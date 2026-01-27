కాస్టింగ్ కౌచ్పై మెగాస్టార్: చిరంజీవి గారు వేరే తరం నుండి వచ్చారు.. ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరు.. చిన్మయి
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినీ పరిశ్రమలోని కాస్టింగ్ కౌచ్పై సూటిగా, నిజాయితీగా వ్యాఖ్యానించారు. మహిళలు దృఢమైన సూత్రాలతో ఈ పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించాలని ఆయన అన్నారు. ఆయన ప్రకారం, ఇది ఇతరులు వారిని ఆసరాగా చేసుకోకుండా నిరోధిస్తుంది.
చిరంజీవి ప్రకటన వెలువడిన వెంటనే, నేపథ్య గాయని కూడా అయిన ఫెమినిస్ట్, కార్యకర్త చిన్మయి తీవ్రంగా స్పందించారు. ఆమె సోషల్ మీడియాలో తన అభిప్రాయాలను పంచుకుని, ఈ సమస్యను వివరంగా ప్రస్తావించారు.
తన పోస్ట్లో, పరిశ్రమలో కాస్టింగ్ కౌచ్ విపరీతంగా ఉందని చిన్మయి రాశారు. మహిళలు పూర్తి నిబద్ధత చూపకపోతే వారికి తరచుగా పాత్రలు నిరాకరించబడతాయని ఆమె అన్నారు. సినిమా రంగంలో ఈ పదానికి చాలా భిన్నమైన అర్థం ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఆంగ్ల విద్యా నేపథ్యం ఉన్నవారు నిబద్ధత అంటే వృత్తి నైపుణ్యం అని భావించవచ్చని ఆమె వివరించారు. సాధారణంగా దీని అర్థం పనికి హాజరవడం, తమ కళపై దృష్టి పెట్టడం. అయితే, సినీ పరిశ్రమలో ఈ నమ్మకం తప్పు అని ఆమె పేర్కొన్నారు. చాలామంది పురుషులు అధికార స్థానాల్లో ఉండి, తమకు అన్ని హక్కులు ఉన్నాయని భావిస్తారని చిన్మయి అన్నారు. వారి ప్రకారం, వారు ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా మహిళల నుండి లైంగిక ప్రయోజనాలను డిమాండ్ చేస్తారు, ఆశిస్తారు.
చిరంజీవికి నేరుగా స్పందిస్తూ, పౌరాణిక నటుడు చిరంజీవి గారు వేరే తరం నుండి వచ్చారని ఆమె అన్నారు. ఆ కాలంలోని నటీనటులు తమ తోటి మహిళా కళాకారులతో స్నేహితులుగా లేదా కుటుంబ స్నేహితులుగా ఉండేవారని, ఒకరినొకరు పరస్పర గౌరవంతో చూసుకునేవారని ఆమె పేర్కొన్నారు.
పరిశ్రమలో చేరాలని ఆశించే నేటి అమ్మాయిలు తరచుగా విదేశాల నుండి లేదా బలమైన విద్యా నేపథ్యాల నుండి వస్తున్నారని ఆమె ఎత్తి చూపారు. వారికి విషయాలు ఎలా పనిచేస్తాయో బాగా తెలుసు, అవగాహన ఉంది. పరిశ్రమ అనేది మీరు ఎవరో ప్రతిబింబించే అద్దం కాదని పేర్కొంటూ ఆమె తన వ్యాఖ్యలను ముగించారు.