స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సిద్ధం కావాలి.. చంద్రబాబు పిలుపు
రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వివిధ కీలక అంశాలపై చర్చించేందుకు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు తన మంత్రివర్గంతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి ప్రకటన చేశారు. ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉండాలని చంద్రబాబు తన మంత్రివర్గ సహచరులను ఆదేశించారు.
మనం అన్ని ఎన్నికల్లోనూ విజయం సాధించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. నీటి సమస్యలు, పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభం కారణంగా ప్రస్తుతం నెలకొన్న ఎల్.పి.జి (ఎల్పీజీ) కొరత వంటి సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ, ఏపీ పౌరుల శ్రేయస్సును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ సమస్యలన్నీ పరిష్కారమవుతాయని చంద్రబాబు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
చాలా గ్రామీణ, పట్టణ స్థానిక సంస్థల పదవీకాలం ఏప్రిల్ నెలలో ముగియనుంది. స్పష్టమైన ఎన్నికల వ్యూహాలను రూపొందించుకోవడం ద్వారా, ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించేందుకు చంద్రబాబు ఇప్పటికే తన బృందాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నారు. మంత్రులు క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేయాలని, తమ నియోజకవర్గాల్లో పర్యటిస్తూ ప్రభుత్వం చేపట్టిన సంక్షేమ, అభివృద్ధి పథకాలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలని ఆశించబడుతోంది.