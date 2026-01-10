Andhra Pradesh: సంక్రాంతి రద్దీ.. అద్దె బస్సులు యథావిధిగా నడుస్తాయ్.. సమ్మె విరమణ
సంక్రాంతి పండుగ రద్దీకి ముందు ప్రయాణికులకు ఊరటనిస్తూ, రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ, అద్దె బస్సుల యజమానుల సంఘాల మధ్య గురువారం జరిగిన చర్చల ఫలితంగా జనవరి 12 నుండి తలపెట్టిన సమ్మెను ఉపసంహరించుకున్నారు. సంక్రాంతి సమయంలో అద్దె బస్సులు యథావిధిగా నడుస్తాయని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రయాణం సాగేలా చూస్తామని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ధృవీకరించింది.
ఆర్టీసీ హౌస్లో జరిగిన చర్చల్లో, పండుగ సీజన్లో ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం కలిగించవద్దని ఆర్టీసీ వైస్-ఛైర్మన్, ఎండీ ద్వారకా తిరుమల రావు సంఘాలను కోరారు. బస్సు యజమానుల సంఘాల ప్రతినిధులు తమ దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలను ఏపీఎస్ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ముందు ఉంచారు.
జనవరి 20వ తేదీలోగా సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని తిరుమల రావు వారికి హామీ ఇచ్చారు. దీనితో, సంఘాలు తమ సమ్మెను విరమించుకోవాలని నిర్ణయించాయి. ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లు కేఎస్ బ్రహ్మానంద రెడ్డి, ఎ. అప్పలరాజు, రవి వర్మ, చీఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ ఎన్. సుధాకర్ రావుతో సహా సీనియర్ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ అధికారులు ఈ చర్చల్లో పాల్గొన్నారు.