఠాకూర్?
సెలబ్రిటీల చుట్టూ వదంతులు చక్కర్లు కొడుతూనే వుంటాయి. వీటిలో కొన్ని నిజమైతే మరికొన్ని వదంతులుగానే మిగిలిపోతాయి. తాజాగా ధనుష్, మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రేమాయణం గురించి కోలీవుడ్లో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. త్వరలో ఈ జంట పెళ్లి కూడా చేసుకోబోతోందని కోలీవుడ్ కోడై కూస్తోంది.
వీరిద్దరూ ఫిబ్రవరి 14న వివాహం చేసుకోనున్నారని తెలిసింది. ఈ వివాహం దగ్గరి బంధువులు, స్నేహితులు హాజరయ్యే ప్రైవేట్ వేడుకగా ఉంటుందని కూడా టాక్ వస్తోంది. అయితే, ఈ వార్త సంచలనం సృష్టించినప్పటికీ, నటులు లేదా వారి బృందాలు ఈ పుకార్లకు స్పందించలేదు. కానీ ఈ వార్తలను మృణాల్ గతంలో ఖండించింది.
కాగా.. కొంతకాలంగా వారిద్దరూ క్లోజ్ గానే ఉంటున్నారని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఒకరి మూవీ ఈవెంట్కు మరొకరు అటెండ్ కావడం, ఇన్ స్టాలో ధనుష్ సిస్టర్స్, మృణాల్ ఒకరి అకౌంట్ను మరొకరు ఫాలో కావడం.. ఇలాంటి కొన్ని పరిణామాల వల్ల ఇద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారని చాలామంది ఫిక్స్ అయ్యారు. ఆగస్టులో మృణాల్ చిత్రం సన్ ఆఫ్ సర్దార్-2 ప్రీమియర్కు ధనుష్ అటెండ్ అయ్యారు.
అయితే గతంలో ధనుష్కు వివాహం జరిగింది. ఆయన కోలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కూతురు ఐశ్వర్యను 2004లో వివాహం చేసుకున్నారు. వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఆ జంట 2024లో విడాకులు తీసుకున్నారు.
వీరికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. ఆ తర్వాతే ధనుష్, మృణాల్ పరిచయమయ్యారని, ప్రేమలో పడ్డారని కొద్ది రోజులుగా రూమర్స్ వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. ఏదేమైనా నిజమెంత అనేది వారికే తెలియాలి.