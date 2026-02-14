Pink salt : పింక్ సాల్ట్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఇందులో అయోడిన్ ఉండదు
పింక్ సాల్ట్ సహజ ఖనిజ శిలల నుండి తయారవుతుంది. ఇందులో ఇనుము వంటి ఖనిజాలు ఉండటం వల్ల ఇది గులాబీ రంగులో కనిపిస్తుంది కానీ, ఇందులో సహజంగా అయోడిన్ ఉండదు. అలాగే సముద్రపు నీటి నుండి తయారయ్యే సీ సాల్ట్లో కూడా అయోడిన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
అందుకే తెల్లటి ఉప్పును శుద్ధి చేసేటప్పుడు దానికి అదనంగా అయోడిన్ కలుపుతారు. అదే మనం వాడే అయోడైజ్డ్ టేబుల్ సాల్ట్. ఒకవేళ మీరు పింక్ సాల్ట్ వాడాలనుకుంటే, అయోడిన్ అందేలా చేపలు, పాలు, పెరుగు మరియు సముద్రపు పాచి వంటి ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. కానీ అన్నిటికంటే సులభమైన చౌకైన మార్గం అయోడైజ్డ్ ఉప్పును వాడటమేనని డబ్ల్యూహెచ్ఓ తెలిపింది.
శరీరంలో హార్మోన్ల సమతుల్యతకు, ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ గ్రంథి సక్రమంగా పనిచేయడానికి అయోడిన్ చాలా అవసరం. నిద్రపోయే ముందు గోరువెచ్చని నీరు లేదా తేనెతో పింక్ హిమాలయన్ ఉప్పు తీసుకుంటే మంచి నిద్రకు తోడ్పడుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. కార్టిసాల్, అడ్రినలిన్ వంటి ఒత్తిడి హార్మోన్లను నియంత్రించడంలో ఉప్పు సహాయపడుతుందని సిద్ధాంతం సూచిస్తుంది.
స్నానపు నీటిలో ఉపయోగిస్తే గులాబీ ఉప్పు కండరాల నొప్పి నుండి ఉపశమనం కలిగించడానికి చికాకు కలిగించే చర్మాన్ని ప్రశాంతపరచడానికి సహాయపడుతుంది. మెగ్నీషియం వంటి ఖనిజాలు విశ్రాంతిని, వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. ఆరోగ్య నిపుణులు పింక్ హిమాలయన్ ఉప్పును తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇది కడుపు ఆమ్ల ఉత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తుంది. భోజనానికి ముందు తక్కువ మొత్తంలో తీసుకుంటే జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. ఇది ఉబ్బరం, అజీర్ణంతో పోరాడుతుంది.