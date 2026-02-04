తెలంగాణలో బీజేపీతో పొత్తులో ఉందా? కిషన్ రెడ్డితో పవన్ భేటీ
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పార్టీ చాలా కాలంగా బీజేపీతో పొత్తులో ఉందని ఇప్పటికే తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఈ బంధం తెలంగాణలో కూడా కొనసాగనుంది. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో జరగబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికలలో ఈ రెండు పార్టీలు కలిసి పోటీ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, తెలంగాణ బీజేపీ అగ్ర నాయకులు రామచంద్ర రావు, కిషన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ను కలిశారు.
ఈ సమావేశం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికలపై చర్చించడమే. ఈ సందర్భంగా, ఇరు పార్టీలు ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికలలో స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో పోటీ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాయి.
అంతేకాకుండా, రెండు పార్టీలకు మద్దతుగా పవన్ కళ్యాణ్ 7-8వ తేదీలలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటారని కూడా నిర్ణయించారు. త్వరలో జరగబోయే తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొనబోతున్నారని ఇది ధృవీకరిస్తోంది. మున్సిపల్ ఎన్నికలలో జనసేన- బీజేపీ అభ్యర్థులు ఇద్దరి కోసం ఆయన ప్రచారం చేయనున్నారు. ప్రస్తుత రాజకీయ వాతావరణం అత్యంత హోరాహోరీగా ఉన్న నేపథ్యంలో, పవన్ కళ్యాణ్ ఉనికి తెలంగాణలో జనసేనకు నిజంగా ఒక శాశ్వత స్థానాన్ని సంపాదించి పెట్టగలదా లేదా అనేది చూడటం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది.
ఇటీవలి విజయాలతో ఉత్సాహంగా ఉన్న కాంగ్రెస్, తమ ఆధిపత్యాన్ని తిరిగి పొందడానికి తీవ్రంగా పోరాడుతున్న బీఆర్ఎస్ పార్టీలు, కేంద్ర బడ్జెట్ నుండి స్థానిక పరిపాలన వరకు ప్రతి విషయంపై రోజూ తలపడుతున్నాయి.
రాష్ట్రంలోని అగ్రశ్రేణి పార్టీల మధ్య తీవ్రమైన రాజకీయ వేడి, ధ్రువీకరణ పోరు ఉన్నప్పటికీ, ఈ ఎన్నికలలో పవన్ కళ్యాణ్ కనీసం ఒక చిన్న ప్రభావాన్ని చూపగలిగినా, అది తెలంగాణలో జనసేన సహజ బలానికి ఒక నిశ్చయాత్మక పరీక్షగా నిలుస్తుంది.
ఇక్కడ జనసేన విజయం సాధిస్తే, ఆ పార్టీ కేవలం ఆంధ్రకే పరిమితమైనది కాదని, సరిహద్దులను అధిగమించగల ఒక విశ్వసనీయమైన సైద్ధాంతిక శక్తి అని నిరూపితమవుతుంది.