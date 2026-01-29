రికార్డు స్థాయికి పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు.. నాలుగు లక్షలకు చేరిన సిల్వర్
గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు రికార్డు స్థాయికి పెరిగాయి. ఇరాన్పై సైనిక చర్య తీసుకుంటామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ బెదిరింపు నేపథ్యంలో భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. సెంట్రల్ బ్యాంక్ కొనుగోళ్లు, అమెరికా డాలర్ విలువ మరింత బలహీనపడటం వల్ల బలమైన కొనుగోళ్ల డిమాండ్ కూడా ర్యాలీకి దారితీసింది.
ఈ క్రమంలో బంగారం ధరలు గురువారం 5.99 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,75,885కి చేరుకుంది. ఇంతలో, ఎంసీఎక్స్ వెండి మార్చి ఫ్యూచర్స్ 4.24 శాతం పెరిగి కిలోకు రూ.4,01,699కి చేరుకుంది. ఈ సంవత్సరం 60 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరుగుదల తర్వాత, నిరంతర సరఫరా పరిమితుల మద్దతుతో, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వెండి ఔన్సుకు $120 మార్కు చుట్టూ కదలాడింది.
బుధవారం వడ్డీ రేట్లను మార్చకుండా ఉంచిన అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ విధాన వైఖరి తర్వాత విలువైన లోహాల బలమైన ర్యాలీ జరిగింది. మధ్యప్రాచ్యంలో అమెరికా సైనిక ఉనికిని పెంచుతుందనే నివేదికల తర్వాత, ట్రంప్ ఇరాన్ను దాని అణు కార్యక్రమంపై చర్చలు తిరిగి ప్రారంభించాలని ఒత్తిడి చేశారు.
టెహ్రాన్ పాల్గొనడానికి నిరాకరిస్తే వాషింగ్టన్ భవిష్యత్తులో తీసుకునే ఏదైనా సైనిక చర్య మరింత తీవ్రంగా ఉంటుందని ఆయన హెచ్చరించారు. దీంతో బంగారం, వెండిపై పెట్టుబడులు పెరిగాయి. తద్వారా బంగారం, వెండి రేట్లకు రెక్కలొచ్చాయి.