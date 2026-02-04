Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?
పురుషుల్లో కీళ్ల దృఢత్వం కోసం కండరాల నొప్పికి చెక్ పెట్టాలంటే.. ఎండు చేపలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. సమతుల్య ఆహారంలో క్రమం తప్పకుండా ఎండు చేపలను చేర్చుకుంటే పురుషుల్లో కండరాల నొప్పిని దూరం చేస్తుందని పోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు.
ఎండు చేపల్లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ప్రోటీన్లకు మూలం. ఎండు చేపలు ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక శరీర నొప్పులను దూరం చేస్తాయి. ఎండిన చేపల్లో అధిక కాల్షియం కంటెంట్ వుంటుంది.
తాజా చేపలతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు రెట్టింపు కాల్షియంను అందిస్తుంది. ఇది ఎముకలు, కీళ్లను బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. తరచుగా మోకాలి లేదా వెన్నునొప్పిని ఎదుర్కొంటున్న పురుషులు వారానికి కొన్ని సార్లు వారి భోజనంలో ఎండు చేపలను జోడించడం వల్ల ప్రయోజనం పొందవచ్చు.
ఎండు చేపలు కండరాల మరమ్మత్తుకు మద్దతు ఇస్తుంది. కణజాల పునరుద్ధరణను మెరుగుపరుస్తుంది. ఎక్కువ పని గంటలు లేదా శారీరక ఒత్తిడి తర్వాత శరీరం బలాన్ని తిరిగి పొందడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది కండరాల అలసట, నొప్పిని ఎదుర్కొంటున్న పురుషులకు ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
ఆరోగ్య నిపుణులు కూడా డ్రై ఫిష్ కొన్ని హార్మోన్ల విధులను సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడుతుందని ఎత్తి చూపుతున్నారు. దీని పోషక ప్రొఫైల్ మెరుగైన జీవక్రియకు మద్దతు ఇస్తుంది. శక్తి తక్కువగా ఉన్న లేదా ఒత్తిడి సంబంధిత శారీరక అసౌకర్యాన్ని ఎదుర్కోవటానికి పురుషులకు సహాయపడుతుంది.
రక్తపోటు నియంత్రణకు డ్రై ఫిష్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి అవసరమైన ఖనిజాలను సరఫరా చేయడం ద్వారా హెచ్చుతగ్గుల రక్తపోటు స్థాయిలను నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది.
నిరంతర కండరాల నొప్పిని అనుభవించే కొంతమంది పురుషులు డ్రై ఫిష్ను అల్పాహారం తర్వాత కొన్ని గంటల తర్వాత తేలికపాటి భోజనంగా తీసుకుంటే మెరుగైన పోషకాలను పొందవచ్చు. ఈ సమయం జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. అదే సమయంలో శరీరం పోషకాలను సమర్థవంతంగా గ్రహించేలా చేస్తుందని పోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు.