అమరావతికి చట్టబద్ధత.. పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో బిల్లును ప్రవేశపెట్టేందుకు సన్నాహాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే ప్రక్రియ ముందుకు సాగింది. పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా ఒక బిల్లును ప్రవేశపెట్టడానికి కేంద్రం సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ బిల్లు మొదట కేంద్ర మంత్రివర్గం ముందుకు వెళ్తుందని టాక్. ఆమోదం పొందిన తర్వాత, దానిని పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెడతారు.
ఈ ప్రక్రియను త్వరగా పూర్తి చేయడానికి కేంద్రం కృషి చేస్తోంది. ప్రణాళిక సక్రమంగానే సాగుతోందని అధికారులు చెబుతున్నారు. జూన్ 2, 2024 వరకు హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణకు ఉమ్మడి రాజధానిగా ఉంది. ఆ తేదీ తర్వాత, ఆంధ్రప్రదేశ్కు దాని స్వంత రాజధాని అవసరమైంది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమరావతిని రాజధానిగా సమర్థిస్తూ హోం మంత్రిత్వ శాఖకు ఒక నివేదికను పంపింది. అమరావతిని ఎందుకు ఎంచుకున్నారో ఏపీ ప్రభుత్వం వివరించింది. అభివృద్ధి పనులు, భవిష్యత్ ప్రణాళికలను కూడా అందులో పేర్కొంది. ఏ తేదీ నుండి అమరావతిని రాజధానిగా పరిగణించాలని హోం మంత్రిత్వ శాఖ ప్రశ్నించింది.
జూన్ 2, 2024 నుండి అని రాష్ట్రం బదులిచ్చింది. ఈ అభ్యర్థనను సమీక్షించిన తర్వాత, హోం మంత్రిత్వ శాఖ అమరావతిని నోడల్ రాజధానిగా మార్చేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. ఇప్పుడు అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా ప్రకటించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది.
ఈ చర్య నిర్ణయానికి చట్టపరమైన మద్దతును ఇస్తుంది. హోం మంత్రిత్వ శాఖ పలు విభాగాల నుండి అభిప్రాయాలను కోరింది. పట్టణాభివృద్ధి, న్యాయ, వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖలను స్పందించాలని కోరారు.
నోట్ను ఖరారు చేయడానికి ముందు నీతి ఆయోగ్ అభిప్రాయాన్ని కూడా తీసుకుంటారు. అన్ని లాంఛనాలను త్వరగా పూర్తి చేయడమే లక్ష్యమని అధికారులు చెబుతున్నారు. అమరావతికి పూర్తి చట్టబద్ధత కల్పించడానికి ఒక తుది నోట్ సిద్ధం చేయబడుతుంది. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ దీర్ఘకాలంగా ఉన్న రాజధాని సమస్యను పరిష్కరిస్తుంది.