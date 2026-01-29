ఇనుముతో చేసిన ఎల్పీజీ సిలిండర్ ఇక వద్దు... తేలికపాటి సిలిండర్‌ వచ్చేస్తోంది..

lighter plastic LPG cylinders
దశాబ్దాలుగా, ఇనుముతో తయారు చేయబడిన ఎల్పీజీ సిలిండర్ భారతీయ వంటశాలలలో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తోంది. అయితే సిలిండర్ తుప్పు పట్టడం, లీకేజీ తరచుగా భద్రతకు ముప్పు కలిగిస్తుంది. అగ్ని ప్రమాదం సంభవించినప్పుడు, అధిక అంతర్గత పీడనం కారణంగా ఇనుప సిలిండర్లు పేలిపోతాయి.
కానీ ఆ భయం ఇక లేదు. కేంద్ర పెట్రోలియం మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి గోవాలో అధికారికంగా ప్రారంభించిన తర్వాత, ఎర్రటి ఎల్పీజీ సిలిండర్ స్థానంలో హై-డెన్సిటీ పాలిథిన్ (హెడీపీ)తో తయారు చేసిన సిలిండర్ త్వరలో రానుంది.
ఈ సిలిండర్ను భారత్ పెట్రోలియం సంస్థ విడుదల చేసింది. ఈ సిలిండర్ గురించి బీపీసీఎల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, బిజినెస్ హెడ్ టీవీ పాండియన్ మాట్లాడుతూ.. ఈ కొత్త తేలికపాటి సిలిండర్ను హెచ్డిపి, ఫైబ్రాయిడ్ కాంపోజిట్ మెటీరియల్తో తయారు చేశారని, దీని లోపల ఎల్పిజి నిల్వ ఉంటుందని తెలిపారు.
ఒక మెటల్ సిలిండర్లో సాధారణంగా 14.2 కిలోల ఎల్పిజి ఉంటుందని, సిలిండర్ బరువు 17 కిలోలు ఉంటుందని పాండియన్ అన్నారు. కాబట్టి, ఎర్రటి ఎల్పిజి సిలిండర్ మొత్తం బరువు సుమారు 30 నుండి 33 కిలోల వరకు ఉంటుంది. భారత్ గ్యాస్ లైట్ సిలిండర్ బరువు కేవలం 5.9 కిలోలు, అందులో 10 కిలోల గ్యాస్ ఉంటుంది.
కాబట్టి మొత్తం బరువు 33 కిలోలతో పోలిస్తే కేవలం 15.9 కిలోలు మాత్రమే. ఇది ఎర్రటి ఎల్పిజి సిలిండర్ బరువు కంటే దాదాపు 50 శాతం తక్కువ. కాబట్టి, దీనిని ఇంటిలోని మహిళలు మోయడానికి చాలా సులభంగా ఉంటుంది. అలాగే సాధారణంగా 30 లేదా 33 కిలోల బరువును భుజాలపై మోసే డెలివరీ బాయ్స్కు కూడా ఇది చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని చెప్పారు.
ఇనుప ఎల్పిజి సిలిండర్తో తుప్పు పడుతుంది. అయితే హెచ్పిడి లైట్ సిలిండర్ తుప్పు పట్టదు. కొత్త సిలిండర్ నీలం, పసుపు రంగులో ఉంటుంది. ఇందులో పారదర్శక స్లాట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి సిలిండర్లో ఎంత గ్యాస్ మిగిలి ఉందో చూడటానికి వినియోగదారుడికి వీలు కల్పిస్తాయి.
భద్రత విషయానికొస్తే, మెటల్ సిలిండర్ పరీక్ష పీడనం సాధారణంగా 80 కిలోలు, అయితే కొత్తది 120 కిలోల కోసం రూపొందించబడింది. దానికి అదనంగా, బయటి నుండి మంటలు అంటుకున్నప్పుడు, ఇనుప ఎల్పిజి సిలిండర్ లోపల ఉన్న ద్రవం మరిగి, సిలిండర్ లోపల పీడనం పెరిగి అది పేలిపోతుంది.
అయితే, లైట్ సిలిండర్ విషయంలో, ఇది 120 కిలోల పీడనం కోసం రూపొందించబడినప్పటికీ, బయటి నుండి మంటలు అంటుకుంటే, దానిలోని హెచ్డిపి భాగం కరిగిపోయి ఎల్పిజి లీక్ అవ్వడం ప్రారంభమవుతుంది, కానీ అది పేలదని పాండియన్ అన్నారు.
కొత్త సిలిండర్ ధర
లైట్ సిలిండర్ ధర రూ. 2,500, బయటి మార్కెట్లో సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ సుమారు రూ. 3,350 ఉంటుంది. మెటల్ సిలిండర్లకు రూ. 2,200 డిపాజిట్ ఉంటుంది. కాబట్టి, ఇనుప సిలిండర్ను లైట్ సిలిండర్తో మార్చుకోవడానికి రూ. 300 సెక్యూరిటీ డిపాజిట్గా చెల్లించాలి.
కొత్త లైట్ సిలిండర్ పొందడానికి, ప్రారంభ దశలో రూ. 2,500, పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత రూ. 3,350 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే, ఈ సిలిండర్లు నచ్చకపోతే, వాటిని తిరిగి ఇచ్చి పాత వాటిని పొందవచ్చు. బీపీసీఎల్ ఈ పథకాన్ని మొదట 10 నగరాలకు, ఆ తర్వాత అన్ని మెట్రో నగరాలకు విస్తరించాలని యోచిస్తోంది. మొదటిగా ఈ పథకం గోవాలో ప్రారంభించబడింది.