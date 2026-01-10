చిన్న చిన్న విషయాలను ఆన్లైన్లో ఎలా బయటపెడతారు.. పవన్ ఫైర్
పిఠాపురంలో జరిగిన చిన్న చిన్న విషయాలను ఆన్లైన్లో ఎలా బయటపెడతారని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అనవసరమైన భయాందోళనలు, తప్పుడు సమాచారాన్ని సృష్టిస్తున్నారన్నారు. తప్పుడు కథనాలను వ్యాప్తి చేయవద్దని, అలాంటి ప్రవర్తనను ఆపాలని హెచ్చరించారు.
పిఠాపురంలో జరిగిన పీఠికపుర సంక్రాంతి మహోత్సవాలు కార్యక్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ.. యూట్యూబ్, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ల దుర్వినియోగాన్ని ఎత్తిచూపారు. పిఠాపురంలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయని, ప్రజలు తన ప్రయత్నాలను బలోపేతం చేయాలని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. అధికారం ఉన్నా లేకపోయినా నియోజకవర్గం కోసం తాను పనిచేస్తూనే ఉంటానని, ఈ ప్రాంతంలో అశాంతి సృష్టించే ప్రయత్నం చేయవద్దని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
శాంతిభద్రతల సమస్యలపై కఠినంగా వ్యవహరించాలని పోలీసులను కూడా ఆయన ఆదేశించారు. తనపై లేదా తన పార్టీపై విమర్శలను తాను సహిస్తానని, కానీ ప్రజలలో విభేదాలు సృష్టించే ప్రయత్నాలను క్షమించనని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అనుభవం రాష్ట్రానికి చాలా ముఖ్యమైనదని చెప్పారు.
డిజిటల్ మీడియా ముసుగులో పనిచేస్తున్న కొంతమంది వైకాపా సానుభూతిపరులు, సంబంధం లేని సంఘటనలను కుల కోణాలతో ముడిపెట్టి పిఠాపురంలో కుల ఘర్షణలను రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని పవన్ ఆరోపించారు. పాఠశాల పిల్లల మధ్య చిన్న తగాదాలను కూడా తీవ్రమైన కుల సమస్యలుగా చిత్రీకరిస్తున్నారని తెలిపారు.