Telangana RTC: టీజీఎస్సార్టీసీ రెట్రోఫిట్మెంట్ వ్యూహం.. ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుగా డీజిల్ బస్సులు
టీజీఎస్సార్టీసీ ఒక వినూత్న రెట్రోఫిట్మెంట్ వ్యూహాన్ని ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే ఉన్న డీజిల్ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలుగా మార్చడం ఇందులో భాగం. దీనితో, టీజీఎస్సార్టీసీ దేశంలోనే ఎలక్ట్రిక్ బస్సు రెట్రోఫిట్మెంట్ కార్యకలాపాలను పెద్ద ఎత్తున అమలు చేసిన మొట్టమొదటి రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థగా అవతరించింది.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దార్శనిక నాయకత్వంతో కలిసి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైదరాబాద్లో కాలుష్య రహిత, స్థిరమైన ప్రజా రవాణా పర్యావరణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని సంకల్పించింది. ముఖ్యమంత్రి గ్రీన్ ఎనర్జీ మిషన్ ఆరోగ్యకరమైన, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న తెలంగాణను నిర్మించడానికి క్లీన్ మొబిలిటీ, పునరుత్పాదక ఇంధన విస్తరణ, కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించడంపై దృష్టి పెడుతుంది.
విద్యుత్ ప్రజా రవాణాను బలోపేతం చేయడం ఈ విస్తృత హరిత అభివృద్ధి ఎజెండాలో కీలకమైన అంశం. పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యాన్ని అరికట్టడానికి, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ప్రజారోగ్యాన్ని కాపాడటానికి పర్యావరణ అనుకూల ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల స్వీకరణను వేగవంతం చేయడం ద్వారా పర్యావరణ పరిరక్షణ వైపు టీజీఎస్సార్టీసీ ఒక పరివర్తనాత్మక అడుగు వేసింది.