Eesha Rebba: తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బ పెండ్లి విషయంపై తాజా అప్ డేట్ !

Tarun Bhaskar, Eesha Rebba
ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః' లో శాంతి క్యారెక్టర్ చేయడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది అని ఈషా రెబ్బ తెలియజేస్తున్నారు. తరుణ్ భాస్కర్ తో షూటింగ్ లోనే ప్రేమ పరిపక్వత చెందిందని చిత్ర యూనిట్ నుంచి వార్త బయటకు వచ్చింది. ఈ విషయమై దర్శకుడు A R సజీవ్ ముందు ప్రస్తావన వస్తే, అది తనకు తెలీదని తన షూటింగ్ తన పేమిటో తాను చూసుకునేవాడిననీ ప్రేమ సన్నివేశాల్లో వారు సహజంగా నటించేలా చిత్రానికి వన్నె తెచ్చారని క్లారిటీ ఇచ్చాడు.
 
అనంతరం జరిగిన వేడుకలో ఈషా కూడా పక్కనే వుండగా.., ఈషా ఈమీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం. కాస్టింగ్ గురించి చర్చిస్తున్నప్పుడు ఆమే గుర్తుకువచ్చింది. అంతకుముందు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ‘రాముల’ చేసేటప్పుడు కూడా ఈషానే పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం. కానీ ఆమె అప్పటికే వేరే ఆంథాలజీలో భాగమైంది అని తెలిపారు.
 
అనంతరం ఈషా రెబ్బ స్పందిస్తూ.. దర్శకుడు సజీవ్ నాకు కథ చెబుతున్నారు. వెంటనే తెలిసిన కథే కదా నాకెందకు చెబుతున్నావ్. అంటూ నవ్వుతూ తన ఆనందాన్ని వెలిబుచ్చింది. ఇది విన్న దర్శకుడు. ఏమిటి. మేడమ్.. మీరు.. అంటూ చిన్నగా సంజ్జ చేశారు. అది చూసిన వారు.. ముందుగానే తరుణ్ భాస్కర్ స్టోరీ చెప్పివుంటాడని కామెంట్లు వినిపించాయి.
 
ఇదిలా వుండగా, నిన్న జరిగిన ఈషా ఇంటర్వ్యూలో తరుణ్ భాస్కర్ ప్రేమ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ.. అలాంటిది ఏమీ లేదు. మీ మిద్దరం పెండ్లి చేసుకుంటున్నట్లు వస్తున్న వార్తల్లో నిజం లేదు. అదంతా అవాస్తం. గాసిప్ మాత్రమే. నన్ను తల్లిదండ్రులు పెండ్లిచేసుకోమంటున్నారు. సంబంధాలు కూడా చూస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు వద్దనీ కెరీర్  ఇంకా గ్రోత్ అవ్వాలని తెలిపానని అన్నారు.
 
కాగా, ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః జనవరి 30న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్రం విడుదల తర్వాత వీరిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ ఏమేరకు వుందో ప్రేక్షకులు తెలియజేస్తారు.

ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సుకు తప్పిన పెను ప్రమాదం.. 20మంది సేఫ్

ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సుకు తప్పిన పెను ప్రమాదం.. 20మంది సేఫ్కావేరి ట్రావెల్స్‌కు చెందిన ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు మంగళవారం కర్నూలు శివార్లలోని జగన్నాథ గట్టు సమీపంలో ప్రమాదానికి గురైంది. బస్సు రోడ్డు డివైడర్‌ను దాటి ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాలు వెళ్లే దారిలోకి వెళ్లడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఆ సమయంలో ఎదురుగా ఏ వాహనం రాకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఆ బస్సులో 29 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. వారందరూ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.

చంద్రబాబు కోసం బండ్ల గణేష్ పాదయాత్ర.. కాలినొప్పి.. పరామర్శించిన లోకేష్

చంద్రబాబు కోసం బండ్ల గణేష్ పాదయాత్ర.. కాలినొప్పి.. పరామర్శించిన లోకేష్ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు జైలు నుంచి విడుదలైతే శ్రీవారి మొక్కు తీర్చుకునేందుకు తిరుమలకు పాదయాత్ర చేపట్టిన బండ్ల గణేశ్ కాలి నొప్పి కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. నారా లోకేశ్ ఆయనతో ఫోన్‌లో మాట్లాడి పరామర్శించారు. పాదయాత్రలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వివరించి త్వరగా కోలుకుని మొక్కు పూర్తి చేయాలని ఆకాంక్షించారు.

సాకర్ మైదానంలో సాయుధ కాల్పులు.. 11మంది మృతి.. 12మందికి గాయాలు

సాకర్ మైదానంలో సాయుధ కాల్పులు.. 11మంది మృతి.. 12మందికి గాయాలుసెంట్రల్ మెక్సికోలోని ఆదివారం గువానాజువాటో రాష్ట్రంలో ఒక సాకర్ మైదానంలో సాయుధ కాల్పులు జరపడంతో కనీసం 11మంది మరణించారు. మరో 12 మంది గాయపడ్డారు. ఈ దాడి సలామాంకా పట్టణంలోని ఒక నివాస ప్రాంతంలో జరిగిందని, దీనితో భద్రతా బలగాలు నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించాయని మేయర్ కార్యాలయం నుండి వచ్చిన ఒక ప్రకటన వెల్లడించింది.

బిర్యానీలో నిద్రమాత్రలు కలిపి భర్తను చంపేసిన భార్య.. గుండెపోటు పోయాడని..?

బిర్యానీలో నిద్రమాత్రలు కలిపి భర్తను చంపేసిన భార్య.. గుండెపోటు పోయాడని..?బిర్యానీలో నిద్రమాత్రలు కలిపి భర్తను చంపేసింది భార్య. గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాల మండలం చిలువూరులో సంచలనం సృష్టించిన భర్త హత్య కేసు మిస్టరీ వీడింది. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని కట్టుకున్న భర్తనే స్నేహితుడు, ప్రియుడితో కలిపి చంపేసింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి భార్యతో సహా ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే, చిలువూరు గ్రామానికి చెందిన ఉల్లిపాయల వ్యాపారి లోకం శివనాగరాజు (42) ఈ నెల 18న తన ఇంట్లో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందాడు. గ్యాస్ సమస్య కారణంగా గుండెపోటుతో సహజంగానే చనిపోయాడని అందరినీ అతని భార్య లక్ష్మీమాధురి నమ్మించే ప్రయత్నం చేసింది.

చైనా మాంజా ప్రాణం తీసింది... తండ్రితో వెళ్తున్న బాలిక మెడకు చుట్టేసింది..

చైనా మాంజా ప్రాణం తీసింది... తండ్రితో వెళ్తున్న బాలిక మెడకు చుట్టేసింది..తెలంగాణలో నిషేధిత చైనీస్ మాంజా మరో ప్రాణాన్ని బలిగొంది. సోమవారం హైదరాబాద్‌లో ఐదేళ్ల బాలిక ఈ మాంజా కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. తెలంగాణలోని కూకట్‌పల్లి ప్రాంతంలో బాలిక తన తండ్రి, సోదరితో కలిసి మోటార్‌ సైకిల్‌పై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఈ ఘటన జరిగింది. గాలిలో ఎగురుతున్న గాలిపటం మాంజా ఆమె మెడకు చుట్టుకుని తీవ్రమైన కోతకు కారణమైంది. తీవ్ర రక్తస్రావం కారణంగా నిష్విక ఆదిత్య (5) అక్కడికక్కడే మరణించింది.

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?టీ. టీ తాగేందుకు ఉత్తమ సమయం ఏది? ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది? ఇత్యాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల- ఆల్కలీన్ పదార్థాల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పంటి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అధిక డీహైడ్రేషన్, కండరాల తిమ్మిరి ఏర్పడుతుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగకూడదు. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులు

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులుభారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్‌ల విస్తృతమైన, తరచుగా పర్యవేక్షణ లేని వాడకంపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లకోమాకు ప్రధాన కారణమవుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కోలుకోలేని అంధత్వానికి దారితీసే భయంకరమైన పరిస్థితికి చేరుతోంది. అలెర్జీలు, చర్మ పరిస్థితులు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఓవర్-ది-కౌంటర్ కంటి చుక్కలుగా కూడా సాధారణంగా ఉపయోగించే స్టెరాయిడ్‌లు దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించినప్పుడు కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. తరచుగా రోగులు ఆప్టిక్ నరాలకి దీర్ఘకాలిక నష్టం జరుగుతుందని గ్రహించకుండానే ఇవి వాడేస్తున్నారు. భారతదేశం ఇప్పటికే గ్లకోమాతో నివసిస్తున్న 12-13 మిలియన్ల మందికి నిలయంగా ఉంది.

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?బొప్పాయి పండులో ఫైబర్ వుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఐతే ఇదే బొప్పాయిలో కొన్ని వ్యతిరేక సమస్యలను కూడా తెస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బొప్పాయి విత్తనాలు, మూలాలు, ఆకుల కషాయం గర్భంలోని పిండానికి హాని కలిగించే అవకాశం వుందని చెపుతారు. పండని బొప్పాయి పండ్లలో రబ్బరు పాలు అధికంగా ఉంటాయి, ఇవి గర్భాశయ సంకోచానికి కారణమవుతాయి. బొప్పాయిలో ఫైబర్ కంటెంట్ అధికం, బొప్పాయి అధికంగా తినడం పురుషులకు కిడ్నీ స్టోన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని చెప్తారు. బొప్పాయి పండ్లలోని ఫైబర్ అతిసారానికి కారణమవుతుంది, దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతారు. బొప్పాయి రక్తం పలుచబడటానికి మందులతో సంకర్షణ చెందుతుంది.

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలు

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలుశీతాకాలం కొనసాగుతున్న కొద్దీ, దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ, న్యుమోనియా వంటి కాలానుగుణ ఇన్ఫెక్షన్లు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి. చల్లని వాతావరణం వైరస్‌లు వ్యాప్తి చెందడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, అంటే ఎక్కువమంది అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మరి శుభవార్త ఏమిటి? మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి సాధారణ చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా మీరు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు- తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం, బాగా తినడం, వెచ్చగా ఉండటం వంటివి. మనకు వచ్చింది ఫ్లూ జ్వరమా లేదా అంతకంటే తీవ్రమైనదా అని గుర్తించడం కష్టం. ఎందుకంటే అనేక లక్షణాలు ఒకదానికొకటి అతివ్యాప్తి చెందుతాయి.

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?భోజనం చేసిన వెంటనే కొందరు ఏవేవో తినేస్తుంటారు. భోజనం చేసిన తర్వాత వెంటనే కొన్నింటి జోలికి వెళ్లకూడదు. వెళితే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. భోజనం చేసిన తర్వాత టీ లేదా కాఫీ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియపై ప్రభావం చూపుతుంది కనుక తీసుకోరాదు. భోజనానికి ఒక గంట ముందు, భోజనం తర్వాత ఒక గంట తర్వాత కాఫీ లేదా టీకి దూరంగా ఉండాలి. భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగితే శరీరంలో ఐరన్ తగ్గి ఇది అలసట, బలహీనత వంటి వివిధ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. భోజనం చేసిన వెంటనే మద్యం తాగితే అది శరీరానికి హానికరం, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది.
