శనివారం, 14 ఫిబ్రవరి 2026
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: శనివారం, 14 ఫిబ్రవరి 2026 (20:56 IST)

మొలలు లేదా పైల్స్ వున్నవారు తినకూడని పదార్థాలు ఏంటి?

Deep fried food
పైల్స్, తెలుగులో మొలలు. ఈ సమస్య వున్నవారి పరిస్థితి చెప్పలేనంత ఇబ్బందికరంగా వుంటుంది. పైల్స్ సమస్యతో బాధపడుతుంటే ఈ క్రింద తెలిపిన 7 ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలి. వాటిని ఎందుకు దూరం పెట్టాలో తెలుసుకుందాము.
 
పండని అరటిపండ్లు వంటి ఇతర పండ్లను తింటే అవి మొలలు నొప్పి, బాధను పెంచి మలబద్ధకం లేదా చికాకు కలిగించే అవకాశం వుంది.
 
వైట్ రైస్, వైట్ బ్రెడ్, స్టోర్‌లలో కొనుగోలు చేసే కేక్‌లు వంటి శుద్ధి చేసిన ధాన్యాలతో చేసినవి తింటే సమస్య పెరుగుతుంది.
 
శుద్ధిచేసిన మాంసాహారం, ఫాస్ట్ ఫుడ్, డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ వంటి వాటికి దూరంగా వుండాలి.
 
పైల్స్ ఇప్పటికే నొప్పులు లేదా రక్తస్రావం కలిగి ఉంటే ఫ్రైడ్ రైస్, పిజ్జా వంటివి తింటే మరింత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది.
 
మద్యం సేవించడం వల్ల మొలలు సమస్య తీవ్రతరం కావచ్చు కనుక దాన్ని దూరం పెట్టాలి.
 
పాలు, జున్ను, ఇతర పాల ఉత్పత్తులు మొలలు ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు తీసుకోకపోవడం మంచిది.
 
గమనిక: వైద్యుడిని సంప్రదించి, పైల్స్ సమస్య పరిష్కరించడానికి ఉత్తమమైన నియమావళిని నిర్ణయించడానికి సలహా తీసుకోవాలి.

రూ.30 లక్షల విలువ చేసే నగలు ధరించి పెళ్లికి వెళ్లిన మహిళ అదృశ్యం

రూ.30 లక్షల విలువ చేసే నగలు ధరించి పెళ్లికి వెళ్లిన మహిళ అదృశ్యంకర్నాటక రాష్ట్రంలోని హాసన్ జిల్లాలో ఓ మహిళ అదృశ్యం కలకలం రేపుతోంది. రూ.30 లక్షల విలువ చేసే నగలు ధరించి పెళ్లికి వెళ్ళిన ఆ వివాహిత తిరిగి ఇంటికి చేరుకోలేదు. పైగా, ఆమె ఆచూకీ కూడా తెలియలేదు. కానీ, ఆమె ధరించిన లోదుస్తులు, చెప్పులు, ఇతర వస్తువులు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో లభ్యం కావడం ఇపుడు అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది.

ఆర్థిక సర్వే: నివసించడానికి ఉత్తమ నగరాలు-తిరుపతి, వైజాగ్‌లకు స్థానం

ఆర్థిక సర్వే: నివసించడానికి ఉత్తమ నగరాలు-తిరుపతి, వైజాగ్‌లకు స్థానం2025-26 ఆర్థిక సర్వే ప్రకారం, నివసించడానికి ఉత్తమ నగరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రెండు నగరాలు స్థానం సంపాదించుకున్నాయి. అయితే తెలంగాణ ప్రజలను నిరాశపరిచే విధంగా, హైదరాబాద్‌తో సహా తెలంగాణలోని ఏ నగరమూ జాబితాలో చోటు సంపాదించుకోలేదు. భారతదేశంలో నివసించడానికి ఉత్తమ నగరం కోసం అన్వేషిస్తున్నట్లైతే, సర్వే ప్రకారం పూణేకు వెళ్లొచ్చు. అలాగే మహారాష్ట్రలోని నవీ ముంబైలో మరో నగరం ఉంది. ఇటీవల అభివృద్ధి చెందిన పొరుగు ప్రాంతం నవీ ముంబై వ్యవస్థీకృత అభివృద్ధితో రెండవ స్థానానికి చేరుకుంది.

అమరావతి ఆర్థిక ప్రాంతం కింద 9 జిల్లాలు.. పౌరులకు గుడ్ న్యూస్

అమరావతి ఆర్థిక ప్రాంతం కింద 9 జిల్లాలు.. పౌరులకు గుడ్ న్యూస్ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ శనివారం రాష్ట్ర బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. వైజాగ్- అమరావతిలోని ఆర్థిక ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ప్రధాన ప్రకటనలలో ఒకటి. వైజాగ్‌తో పాటు, అమరావతి, రాయలసీమలో ఆర్థిక ప్రాంతాలను ప్రకటించారు. వైజాగ్ ఆర్థిక ప్రాంతంలో 10 జిల్లాలు ఉంటాయి. అమరావతి ఆర్థిక ప్రాంతం కింద 9 జిల్లాలు ఉంటాయి. వైజాగ్ ఆర్థిక కేంద్రంగా రూ.28,000 కోట్లు ప్రకటించగా, రాయలసీమ ఉద్యానవన కేంద్రంగా రూ.30,000 కోట్లు కేటాయించారు.

విధ్వంసం నుంచి వికాసం వైపు తీసుకెళ్లే బడ్జెట్ : మంత్రి నాదెళ్ల మనోహర్

విధ్వంసం నుంచి వికాసం వైపు తీసుకెళ్లే బడ్జెట్ : మంత్రి నాదెళ్ల మనోహర్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభలో వార్షిక బడ్జెట్‌ను ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ శనివారం ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బడ్జెట్‌పై జనసేన పార్టీ సీనియర్ నేత, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ స్పందిస్తూ, బడ్జెట్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. విధ్వంసం నుంచి వికాసం వైపు రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్లే బడ్జెట్ అని పేర్కొన్నారు.

'సర్' పేరుతో పిలిచి ప్రియురాలి భర్తను హత్య చేసిన వ్యక్తి

'సర్' పేరుతో పిలిచి ప్రియురాలి భర్తను హత్య చేసిన వ్యక్తివెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) పేరుతో ఇంట్లో నుంచి ఓ వ్యక్తిని బయటకు పిలిచి దారుణంగా హత్య చేశాడో కిరాతకుడు. ఈ దారుణం బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని నార్త్ 24 పరగణాల జిల్లాలో జరిగింది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు..

సంగీత్ శోభన్.. రాకాస ఓవర్సీస్‌లో 350కి పైగా థియేటర్లలో విడుదల

సంగీత్ శోభన్.. రాకాస ఓవర్సీస్‌లో 350కి పైగా థియేటర్లలో విడుదలఅథర్వణ భద్రకాళి పిక్చర్స్ అధికారికంగా ‘రాకాస’ ఓవర్సీస్ థియేట్రికల్ హక్కులను పొందింది. ‘రాకాసా’ వరల్డ్ వైడ్‌గా ఆడియెన్స్ మీద ముద్రను వేయనుంది. ఈ చిత్రం యూఎస్ఎ, యూరప్, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్, కెనడా, ఆస్ట్రేలియాలో 350కి పైగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఇక ‘రాకాస’ ఓవర్సీస్‌లో ఈ రేంజ్‌లో రిలీజ్ కాబోతోండటంతో అక్కడి ప్రేక్షకుల్లో మరింత అంచనాలు పెరిగాయి.

గోదారి గట్టుపైన నుంచి సుమంత్ ప్రభాస్ బ్రేకప్ సెలబ్రేషన్

గోదారి గట్టుపైన నుంచి సుమంత్ ప్రభాస్ బ్రేకప్ సెలబ్రేషన్మేమ్ ఫేమస్ తో విజయాన్ని అందుకున్న సుమంత్ ప్రభాస్ రూరల్ లవ్, ఫ్యామిలీ డ్రామా 'గోదారి గట్టుపైన' తో అలరించబోతున్నారు. సుభాష్ చంద్ర దర్శకత్వంలో రెడ్ పప్పెట్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించింది. నిధి ప్రదీప్ ఈ చిత్రంలో కథానాయికగా నటించగా, జగపతి బాబు కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఫస్ట్ బ్రీజ్ గ్లింప్స్, ఫస్ట్ సింగిల్ చూడు చూడు తో మంచి బజ్ సృష్టించిన తర్వాత మేకర్స్ ఈరోజు వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా రెండవ పాట 'ఓ మై గాడ్' ను విడుదల చేశారు.

సెన్సారు అభ్యంతరంతో హే భగవాన్‌ టైటిల్ మారొచ్చు : వంశీ నందిపాటి

సెన్సారు అభ్యంతరంతో హే భగవాన్‌ టైటిల్ మారొచ్చు : వంశీ నందిపాటినందిపాటి ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్, బన్నీ వాస్ వర్క్స్ బ్యానర్స్ పై ‘హే భగవాన్‌’ అనే ఎంటర్‌టైనర్‌ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు. సుహాస్, శివానీ నగరం, సీనియర్ నటుడు నరేష్, యాంకర్ స్రవంతి ప్రముఖ పాత్రల్ని పోషించారు. గోపీ అచ్చర దర్శకత్వంలో త్రిశుల్‌ విజనరీ స్టూడియోస్‌ పతాకంపై బి.నరేంద్ర రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ మూవీని ఫిబ్రవరి 20న రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గురువారం నిర్మాత వంశీ నందిపాటి సినిమా విశేషాలు తెలిపారు.

Yamini: ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ యామిని ఈఆర్ హీరోయిన్ గా క్వీన్ టైటిల్ గ్లింప్స్

Yamini: ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ యామిని ఈఆర్ హీరోయిన్ గా క్వీన్ టైటిల్ గ్లింప్స్ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ యామినీ ఈఆర్ ను హీరోయిన్ గా పరిచయం చేస్తున్నారు డైరెక్టర్ రతన్ రిషి. ఆయన గతంలో రూపొందించిన ఉత్తర, ఆర్టిస్ట్ మూవీస్ మంచి ఫిలింమేకర్ గా పేరు తీసుకొచ్చాయి. ప్రస్తుతం తన మూడో చిత్రంగా యామినీ ఈఆర్ తో హీరోయిన్ సెంట్రిక్ కథతో "క్వీన్" సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు.

జ్యోతికను పెళ్లాడలేకపోతే జీవితాంతం ఒంటరిగా వుంటానన్నాడు: సూర్య తండ్రి

జ్యోతికను పెళ్లాడలేకపోతే జీవితాంతం ఒంటరిగా వుంటానన్నాడు: సూర్య తండ్రికోలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో లవ్లీ కపుల్స్ అంటే సూర్య-జ్యోతిక, అజిత్-షాలిని టక్కున గుర్తుకు వస్తారు. హీరో సూర్య వివాహం విషయం గురించి, అతడి ప్రేమ గురించి తండ్రి శివకుమార్ పలు విషయాలు వెల్లడించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... నా కుమారుడు సూర్య, నటి జ్యోతికను ప్రేమిస్తున్నానని నాతో చెప్పినప్పుడు వద్దు అన్నాను. ఐతే సూర్య మాత్రం తను జ్యోతికను తప్ప మరే అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోలేను అని చెప్పాడు. ఒకవేళ జ్యోతికను వివాహం చేసుకోలేకపోయినట్లయితే జీవితాంతం ఒంటరిగా వుండిపోతాను అని మొండికేశాడు. దాంతో నా కెరీర్లో నేను నటించిన 150 ప్రేమకథలు నాకు గుర్తుకు వచ్చాయి.
