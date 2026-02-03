మంగళవారం, 3 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సిహెచ్
Last Modified: మంగళవారం, 3 ఫిబ్రవరి 2026 (23:16 IST)

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

Kiwi
సీజన్‌కు తగినట్లుగా వచ్చే పండ్లను వదిలిపెట్టకుండా తినేయాలి. వీటిలో కివీ పండ్లు కూడా వున్నాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
కివీ పండ్లను తింటుంటే రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది.
వీటిని తింటే ప్రాణాంతక వ్యాధులైన కాలేయ, చర్మ కేన్సర్లు దగ్గరకు రావు.
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే శక్తి కివీ పండ్లకు వుంది.
అధిక రక్తపోటు సమస్యతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుండాలి.
కివీలో వుండే విటమిన్ సి కంటిచూపును మెరుగుపరచడంలో మేలు చేస్తుంది.
ఒత్తిడి, మానసికి వ్యాకులతతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుంటే ఫలితం వుంటుంది.
జీర్ణక్రియను సాఫీగా చేయడంలో కివీ పండ్లు దోహదపడతాయి.
 

అసలు ధరలకే మద్యం అమ్మాలి.. ఎమ్మార్పీ కంటే ఎక్కువ వసూలు చేయొద్దు.. పవన్ కల్యాణ్

అసలు ధరలకే మద్యం అమ్మాలి.. ఎమ్మార్పీ కంటే ఎక్కువ వసూలు చేయొద్దు.. పవన్ కల్యాణ్ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మద్యం దుకాణాల యజమానులకు కఠినమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అసలు ధరలకే మద్యం అమ్మాలని, ఎమ్మార్పీ కంటే ఎక్కువ వసూలు చేయవద్దని ఆయన ఆదేశించారు. వినియోగదారుల నుండి అనేక ఫిర్యాదులు అందిన తర్వాత డిప్యూటీ సీఎం స్పందించారు. ముద్రిత ఎమ్మార్పీ కంటే ఎక్కువ ధరలకు మద్యం దుకాణాలు బాటిళ్లను అమ్ముతున్నాయని చాలా మంది నివేదించారు.

Pawan Kalyan: వరంగల్‌లోని భద్రకాళి ఆలయాన్ని సందర్శించిన అన్నా లెజ్‌నోవా

Pawan Kalyan: వరంగల్‌లోని భద్రకాళి ఆలయాన్ని సందర్శించిన అన్నా లెజ్‌నోవాఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా లెజ్‌నోవా ఇటీవల వరంగల్‌లోని భద్రకాళి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆమె తన మహిళా సహచరులతో కలిసి ఆలయానికి చేరుకోగా, ఆలయ అధికారులు ఆమెకు స్వాగతం పలికారు. ఈ చారిత్రాత్మక పుణ్యక్షేత్రంలో ఆమె కనిపించడం వల్ల ఈ పర్యటన అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ పర్యటనలో భాగంగా, అన్నా మొదట ఆది శంకరాచార్యులు, వల్లభ గణపతికి పూజలు చేశారు. ఆ తర్వాత ఆమె భద్రకాళి అమ్మవారికి పూజలు సమర్పించారు.

చంద్రబాబుకు మంచి బుద్ధి ఇవ్వాలని పూజలు చేసేందుకు వెళితే కేసులు పెట్టారు : విడదల రజనీ

చంద్రబాబుకు మంచి బుద్ధి ఇవ్వాలని పూజలు చేసేందుకు వెళితే కేసులు పెట్టారు : విడదల రజనీటీడీపీ అధినేత, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు మంచి బుద్ధి ఇవ్వాలని ప్రార్థించే నిమిత్తం పూజలు చేసేందుకు వెళితే పోలీసులు తమపై కేసులు పెట్టారని వైకాపా మాజీ మంత్రి, మహిళా నేత విడదల రజనీ అంటున్నారు. గుంటూరు జిల్లా యడ్లపాడులో వైకాపా నేతల పర్యటన సమయంలో వివాదం చెలరేగింది. దీంతో విడదల రజనీతో పాటు మొత్తం 21 మంది వైకాపా నేతలపై ఏపీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. దీనిపై రజనీ స్పందిస్తూ, అంబటి రాంబాబు, జోగి రమేశ్‌లపై ఒక పథకం ప్రకారమే దాడి చేస్తున్నారని విమర్శించారు.

మైనర్‌పై అత్యాచారం.. ఆపై బ్లాక్ మెయిల్.. నిందితుడుకి దేహశుద్ధి చేసిన లాయర్లు

మైనర్‌పై అత్యాచారం.. ఆపై బ్లాక్ మెయిల్.. నిందితుడుకి దేహశుద్ధి చేసిన లాయర్లుమధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని భోపాల్ జిల్లాలో మైనర్ బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన ఓ నిందితుడుకి కోర్టు హాలులోని న్యాయవాదులు దేహశుద్ధి చేశారు. మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం చేయడంతో పాటు ఆపై బ్లాక్ మెయిల్‍‌కు పాల్పడటంతో ఆగ్రహించిన లాయర్లు.. ఆ నిందితుడిని కోర్టులోనే చితకబాదారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులకు, న్యాయవాదులకు మధ్య తీవ్ర తోపులాట జరిగింది.

Bolisetti Satyanarayana, జనసేనకు గుడ్ బై, Just a small break

Bolisetti Satyanarayana, జనసేనకు గుడ్ బై, Just a small breakజనసేన ప్రధాన కార్యదర్శి బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ పర్యావరణ న్యాయం కోసం తన పర్యావర ప్రధాన కార్యదర్శి పదవి నుండి ఇతర అనుబంధ పదవుల నుండి బయటకు వస్తున్నాను ​ఎందుకు? అని ప్రశ్న వేసి పూర్తి సమాధానం కూడా ఆయనే ఇచ్చారు. ఆయన మీడియాకు విడుదల చేసిన లేఖలో ఇలా వుంది. నేను ​ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కాలుష్యానికి సంబంధించి దాఖలైన ఒక ప్రధాన పర్యావరణ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (PIL 248/2020)లో నేను పిటిషనర్‌గా ఉన్నాను. ఈ నేపథ్యంలో నేను నైతిక విరామం తీసుకోవలసిన అవసరం ఉంది.

ఆనంద్ దేవరకొండ చీకటి లోకంలో దేనికోసం నీ వెతుకులాటా?

ఆనంద్ దేవరకొండ చీకటి లోకంలో దేనికోసం నీ వెతుకులాటా?ఆనంద్ దేవరకొండ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ యాక్షన్ డ్రామా 'తక్షకుడు' మూవీ గురించి ఇంట్రస్టింగ్ అప్డేట్ పంచుకున్న నిర్మాణ సంస్థ.గ్లింప్స్ విడుదల చేసింది. నెట్ ఫ్లిక్స్ లో విడుదలకాబోతున్న ఈ చిత్రంలో ఆయన యాక్షన్ హీరోగా కనిపిస్తున్నాడు. చీకటిలో ఎక్కువ భాగం చూపించిన ఈ గ్లింప్స్ లో ప్రేమ కోసం, ప్రతీకారం కోసం పగతో రగిలిపోతున్న ఆనంద్ దేవరకొండ కనిపించాడు. తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ మరియు మలయాళంలో త్వరలో రానుంది.

Sharwanand: బైకర్ ఇంజన్ సిద్దమైంది. రేపు గ్లింప్స్ రాబోతోంది

Sharwanand: బైకర్ ఇంజన్ సిద్దమైంది. రేపు గ్లింప్స్ రాబోతోందిశర్వానంద్, మాళవికనాయర్ నటించిన చిత్రం బైకర్ విడుదలకు సిద్దమవుతోంది. ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 3వ తేదీన విడుదలకు సిద్దమవుతోంది. నేడు చిత్రానికి సంబంధించిన విషయాలు వెల్లడిస్తూ చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. బైకర్ చిత్రంలో బుల్లెట్ సునీల్ అనే పాత్రను పరిచయం చేయబోతున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది. ఇక ఇందులో రాజశేఖర్ ఓ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను యువి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ నిర్మిస్తోంది.

Raviteja: సుమతీ శతకం ట్రైలర్ బాగా నచ్చింది, చిత్రం విజయవంత కావాలి: రవితేజ

Raviteja: సుమతీ శతకం ట్రైలర్ బాగా నచ్చింది, చిత్రం విజయవంత కావాలి: రవితేజఅమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి జంటగా నటించిన సుమతీ శతకం ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఫిబ్రవరి 6న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. కాగా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఈ చిత్రాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ లుక్, టీజర్ ఇంకా పాటలకు మంచి స్పందన లభించింది. పాటల్లో అమర్దీప్ వేసిన స్టెప్పులకు ప్రేక్షకుల నుండి మంచి అభినందనలు లభించాయి.

పళ్లిచట్టంబి నుంచి కయదు లోహర్ ఫస్ట్ లుక్ విడుదల

పళ్లిచట్టంబి నుంచి కయదు లోహర్ ఫస్ట్ లుక్ విడుదలమలయాళ స్టార్ హీరో టొవినో థామస్ నటిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ మూవీ పళ్లిచట్టంబి. ఈ చిత్రాన్ని వరల్డ్ వైడ్ ఫిలింస్, సి క్యూబ్ బ్రోస్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై నౌఫల్, బ్రిజీష్, చాణుక్య చైతన్య చరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. డిజో జోస్ ఆంటోనీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో కయదు లోహర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.

కుమార్తె సుస్మితతో చిరంజీవిని కలిసిన కొండా సురేఖ.. హనుమంతుడి చిత్రం గిఫ్ట్

కుమార్తె సుస్మితతో చిరంజీవిని కలిసిన కొండా సురేఖ.. హనుమంతుడి చిత్రం గిఫ్ట్తెలంగాణ పర్యావరణ, అటవీ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ తన కుమార్తె సుస్మితతో కలిసి జూబ్లీహిల్స్‌లోని చిరంజీవి నివాసంలో ఆయనను కలిశారు. ఈ భేటీ సందర్భంగా తల్లి, కుమార్తెలు చిరంజీవికి హనుమంతుడి చిత్రాన్ని బహూకరించారు. హనుమంతుడు చిరంజీవికి ఇష్టదైవం అని అందరికీ తెలిసిందే. మంత్రి తర్వాత ఈ భేటీకి సంబంధించిన చిత్రాలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. అవి త్వరగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. కొండా సురేఖ చిరంజీవిని మాజీ కేంద్ర మంత్రిగా సంబోధించడంతో ఈ పోస్ట్ ఆసక్తిని రేకెత్తించింది.
