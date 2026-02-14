శనివారం, 14 ఫిబ్రవరి 2026
సెల్వి
శనివారం, 14 ఫిబ్రవరి 2026 (16:59 IST)

Pink salt : పింక్ సాల్ట్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఇందులో అయోడిన్ ఉండదు

pink salt
పింక్ సాల్ట్ సహజ ఖనిజ శిలల నుండి తయారవుతుంది. ఇందులో ఇనుము వంటి ఖనిజాలు ఉండటం వల్ల ఇది గులాబీ రంగులో కనిపిస్తుంది కానీ, ఇందులో సహజంగా అయోడిన్ ఉండదు. అలాగే సముద్రపు నీటి నుండి తయారయ్యే సీ సాల్ట్‌లో కూడా అయోడిన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. 
 
అందుకే తెల్లటి ఉప్పును శుద్ధి చేసేటప్పుడు దానికి అదనంగా అయోడిన్ కలుపుతారు. అదే మనం వాడే అయోడైజ్డ్ టేబుల్ సాల్ట్. ఒకవేళ మీరు పింక్ సాల్ట్ వాడాలనుకుంటే, అయోడిన్ అందేలా చేపలు, పాలు, పెరుగు మరియు సముద్రపు పాచి వంటి ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. కానీ అన్నిటికంటే సులభమైన చౌకైన మార్గం అయోడైజ్డ్ ఉప్పును వాడటమేనని డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ తెలిపింది. 
 
శరీరంలో హార్మోన్ల సమతుల్యతకు, ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ గ్రంథి సక్రమంగా పనిచేయడానికి అయోడిన్ చాలా అవసరం. నిద్రపోయే ముందు గోరువెచ్చని నీరు లేదా తేనెతో పింక్ హిమాలయన్ ఉప్పు తీసుకుంటే మంచి నిద్రకు తోడ్పడుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. కార్టిసాల్, అడ్రినలిన్ వంటి ఒత్తిడి హార్మోన్లను నియంత్రించడంలో ఉప్పు సహాయపడుతుందని సిద్ధాంతం సూచిస్తుంది.
 
స్నానపు నీటిలో ఉపయోగిస్తే గులాబీ ఉప్పు కండరాల నొప్పి నుండి ఉపశమనం కలిగించడానికి చికాకు కలిగించే చర్మాన్ని ప్రశాంతపరచడానికి సహాయపడుతుంది. మెగ్నీషియం వంటి ఖనిజాలు విశ్రాంతిని, వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
 
జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. ఆరోగ్య నిపుణులు పింక్ హిమాలయన్ ఉప్పును తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇది కడుపు ఆమ్ల ఉత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తుంది. భోజనానికి ముందు తక్కువ మొత్తంలో తీసుకుంటే జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. ఇది ఉబ్బరం, అజీర్ణంతో పోరాడుతుంది.

జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ టైమ్ ఇవ్వండి సర్.. సుప్రీంకోర్టులో వాదించి విజయం సాదించిన 19 యేళ్ళ కుర్రోడు...

జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ టైమ్ ఇవ్వండి సర్.. సుప్రీంకోర్టులో వాదించి విజయం సాదించిన 19 యేళ్ళ కుర్రోడు...వైద్య విద్యలో ప్రవేశం కోసం రెండుసార్లు నీట్ పరీక్షలో అర్హత సాధించినా, ప్రభుత్వ విధానపరమైన లోపం కారణంగా సీటు కోల్పోయిన ఓ విద్యార్థి.. దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో స్వయంగా వాదనలు వినిపించి చారిత్రాత్మక విజయం సాధించాడు.

భార్య మరణం తట్టుకోలేక భర్త మృతి.. అంత్యక్రియలు ముగించి ఇంటికి రాగానే?

భార్య మరణం తట్టుకోలేక భర్త మృతి.. అంత్యక్రియలు ముగించి ఇంటికి రాగానే?తెలంగాణ, కోమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో భార్య మరణాన్ని తట్టుకోలేక ఆమె మరణించిన మరుసటి రోజే భర్త కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఘటన ఆసిఫాబాద్ దహేగాం మండల పరిధిలో వెలుగు చూసింది. వివరాల్లోకి వెళ్తే.. కమ్మర్‌పల్లి గ్రామానికి చెందిన దుర్గం వినోద్‌ అనే వ్యక్తికి మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి మండలం గురిజాల గ్రామానికి చెందిన సువర్ణ అనే యువతితో 2020లో వివాహం జరిగింది.

కేరళ ద్విచక్రవాహనదారుడిని క్రమశిక్షణలో పెట్టిన ప్రభావతి అమ్మకు పోలీసులు సత్కారం

కేరళ ద్విచక్రవాహనదారుడిని క్రమశిక్షణలో పెట్టిన ప్రభావతి అమ్మకు పోలీసులు సత్కారంఅమ్మా.. నీ ధైర్యం అద్భుతం. ద్విచక్రవాహనదారుడిని సరైన దారిలో పెట్టేందుకు మీరు అతడి పట్ల చూపించిన కఠినవైఖరికి హ్యాట్సాప్ అంటూ కేరళ ఎంవిడి అధికారులు ప్రభావతి బామ్మను సత్కరించారు. అదేవిధంగా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా స్కూటరును ఫుట్ పాత్ పైకి నడిపిన వాహనదారుడి లైసెన్స్ సస్పెన్స్ చేయడమే కాకుండా అతడికి వారం రోజుల పాటు డ్రైవింగ్ అవగాహన క్లాసులకు హాజరు కావాలని ఆదేశించారు.

క్లాస్‌మేట్ చేతిలో దారుణ హత్యకు గురైన ఎంబీఏ పట్టభద్రురాలు

క్లాస్‌మేట్ చేతిలో దారుణ హత్యకు గురైన ఎంబీఏ పట్టభద్రురాలుమధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇండోర్ నగరంలో ఓ దారుణం జరిగింది. ఉన్నత చదువులు చదువుతున్న ఒక ఎంబీఏ విద్యార్థిని, తన క్లాస్మేట్ చేతిలోనే దారుణ హత్యకు గురైంది. ఈ కేసులో వెలుగుచూసిన అంశాలు ప్రేమ పేరుతో సాగే వికృత చేష్టలకు అద్దం పడుతున్నాయి. మంగళవారం బర్త్ డే పార్టీ కని చెప్పి వెళ్లిన 24 ఏళ్ల యువతి, శుక్రవారం నాడు తన ప్రియుడు పీయూష్ ధనోటియా ఉంటున్న అద్దె గదిలో నగ్నంగా, శవమై తేలడం కలకలం రేపింది.

ప్రియురాలిని హత్య చేసి... మృతదేహాన్ని ఇనుప పెట్టెలో కుక్కి సెప్టిక్ ట్యాంకులో పడేసిన ప్రియుడు

ప్రియురాలిని హత్య చేసి... మృతదేహాన్ని ఇనుప పెట్టెలో కుక్కి సెప్టిక్ ట్యాంకులో పడేసిన ప్రియుడుమధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని భోపాల్‌లో ఓ దారుణం వెలుగు చూసింది. తన ప్రియురాలిని హత్య చేసిన ప్రియుడు.. మృతదేహాన్ని ఓ ఇనుప పెట్టెలో కుక్కి, ఆ పెట్టెను సెప్టిక్ ట్యాంకులో పడేశాడు. అయితే, మృతదేహం లభ్యమైన 24 గంటల్లోనే ఈ కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ దారుణ హత్యా వివరాలను పరిశీలిస్తే,

జ్యోతికను పెళ్లాడలేకపోతే జీవితాంతం ఒంటరిగా వుంటానన్నాడు: సూర్య తండ్రి

జ్యోతికను పెళ్లాడలేకపోతే జీవితాంతం ఒంటరిగా వుంటానన్నాడు: సూర్య తండ్రికోలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో లవ్లీ కపుల్స్ అంటే సూర్య-జ్యోతిక, అజిత్-షాలిని టక్కున గుర్తుకు వస్తారు. హీరో సూర్య వివాహం విషయం గురించి, అతడి ప్రేమ గురించి తండ్రి శివకుమార్ పలు విషయాలు వెల్లడించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... నా కుమారుడు సూర్య, నటి జ్యోతికను ప్రేమిస్తున్నానని నాతో చెప్పినప్పుడు వద్దు అన్నాను. ఐతే సూర్య మాత్రం తను జ్యోతికను తప్ప మరే అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోలేను అని చెప్పాడు. ఒకవేళ జ్యోతికను వివాహం చేసుకోలేకపోయినట్లయితే జీవితాంతం ఒంటరిగా వుండిపోతాను అని మొండికేశాడు. దాంతో నా కెరీర్లో నేను నటించిన 150 ప్రేమకథలు నాకు గుర్తుకు వచ్చాయి.

శతక్ చిత్రానికి వ్యాఖ్యాతగా అజయ్ దేవగణ్, ట్రైలర్ విడుదల

శతక్ చిత్రానికి వ్యాఖ్యాతగా అజయ్ దేవగణ్, ట్రైలర్ విడుదలశతక్: సంఘ్ కే 100 వర్ష్ చిత్ర నిర్మాతలు ఈ సినిమా యొక్క మోస్ట్ అవేటెడ్ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు. బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ అజయ్ దేవగణ్ తన గంభీరమైన స్వరంతో ఈ ట్రైలర్‌కు వ్యాఖ్యానం అందించారు. ఆయన ఐకానిక్ వాయిస్ ఈ మొదటి గ్లింప్స్‌కు మరింత లోతును, భారీతనాన్ని మరియు భావోద్వేగాన్ని జోడించింది. త్యాగం, పట్టుదల, దేశమే ప్రథమం అనే విలువల నేపథ్యంలో సాగే ఈ ట్రైలర్, ఆర్.ఎస్.ఎస్ యొక్క వందేళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది. గురూజీ ఎం.ఎస్.

సింగిల్ మింగిల్ అవ్వాలనుకునే పాయింట్ తో ఏమో ఏమో ఇది చిత్ర గ్లింప్స్

సింగిల్ మింగిల్ అవ్వాలనుకునే పాయింట్ తో ఏమో ఏమో ఇది చిత్ర గ్లింప్స్రోషన్ మేకా, ప్రీతి ముకుందన్ జంటగా నటిస్తున్న రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా టైటిల్, గ్లింప్స్ విడుదలయింది. దర్శకుడు డా. శైలేష్ కొలను, సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ నాగవంశీ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోంది. ఈ చిత్రానికి ‘ఏమో ఏమో ఇది’ అనే అందమైన టైటిల్ ను ఖరారు చేశారు. ప్రేమికుల దినోత్సవం కానుకగా టైటిల్ తో పాటు గ్లింప్స్ ను ఆవిష్కరించారు.

Couple Friendly Review: సంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి ల కపుల్ ఫ్రెండ్లీ రివ్యూ

Couple Friendly Review: సంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి ల కపుల్ ఫ్రెండ్లీ రివ్యూసిటీలో నివశించే శివ (సంతోష్ శోభన్) కు ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ అంటే ఇష్టం. చదువు పూర్తి చేసినా ఉద్యోగం దొరక్కపోవడంతో చెన్నై వెళతాడు. బైక్ నడుపుతూ గడుపుతుంటాడు. మరోవైపు మిత్ర (మానస వారణాసి)కి ఇంట్లో పెళ్లి చేస్తాం అనడంతో అది తప్పించుకోవడానికి జాబ్ పేరుతో చెన్నైకి వస్తుంది. ఓసారి ఇద్దరికీ పరిచయం ఏర్పడుతుంది. దానితో మిత్రం హాస్టల్ ఖాళీ చేయాల్సి రావడంతో శివ బైక్ మీద తిరుగుతూ తిరిగినా ఎక్కడా రూమ్ దొరకదు. దానితో తన రూమ్ ను షేర్ చేసుకుని లివింగ్ రిలేషన్ షిప్ దాకా వెళతారు. ఇద్దరూ తమకు తగిన జాబ్ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తూనే వుంటారు. ఓ దశలో మిత్ర ఖాలీగా వుండడంతో శివకు నచ్చదు. దానితో గొడవలు, విడిపోవడాలు జరుగుతాయి. ఇలా వుండగా, వీళ్ళ లివ్ ఇన్ రిలేషన్ గురించి ఇంట్లో వాళ్లకు ఎలా తెలుస్తుంది? తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? అసలు ఇద్దరూ పెండ్లి చేసుకున్నారా? లేదా? అనేది మిగిలిన కథ.

Chiranjeevi: దైవ కృప ఎల్లప్పుడూ వుంటుంది : మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్వీట్

Chiranjeevi: దైవ కృప ఎల్లప్పుడూ వుంటుంది : మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్వీట్తనకూ తన కుటుంబానికి, చరణ్ కుటుంబానికి దైవ క్రిప వుంటుందనీ, ప్రతి తల్లిదండ్రులకూ అలా వుండాలని అర్థం వచ్చేలా సోషల్ మీడియాలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి పోస్ట్ పెట్టారు. తన మనవడు, మనవరాలుకు పేర్లు పెట్టిన తర్వాత అభిమానులు, శ్రేయోభిళాషుల నుంచి వస్తున్న స్పందనతో మనసు ఉప్పెంగిపోతుందని మనసులోని మాట వెల్లడించారు.
