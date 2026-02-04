మటన్ కంటే నాటు కోడి మాంసం ఖరీదైనదా? వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి ప్రశ్న
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో వైఎస్సార్సీపీ లేవనెత్తగల సమస్యలన్నింటిలో, ఆ పార్టీ ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నాటు కోడి మాంసం మటన్ కంటే ఖరీదైనదా అని ప్రశ్నించారు.
అవును, మీరు చదివింది అక్షరాలా నిజం. వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి పార్లమెంట్కు ఒక లేఖ రాస్తూ, నాటు కోడి ధరలు ఆందోళనకరంగా పెరుగుతున్నాయని, ఈ రోజుల్లో అవి మటన్ ధరలను కూడా మించిపోతున్నాయని పేర్కొన్నారు.
ఈ విషయంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పష్టత ఇవ్వాలని ఆయన కోరారు. ఈ విషయంపై పశుసంవర్ధక మంత్రిత్వ శాఖ స్పందించి, ఒక కిలో నాటు కోడి ధర రూ.500 కాగా, ఒక కిలో మటన్ ధర రూ.900 అని, కాబట్టి నాటు కోడి మాంసం మటన్ కంటే చౌకగా ఉందని స్పష్టం చేసింది.
బర్డ్ ఫ్లూ వంటి విపత్తుల సమయంలో రైతులకు సముచిత పరిహారం అందేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం చూసుకోవాలని కూడా స్పష్టం చేశారు. దీని తర్వాత, నాటు కోడి ధరలు తగ్గేలా చూడాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ విజ్ఞప్తి చేశారు.