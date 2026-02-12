గురువారం, 12 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సిహెచ్
Last Updated : గురువారం, 12 ఫిబ్రవరి 2026 (20:05 IST)

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

Oats health benefits
ఓట్స్‌లో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. వీటిని తీసుకోవడం ద్వారా అధిక బరువు తగ్గవచ్చు. ఇంకా వీటి ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
ఓట్స్ పోషకాలతో నిండి వుంటాయి, శక్తివంతమైన ఫైబర్ బీటా-గ్లూకాన్‌తో సహా పిండి పదార్థాలు, ఫైబర్‌లు వుంటాయి.
యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి కనుక ఓట్స్ తింటుండాలి.
ఓట్స్‌లో బీటా-గ్లూకాన్ అనే శక్తివంతమైన కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది.
ఓట్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించగలవు, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి.
ఓట్స్ రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణను మెరుగుపరుస్తుంది.

సైకిళ్లు - గుర్రాలపై వెళ్లాల్సి వస్తుంది : ఆక్రమణలపై బాంబే హైకోర్టు వ్యాఖ్యలు

సైకిళ్లు - గుర్రాలపై వెళ్లాల్సి వస్తుంది : ఆక్రమణలపై బాంబే హైకోర్టు వ్యాఖ్యలుముంబై మహానగరంలో ఆక్రమణలు ఇదే విధంగా కొనసాగిన పక్షంలో భవిష్యత్‌లో సైకిళ్లు, గుర్రాలపై ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుందేమో అని బాంబే హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ముంబైలో ఆక్రమణల పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉందని తెలిపింది. తమ పరిసరాల్లోని ఆక్రమణలపై అధికారులు చర్యలు తీసుకోవడం లేదంటూ ఓ పాఠశాల దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను విచారిస్తూ హైకోర్టు ఈమేరకు వ్యాఖ్యలు చేసింది.

దిగ్విజయంగా సంకల్ప్ యాత్ర.. సీఎం చంద్రబాబును కలిసిన బండ్ల గణేశ్

దిగ్విజయంగా సంకల్ప్ యాత్ర.. సీఎం చంద్రబాబును కలిసిన బండ్ల గణేశ్ప్రముఖ సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేశ్ తాను చేపట్టిన సంకల్ప యాత్రను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. గత వైకాపా ప్రభుత్వంలో నాటి విపక్ష నేత, టీడీపీ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడుపై అక్రమ కేసు బనాయించి, అరెస్టు చేసిన విషయం తెల్సిందే. ఈ కేసులో చంద్రబాబును గత వైకాపా ప్రభుత్వం ఏకంగా 52 రోజులకు పైగా రాజమండ్రి జైలులో బంధించింది. ఆ సమయంలో చంద్రబాబు క్షేమంగా, ఆరోగ్యంతో జైలు నుంచి విడుదల కావాలని బండ్ల గణేశ్ కోరుకుంటూ ఆ శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారికి మొక్కుకున్నారు.

కృత్రిమమేథతో వైట్ కాలర్ ఉద్యోగాలకు ప్రమాదం : మైక్రోసాఫ్ట్ ఏఐ చీఫ్ ముస్తాఫా సులేమాన్

కృత్రిమమేథతో వైట్ కాలర్ ఉద్యోగాలకు ప్రమాదం : మైక్రోసాఫ్ట్ ఏఐ చీఫ్ ముస్తాఫా సులేమాన్కృత్రిమమేథతో వైట్ కాలర్ ఉద్యోగాలకు ముప్పు తప్పని మైక్రోసాఫ్ట్ ఏఐ చీఫ్ ముస్తాఫా సులేమాన్ అన్నారు. మరో యేడాది కాలంలో వైట్ కాలర్ ఉద్యోగాలు సింహ భాగం ఏఐతో భర్తీ అయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఉద్యోగాల్లో కొందరు కోడర్లు మాత్రమే కాకుండా, లాయర్లు, అకౌంటెంట్ ఉద్యోగాలపై కూడా ఏఐ కత్తి వేలాడుతోందని ఆయన తాజాగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.

వాట్.. శీనూ ది గ్రేట్... ఫ్యామిలీ రచ్చ ఎందుకబ్బా... దువ్వాడతో జగన్ వ్యాఖ్యలు

వాట్.. శీనూ ది గ్రేట్... ఫ్యామిలీ రచ్చ ఎందుకబ్బా... దువ్వాడతో జగన్ వ్యాఖ్యలువైకాపా నుంచి సస్పెండ్‌కు గురైన ఎమ్మెల్యీ దువ్వాడ శ్రీనివాస్‌ను వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పలుకరించారు. వాట్.. శీనూ ది గ్రేట్ అంటూ కితాబిచ్చారు. పైగా, ఫ్యామిలీ రచ్చ ఎందుకు చేసుకుంటున్నావ్ అంటూ అడిగారు.

సంక్రాంతి సంబరాల లక్కీ డ్రా కేసులో అంబటి రాంబాబుకు 14 రోజుల రిమాండ్

సంక్రాంతి సంబరాల లక్కీ డ్రా కేసులో అంబటి రాంబాబుకు 14 రోజుల రిమాండ్సంక్రాంతి సంబరాలు లక్కీడ్రా కేసులో వైకాపా సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు గుంటూరు ప్రిన్సిపల్ కోర్టు 14 రోజుల రిమాండ్‌ విధించింది. దీంతో ఆయనను రాజమండ్రి కేంద్ర కారాగారానికి పోలీస్ బందోబస్తు మధ్య తరలించారు.

Natural Star Nani,: ది ప్యారడైజ్ నేచురల్ స్టార్ నాని రిలీజ్ డేట్ ప్రకటన

Natural Star Nani,: ది ప్యారడైజ్ నేచురల్ స్టార్ నాని రిలీజ్ డేట్ ప్రకటననేచురల్ స్టార్ నాని మ్యాసీవ్ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా ది ప్యారడైజ్. దసరా ఫేమ్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, SLV సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం హాటెస్ట్ పాన్-ఇండియన్ రిలీజెస్ లో ఒకటిగా శరవేగంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. హైదరాబాద్‌లో చిత్రీకరణ జోరుగా సాగుతుండగా, నిర్మాతలు ఇప్పుడు రిలీజ్ డేట్ ని అనౌన్స్ చేశారు.

Manasa Varanasi: ప్రొఫెషనల్ గా ఉండాలనే ముద్దు సీన్స్ లో నటించా : మానస వారణాసి

Manasa Varanasi: ప్రొఫెషనల్ గా ఉండాలనే ముద్దు సీన్స్ లో నటించా : మానస వారణాసిసంతోష్ శోభన్ హీరోగా నటించిన కపుల్ ఫ్రెండ్లీ చిత్రంలో మానస వారణాసి హీరోయిన్ తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్ గా విడుదలకాబోతోంది. అజయ్ కుమార్ రాజు.పి కో ప్రొడ్యూసర్. అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహించారు. వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఈ నెల 14న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.ఈ సినిమా హైలైట్స్ తెలిపారు హీరోయిన్ మానస వారణాసి

Mahesh Babu: శివరాత్రి రోజు నాగబంధం టీజర్ ను లాంచ్ చేయనున్న మహేష్ బాబు

Mahesh Babu: శివరాత్రి రోజు నాగబంధం టీజర్ ను లాంచ్ చేయనున్న మహేష్ బాబువిరాట్ కర్ణ హీగా అభిషేక్ నామా దర్శకత్వం వహిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ పాన్ ఇండియా మూవీ 'నాగబంధం' ఈ వేసవిలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఫిబ్రవరి 15న మహా శివరాత్రి శుభ సందర్భంగా ఉదయం 11:11 గంటలకు టీజర్ విడుదల కానుండగా, మేకర్స్ ఇప్పుడు ఎక్సయిటింగ్ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చారు. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు టీజర్‌ను లాంచ్ చేస్తారని టీం అనౌన్స్ చేసింది. సూపర్ స్టార్ అసోసియేషన్ ప్రాజెక్ట్ చుట్టూ ఉన్న బజ్‌ను మరింత పెంచుతుంది.

అడివి శేష్ దర్శకత్వంలో అకీరా నందన్

అడివి శేష్ దర్శకత్వంలో అకీరా నందన్ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తనయుడు అకీరా నందన్ సినీ రంగ ప్రవేశంపై ఊహాగానాలు మరింత జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి. అకీరా నందన్ ఎంట్రీ ఎపుడు, ఎవరి దర్శకత్వంలో నటిస్తారనే చర్చ ఫిల్మ్ నగర్‌లో జోరుగా సాగుతోంది.

Arjun: ఇక్కడ కక్ష సాధింపులుండవు - పవన్ కళ్యాణ్ గారు మేం ఉన్నాం అన్నారు : యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్

Arjun: ఇక్కడ కక్ష సాధింపులుండవు - పవన్ కళ్యాణ్ గారు మేం ఉన్నాం అన్నారు : యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ దర్శకత్వంలో నిరంజన్, ఐశ్వర్య అర్జున్ జంటగా తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘సీతా పయనం’. శ్రీ రామ్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్ మీద అర్జున్ నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీతో ఐశ్వర్య అర్జున్ హీరోయిన్‌గా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో యాక్షన్ ప్రిన్స్ ధ్రువ సర్జా స్పెషల్ పాత్ర లో కనిపించనున్నారు . ఈ చిత్రాన్ని ఫిబ్రవరి 14న రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చిత్ర నిర్మాత, దర్శకుడు అర్జున్ మీడియాతో ముచ్చటించారు. ఆయన చెప్పిన సంగతులేంటో ఓ సారి చూద్దాం..
